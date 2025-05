Beat Saber en Gran Turismo 7 komen beschikbaar voor PS VR2

Racegame Gran Turismo 7 krijgt een update om Sony's komende PlayStation VR2-headset te ondersteunen. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de populaire VR-titel Beat Saber op termijn ook beschikbaar zal komen voor de PS VR2.

Sony maakte tijdens zijn CES-persconferentie bekend dat Gran Turismo 7 een update zal krijgen zodat de spelers de racegame ook meteen kunnen spelen zodra de PlayStation VR2-headset in februari uitkomt. Bezitters van de racegame krijgen hiervoor een gratis update. De vraag of games die voor de PS VR beschikbaar zijn ook zullen werken op de PS VR2, hangt samen met het feit dat de nieuwe headset van Sony niet backwards compatible is met PS VR-games.

Tijdens dezelfde presentatie is bekendgemaakt dat Beat Saber ook beschikbaar komt voor de PS VR2. De versie voor de nieuwe headset is moment nog in ontwikkeling, waardoor nog onbekend is wanneer de game precies beschikbaar komt. Ook is onduidelijk of de betaalde dlc overgeheveld kan worden. Beat Saber is een VR-game waarbij spelers met twee gekleurde lightsabers objecten moeten raken die op hen afkomen. Deze objecten vertegenwoordigen onderdelen van de muziek.

De PS VR2 verschijnt op 22 februari, kost 600 euro en volgens Sony zullen er rond de releasedatum meer dan dertig games beschikbaar zijn. Horizon Call of the Mountain van Guerrilla Games behoort in ieder geval tot dat rijtje. Andere games die ondersteuning voor de PS VR2 krijgen, maar niet allemaal per se al op 22 februari beschikbaar zullen zijn, zijn onder meer Resident Evil Village, After the Fall en No Man's Sky.