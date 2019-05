Broncode Samsung SmartThings en andere gevoelige data was toegankelijk

Een beveiligingsonderzoeker heeft ontdekt dat de broncode van interne Samsung-projecten waaronder SmartThings publiek toegankelijk was. Hij kon bij de data omdat er een GitLab-instance werd gebruikt waarbij de projecten op 'public' stonden.

Beveiligingsonderzoeker Mossab Hussein doet zijn verhaal tegenover TechCrunch. Hussein ontdekte dat ontwikkelaars die voor Samsung werken een GitLab-instance gebruikten op een domein dat in het bezit is van de Koreaanse fabrikant. De tientallen projecten die daar op stonden waren publiek toegankelijk en niet beschermd met een wachtwoord. Iedereen met de url kon de projecten bekijken en de broncode downloaden.

Volgens Hussein stonden er inloggegevens van het AWS-account in een van de projecten. Daarmee kon hij meer dan honderd S3-opslagbuckets inzien waar logs en analytische data in staan. Daarbij ging het onder andere om data voor Samsungs SmartThings-toepassingen en Bixby-diensten. Ook vond hij GitLab-tokens van verschillende medewerkers, die in platte tekst waren opgeslagen. Daarmee krijg hij toegang tot in totaal 135 projecten.

Samsung zou Hussein gezegd hebben dat het om testbestanden ging, maar de beveiligingsonderzoeker zegt dat de SmartThings-broncode die hij op GitLab vond, overeen komt met de code van de Android-app die in de Google Play Store staat. Hussein zegt ook dat hij aanpassingen aan de code had kunnen maken met de rechten die hij had verkregen.

Ook had Hussein toegang tot certificaten voor de iOS- en Android-apps van SmartThings. Verder vond hij verschillende interne documenten en slideshows. De onderzoeker merkt op dat het mogelijk is dat iemand dergelijke toegang heeft gehad en zonder dat Samsung het weet aanpassingen in de broncode heeft gemaakt.

Op 10 april heeft Hussein Samsung ingelicht van zijn bevindingen. Daarop begon de fabrikant met het intrekken van de AWS-inloggegevens. Volgens Hussein duurde het tot 30 april voordat Samsung alle private keys die hem toegang gaven tot GitLab-projecten had ingetrokken.

In een reactie tegenover TechCrunch zegt Samsung dat het bedrijf snel alle sleutels en certificaten op het testplatform heeft teruggetrokken. Samsung zegt geen bewijs gevonden te hebben dat anderen toegang hebben gehad tot de data, maar dat wordt nog verder onderzocht.