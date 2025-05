Haier trekt takedownverzoek aan plug-indeveloper in, geeft api-calls de schuld

Haier gaat in gesprek met de ontwikkelaar van Home Assistant-plug-ins naar wie het vorige week een takedownverzoek had gestuurd. In een brief zegt het bedrijf een open api te willen blijven steunen. Het verzoek was verstuurd omdat de plug-in te veel api-calls maakte.

Ontwikkelaar Andre0512 deelt op zijn GitHub-pagina een brief die Haier naar hem heeft gestuurd. Haier kwam vorige week in het nieuws toen het een takedownverzoek stuurde naar Andre0512, die een plug-in voor Home Assistant had ontwikkeld waarmee gebruikers verschillende Haier-apparaten konden aansturen. Haier eiste dat de plug-in offline werd gehaald 'omdat die Haiers diensten op een ongeautoriseerde manier gebruikte'.

Haier heeft nu contact met de ontwikkelaar opgenomen. Het bedrijf zegt daarin waarde te hechten aan open standaarden en verwijst naar het feit dat het veel thirdpartydiensten ondersteunt, net als standaarden als Matter. Het bedrijf zegt ook dat de eerdere brief die het had gestuurd, 'standaard protocol' was binnen het bedrijf. Dat gebeurde omdat het bedrijf een 'substantiële toename' zag van api-calls naar de AWS-omgeving waar Haiers hOn-app mee werkt. Het bedrijf noemt daar geen concrete cijfers bij, maar schrijft die grote toename toe aan de plug-in van de ontwikkelaar. Andre0512 schrijft zelf dat de plug-ins iedere vijf seconden een api-request doen, naast een request bij iedere trigger van een gebruiker. De ontwikkelaar wil van Haier weten wat een realistischer aantal calls zou zijn.

Haier zegt verder samen te willen werken om de plug-in te optimaliseren, zodat die minder geld kost voor het bedrijf. Ook wil Haier 'samenwerken om de community van dienst te zijn'. Het bedrijf wil daarvoor in gesprek met de ontwikkelaar. Haier heeft inmiddels ook een blogpost geschreven met daarin zijn visie op iot-ecosystemen.