Bèta om van Samsung-telefoons geluid- of lichtsensor te maken komt uit

Samsung heeft de eerste bèta uitgebracht van een toepassing om van Galaxy-smartphones geluid- of lichtsensors te maken. De bèta werkt maar in een paar landen en bovendien ondersteunt deze vooralsnog alleen nieuwere telefoons.

De toepassing heet Galaxy Upcycling at Home en de bèta komt uit in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Samsungs thuisland Zuid-Korea, zo laat Samsung weten. Er zijn tot nu toe twee toepassingen in de Labs-sectie van SmartThings, waar de functies te vinden zijn.

De bèta kan onder meer de telefoon gebruiken als geluidssensor en het is daarbij mogelijk om babygehuil te onderscheiden van het geluid van huisdieren. Dat maakt de telefoon geschikt als babyfoon. Als de software een geluid herkent, gaat de opname naar de huidige smartphone van een gebruiker.

Daarnaast is het mogelijk om de app te gebruiken zodat een telefoon een lichtsensor wordt. Via Samsungs eigen SmartThings-platform is het mogelijk om bijvoorbeeld automatisch lichten aan te zetten als de telefoon detecteert dat het donkerder wordt dan een vooraf ingegeven waarde.

Bovendien bevat de app manieren om het accuverbruik van de telefoon terug te dringen tijdens het gebruik als IoT-apparaat, zodat de telefoon langer zal meegaan. De bèta werkt vooralsnog niet op oude telefoons: de oudste is de Galaxy S9 uit 2018. Bovendien werkt het vooralsnog alleen op dure modellen: S-, Note- en Z-telefoons. Samsung kondigde het Upcycling-programma in januari aan. De bedoeling is dat telefoons die gebruikers niet meer als zodanig inzetten, via een laatste update de functionaliteit om als IoT-apparaat te fungeren gaan krijgen. Welke telefoons compatibel zullen zijn en wanneer die updates komen, is nog niet duidelijk.