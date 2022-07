Beat Saber-update voegt 87 One Saber-levels toe

De vr-game Beat Saber voegt vier jaar na de release 87 One Saber-levels toe. Deze zijn afkomstig van 29 nummers uit verschillende bestaande packs. De levels bevatten ook Arc Notes en Chain Notes. Daarnaast is het nu mogelijk om Boost Colors aan te passen via het kleurenpalet.

Onder de toegevoegde One Saber-levels bevinden zich nummers van onder meer Imagine Dragons, Billie Eilish en Skrillex. De levels zijn speelbaar op Normal, Expert en Expert+, maar niet al deze moeilijkheidsgraden zijn beschikbaar voor alle levels.

De afgelopen jaren heeft Beat Saber zowel betaalde als gratis dlc toegevoegd. Vorige maand zijn er ook twee nieuwe remixes toegevoegd van de originele soundtracks van de game. Voor pc is eerder dit jaar ook een 3D-levelbewerker toegevoegd.

In de vr-game Beat Saber gebruik je één of twee gekleurde lightsabers om op objecten te slaan die op je af komen. De objecten vertegenwoordigen onderdelen van de muziek. In de One Saber-modus speel je de game met één hand. De nieuwste update is beschikbaar voor alle ondersteunde vr-systemen.