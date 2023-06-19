KPN neemt glasvezelnetwerken van investeringsmaatschappij Primevest over

Ik ken iemand die zo zaken doet. Ja hoor, het mag gewoon. Leuk he? Oja, sorry, nu even niet.
ODF is ook heel open. Behalve nu. Later, straks, dan wel. Misschien.
Maar nu mag je eerst genieten van glasvezel via T-mobile. Zeg dus je abo maar even op, en kom maar gewoon naar T-mobile. Op het Open dutch fibre netwerk.
Bron?
Persoonlijke mail van ODF:
"Wij kunnen u dus niet verzekeren of u na een jaar over kan stappen naar Freedom.
Met vriendelijke groet/Kind regards,
Joyce van Team Open Dutch Fiber"
Mail van Freedom:
" Sinds enige tijd legt Open Dutch Fiber (ODF) in veel gebieden een glasvezelnetwerk aan. Ze hebben als doel binnen enkele jaren ruim 1 miljoen huishoudens te voorzien van een glasvezelaansluiting. Freedom krijgt daarom veel vragen of, en zo ja wanneer, we ook op dit netwerk een internetverbinding kunnen leveren. We geven je daarom graag een update.
Freedom is een onafhankelijke internetprovider en wil in principe op elk netwerk haar diensten kunnen leveren. Dus ook op het netwerk van ODF. We zijn daarom inmiddels al meer dan een jaar in gesprek met ODF. Helaas is er één probleem; ODF heeft met T-Mobile een overeenkomst waarin staat dat op elke locatie waar ODF een nieuw stuk netwerk realiseert, T-Mobile het eerste jaar exclusief - dus als enige provider - internetabonnementen mag leveren. Een groot aantal mensen denkt om deze reden dat het een T-Mobile netwerk is. Dat is het niet. Freedom heeft het netwerk in eerdere berichten ook wel Closed Dutch Fiber genoemd, omdat wij het een slechte zaak vinden dat de consument bij een open netwerk in eerste instantie geen keuzevrijheid heeft.
Inmiddels zijn de eerste delen van het ODF netwerk langer dan een jaar operationeel. Freedom zou daarom in die delen een internetverbinding kunnen gaan leveren. We zijn daarom bezig met de contractuele afhandeling voor deze gebieden. Ook zijn we bezig de technische en softwarematige koppelingen te realiseren. De verwachting is dat we binnenkort de prijzen en gebieden al kunnen publiceren en rond 1 juli 2023 in de eerste gebieden daadwerkelijk aan de gang kunnen. We houden jullie op de hoogte!
Ondertussen zetten we ook de onderhandelingen met ODF en T-Mobile voort, om de exclusiviteit van T-Mobile in het eerste jaar te laten vallen."
Closed Dutch Fibre dus, en ze mogen mijn huis dan ook overslaan.
[Reactie gewijzigd door Znorkus op 22 juli 2024 16:02]