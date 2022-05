Fanatec onthult directdrive-stuurbasis CSL DD voor 350 euro

Fanatec heeft de CSL DD getoond, een stuurbasis met een directdrive-motor die maximaal 8Nm koppel kan produceren. De basis gebruikt geen tandwielen of riemen en sluit het stuur direct aan op de motor. De CSL DD is compatibel met meerdere Fanatec-stuurtjes en -pedalen.

De CSL DD krijgt een nieuwe door Fanatec ontworpen motor die standaard 5Nm koppel levert. Optioneel is er een krachtigere voeding waarmee de basis 8Nm kan leveren. Fanatec meldt niet hoeveel deze krachtigere voeding kost. Het is daarnaast onbekend met welke hardware en games de stuurbasis compatibel zal zijn, al belooft de maker dat de basis zal werken met ' alle grote racespellen'. Fanatec zegt te werken aan een directdrive-stuurbasis die overweg kan met de PlayStation 5.

De basis heeft verder een van koolstofvezelcomposiet gemaakte as en een aluminiumbehuizing. Deze behuizing werkt tevens als heatsink; de CSL DD heeft daardoor geen actieve koeling nodig. De basis werkt daarnaast met een quick-release-systeem om van stuurwielen te wisselen. Dit systeem kan door de gebruiker later worden aangepast naar het nog te verschijnen QR2-systeem.

De CSL DD is Fanatecs goedkoopste directdrive-stuurbasis tot nu toe. Eerdere stuurbases als de Podium Wheel Base DD1 kosten 1200 euro. Die Podium Wheel Base DD1 levert met 20Nm wel veel meer koppel dan de CSL DD. Een directdrive-stuurbasis moet betere forcefeedback kunnen geven dan een stuurbasis met tandwielen of riemen. De directdrive-techniek zal volgens Fanatec in alle toekomstige Fanatec-producten zitten.

De stuurbasis wordt geleverd zonder stuur of pedalen; deze moet de consument dus nog los aanschaffen. Fanatec verwacht de basis in het derde kwartaal te kunnen leveren voor een prijs van 350 euro. Optioneel is er een tafelklem om de basis aan een tafel te kunnen bevestigen.