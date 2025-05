Gran Turismo 7-update voegt splitscreen voor vier spelers en Sophy-AI toe

Polyphony Digital brengt donderdagochtend Gran Turismo 7-update 1.40 uit. Deze patch bevat onder meer een optie voor splitscreenmultiplayer met vier spelers naar de PS5-versie. De game krijgt ook opnieuw Sophy-AI, waar spelers tegen kunnen racen.

Uitgever Sony bevestigt dat de PS5-versie Gran Turismo 7 met de introductie van update 1.40 ondersteuning krijgt voor splitscreen met vier spelers. De splitscreenmodus ondersteunde voorheen maximaal twee gelijktijdige spelers op één systeem. Dat blijft het geval voor de PS4-versie van Gran Turismo 7.

De PS5-versie van Gran Turismo 7 krijgt daarnaast een optie om tegen Sophy-AI te racen via de Quick Race-modus. Die AI werd eerder al tijdelijk toegevoegd aan de racegame. Sophy-AI is speciaal getraind voor Gran Turismo en kan volgens de ontwikkelaar e-sportscoureurs verslaan. Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om tegen de 'gewone' AI te racen via Quick Race. Sophy zit niet in de PS4-versie van het spel.

De nieuwe update introduceert verder het Lake Louise Snow-circuit, dat beschikbaar komt in drie verschillende lay-outs. De update voegt ook zeven nieuwe auto's toe. De game krijgt daarnaast een Paddock-optie in het multiplayermenu, waarmee spelers online met elkaar kunnen praten, enkele nieuwe events, een nieuw Weekly Challenge-event, extra Café-menu's, nieuwe features voor de fotomodus en een bijgewerkt GT Menu en Dashboard. De update is sinds donderdag 2 november 7.00 uur Nederlandse tijd te downloaden.