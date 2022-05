ACES Direct neemt 4Launch over en stopt verkoop aan consumenten

ACES Direct heeft webwinkel 4Launch overgenomen. 4Launch verkocht aan zowel consumenten als aan zakelijke klanten, maar ACES Direct gaat de consumentenverkoop niet voortzetten. Consumenten met bijvoorbeeld garantievragen kunnen wel bij ACES Direct terecht.

De in 2000 opgerichte webwinkel ACES Direct richt zich op de zakelijke markt en wil zich ook na de overname van 4Launch daarop blijven focussen. Daarom gaat ACES Direct de consumentenactiviteiten van 4Launch staken. De zakelijke activiteiten van 4Launch worden onder ACES Directs naam voortgezet. Consumenten die eerder bij 4Launch iets hebben aangeschaft, kunnen wel bij ACES Direct terecht voor vragen over die aankopen.

Met de overname wil ACES Direct 'op grotere schaal' de zakelijke markt bedienen. ACES Direct had voor de overname zeventig werknemers. Werknemers van 4Launch gaan over naar ACES Direct; om hoeveel werknemers het gaat is niet duidelijk. Een overnamebedrag is ook niet genoemd. 4Launch-klanten kunnen met hun e-mailadres inloggen bij ACES Direct, al wordt hun wachtwoord wel gereset. Lopende orders worden door ACES Direct overgenomen, evenals garantie.