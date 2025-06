Sony ontkent claims over voorraadvermindering PS VR2 bij release - update

Sony zegt dat het de productieaantallen van zijn komende PlayStation VR2-headset niet verlaagt. Dat meldt het bedrijf in een statement aan GamesIndustry.biz. Eerder op dinsdag suggereerde een journalist van Bloomberg dat Sony de leveringsaantallen van zijn PS VR2-headset zou halveren.

Sony meldt aan GamesIndustry.biz dat het bedrijf 'enthousiasme ziet' voor de komende release van de PlayStation VR2. Het bedrijf zegt ook dat het zijn productieaantallen niet vermindert in aanloop naar de release van zijn tweede VR-headset.

Bloomberg meldde woensdag op basis van eigen bronnen dat Sony zijn oorspronkelijke leveringsverwachtingen voor PS VR2-leveringen zou halveren na tegenvallende voorverkoopcijfers. Het bedrijf verwachtte volgens het persbureau een miljoen exemplaren te leveren in het eerste kwartaal, waar dat er eerst twee miljoen geweest zouden zijn. Volgens Bloomberg zou Sony leveranciers ook gewaarschuwd hebben dat het minder bestellingen zou plaatsen. Sony laat nu dus weten dat dit niet het geval is.

De PlayStation VR2 komt op 22 februari uit voor 600 euro. De headset, die alleen werkt in combinatie met een PS5-console, kwam in november op uitnodiging beschikbaar voor preordering. Later kwam de headset algemeen beschikbaar in de voorverkoop. Tweakers heeft onlangs een preview van de VR-headset gepubliceerd.

Update, 18.35 uur: Sony zegt tegen GamesIndustry.biz dat het zijn productieaantallen voor de PS VR2 niet heeft verlaagd. Het bericht is hierop aangepast.