Microsoft deelt testversie Windows 11 die aan EU-eisen DMA voldoet

Microsoft heeft Windows 11 23H2 uitgebracht in het Release Preview Channel ter voorbereiding op het nakomen van de Digital Markets Act. Vanaf deze komende versie kunnen gebruikers onder meer verschillende standaard Microsoft- en systeemapps als Edge en Photos verwijderen.

De testversie van Windows 11, Build 22631.2787, voldoet volgens Microsoft aan de verschillende eisen die onder de DMA vanaf 6 maart 2024 gehandhaafd worden. Het besturingssysteem geeft de gebruiker vanaf dan meer mogelijkheden voor het indelen van de software, bijvoorbeeld de mogelijkheid om de apps Camera, Cortana, Edge en Photos te verwijderen. Een vergelijkbare optie werd eerder deze week al in een andere versie getest. Daarnaast kan de integratie van de zoekmachine Bing in het OS ongedaan gemaakt worden en maakt Microsoft systeemapps duidelijker te identificeren door bijvoorbeeld in het Start-menu het label 'System' bij niet-verwijderbare apps te zetten.

Verder krijgen gebruikers de mogelijkheid om het Widgets Board aan te passen, bijvoorbeeld door de News-feed uit te schakelen. Ook moeten ze duidelijker hun geprefereerde apps kunnen instellen en toestemming geven om Windows te synchroniseren met een gekoppeld Microsoft-account.

De door de Europese Commissie geformuleerde DMA is al sinds mei 2023 actief, maar wordt vanaf maart 2024 gehandhaafd. Vanaf dan belooft Microsoft dat de betreffende versie van Windows 11 voor iedereen beschikbaar is. Een vergelijkbare update moet dan ook voor Windows 10 versie 22H2 worden uitgebracht. Daarvoor wordt op een later moment een previewversie uitgebracht.

De Digital Markets Act is een Europese wet die ervoor moet zorgen dat concurrentiemogelijkheden in verschillende digitale markten worden bevorderd. Hiervoor wees de EC eerder al verschillende poortwachters aan, waaronder Microsoft. Dergelijke bedrijven moeten zich aan strenge regels houden. In grote lijnen moet de DMA ertoe leiden dat grote platforms van deze poortwachters 'opener' worden, bijvoorbeeld door ze interoperabeler te maken en keuzevrijheid van apps en diensten aan de gebruiker te geven. Het is een zusterwet van de DSA, waarover Tweakers een achtergrondverhaal schreef.