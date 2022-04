Samsung introduceert 8,4"-tablet specifiek voor smarthomebediening

Samsung heeft de Samsung Home Hub aangekondigd. Dit is een 8,4"-tablet die specifiek voor de bediening van apparaten in smarthomes bedoeld is. In eerste instantie ondersteunt de tablet alleen Samsungs eigen SmartThings-platform.

De Samsung Home Hub is los te gebruiken maar kan ook in een dock gezet worden. Naast aanraakgevoelige bediening, is spraakbediening mogelijk met Samsungs spraakassistent Bixby. De tablet bevat twee microfoons zodat spraakcommando's goed geregistreerd worden, ook op afstand van de gebruiker. Daarnaast heeft de Home Hub twee speakers voor onder andere notificaties.

Afgaande op de afbeeldingen draait de Home Hub Android. Samsung toont onder andere hoe de tablet op een thuisscherm een overzicht biedt van het energieverbruik in huis, de luchtkwaliteit en het wasprogramma.

Het gaat daarbij in eerste instantie alleen om producten en diensten van Samsungs SmartThings-ecosysteem, zoals SmartThings Cooking, Clothing Care, Pet, Air, Energy en Home Care Wizard. De fabrikant belooft op korte termijn ook apparaten van andere fabrikanten te integreren, waarbij Samsung specifiek die voor verlichting en deursloten noemt. De Home Hub verschijnt eerst in Zuid-Korea, en daarna ook in andere landen, voor een nog onbekende prijs.