Samsung, Electrolux en Haier willen smarthomeplatforms beter laten samenwerken

Samsung Electronics is samen met onder meer The Electrolux Group en Haier de Home Connectivity Alliance gestart. Binnen deze alliantie gaan deelnemende bedrijven samenwerken om hun smarthomediensten beter met elkaar te laten samenwerken.

Met HCA willen de deelnemende bedrijven het mogelijk maken dat apparaten overweg kunnen met clouddiensten van andere bedrijven. Zo moeten consumenten straks bijvoorbeeld een product van Haier of GE Electronics kunnen kopen, dat werkt binnen Samsungs SmartThings-platform. Of dat consumenten een Samsung-product kopen, dat weer binnen het smarthomeplatform van bijvoorbeeld Haier of GE Electronics gebruikt kan worden.

Naast deze interoperabiliteit, willen de deelnemende bedrijven ook kijken naar de beveiliging van deze datastromen en de fysieke veiligheid van consumenten. Binnen de alliantie wordt naar nieuwe en oude apparaten gekeken, en ligt de focus op huishoudelijke apparaten, hvac-systemen en tv's. Naast de genoemde bedrijven doen American Standard Heating and Air Conditioning, Arçelik en Trane Residential mee aan HCA.

Om ervoor te zorgen dat de apparaten en smarthomeplatforms samen kunnen werken, willen de bedrijven richtlijnen opstellen. Details hierover worden er nog niet bekendgemaakt. Andere bedrijven kunnen zich aansluiten bij de alliantie. De Home Connectivity Alliance lijkt een vergelijkbaar doel te willen bereiken als de OCF Universal Cloud Interface van Open Connectivity Foundation, een api waarmee apparaten van onder meer Haier, LG en Samsung samen kunnen werken.

Daarnaast werken onder meer Samsung, Google, Amazon, Apple en The Zigbee Alliance aan Matter, een universele standaard voor smarthome-apparaten. De eerste Matter-producten moeten later dit jaar verschijnen. Samsung maakt verder bekend SmartThing-hubs te bouwen in tv's, monitoren en Family Hub-koelkasten.