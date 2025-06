KPN sloot vorig jaar 544.000 huishoudens aan op glasvezel

KPN heeft vorig jaar een recordaantal van 544.000 huishoudens aangesloten op zijn glasvezelnetwerk. Dat meldt de telecomprovider bij de presentatie van zijn jaarcijfers. Het bedrijf heeft er vorig jaar in totaal 163.000 glasvezelabonnees bij gekregen.

De telecomprovider spreekt, net als vorig jaar, over een recordaantal nieuwe glasvezelaansluitingen in 2022. In totaal zijn er volgens KPN 3,71 miljoen huishoudens aangesloten op het glasvezelnetwerk van het bedrijf en dat van Glaspoort, een joint venture van KPN en pensioenfonds APG. Dat betreft vooralsnog 47 procent van alle huishoudens in Nederland. Het bedrijf verwacht dat tegen het einde van 2026 ongeveer 80 procent van de Nederlandse huishoudens op zijn glasvezelnetwerk is aangesloten.

Eind 2022 waren er 1.863.000 geactiveerde glasvezelverbindingen op het netwerk van KPN. Dat is een toename van 219.000 ten opzichte van vorig jaar, toen het bedrijf 1.644.000 geactiveerde verbindingen noteerde. Volgens KPN heeft dat geresulteerd in 163.000 nieuwe glasvezelabonnementen in 2022. In totaal heeft de provider vorig jaar 377 miljoen euro geïnvesteerd in het uitrollen van glasvezel.

De jaaromzet van KPN kwam neer op 5,3 miljard euro. Dat is een stijging van 1,4 procent ten opzichte van 2021. Volgens de NOS betreft dit de eerste stijging in de jaaromzet van KPN sinds 2008. De omzetgroei komt voornamelijk uit zakelijke klanten, waarvan de omzet in het afgelopen jaar met ruim 2 procent is gegroeid. Ook de omzet uit mobiele abonnementen is in 2022 gestegen.

De nettowinst van de provider is vorig jaar echter met 40 procent gedaald naar 766 miljoen euro. In 2021 viel de winst echter hoger uit vanwege een eenmalige boekwinst, afkomstig uit transacties rondom Glaspoort. Zonder die boekwinsten zou de winst vorig jaar 101 miljoen euro hoger zijn uitgevallen dan in 2021, claimt de provider.