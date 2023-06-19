KPN neemt glasvezelnetwerken van investeringsmaatschappij Primevest over

KPN wil het glasvezelnetwerk van Primevest Capital Partners overnemen voor een niet nader gespecificeerd bedrag. De investeringsmaatschappij beschikt over aansluitingen voor 127.000 adressen in Den Haag, Rotterdam en Eindhoven.

In ieder geval de infrastructuur in Eindhoven werd in het verleden benut door T-Mobile, valt te lezen bij Primevest. Ook in Den Haag is T-Mobile de aanbieder op het Primevest-netwerk. De netwerken van enerzijds KPN en anderzijds Primevest en T-Mobile zaten overigens in Den Haag enkele jaren geleden nog in elkaars vaarwater.

KPN's netwerk is ook bruikbaar voor derden, dus mogelijk duurt de regeling tussen Primevest en T-Mobile gewoon voort. KPN verwacht dat de transactie tegen het eind van deze maand afgerond wordt. Het bedrijf stelt verder dat er nu 'circa 4 miljoen adressen op ons kopernetwerk vervangen zijn door glasvezel'. Dat is ongeveer de helft van alle huishoudens in Nederland.