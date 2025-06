Daikin begint platform voor ontwikkelaars en zet bestaande api-integraties stop

Warmtepomp- en aircofabrikant Daikin heeft een platform voor ontwikkelaars opgesteld. Daarmee kunnen ontwikkelaars eigen integraties voor Daikin-apparaten bouwen, bijvoorbeeld voor Home Assistant. Over een maand sluit Daikin wel de bestaande api-integraties af.

Daikin Europe schrijft dat het een Developer Portal live heeft gezet. Ontwikkelaars kunnen daar via single sign-on inloggen met een Daikin-account om integraties te maken op basis van de Daikin-api. Daarmee wordt het mogelijk om Daikin-apparaten, zoals warmtepompen, te integreren in andere software. Dat kunnen bijvoorbeeld smarthomeplatformen als Home Assistant of Domoticz zijn.

In de toekomst wil Daikin nieuwe features toevoegen aan de portal. Vooralsnog noemt het bedrijf alleen de mogelijkheid om eigen applicatiecredentials aan te maken.

Nu deze officiële portal live is, zegt Daikin ook dat de bestaande integraties met het Onecta-platform stoppen. Dat gebeurt per 11 maart. De api-keys die ontwikkelaars nu gebruiken om Onecta te integreren in software, worden vanaf dat moment uitgefaseerd. Daikin raadt ontwikkelaars aan hun integraties te migreren, maar dat zal voor veel applicaties nog lastig worden als er nog geen officiële nieuwe integratie via de Developer Portal is.