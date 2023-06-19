KPN neemt glasvezelnetwerken van investeringsmaatschappij Primevest over

KPN wil het glasvezelnetwerk van Primevest Capital Partners overnemen voor een niet nader gespecificeerd bedrag. De investeringsmaatschappij beschikt over aansluitingen voor 127.000 adressen in Den Haag, Rotterdam en Eindhoven.

In ieder geval de infrastructuur in Eindhoven werd in het verleden benut door T-Mobile, valt te lezen bij Primevest. Ook in Den Haag is T-Mobile de aanbieder op het Primevest-netwerk. De netwerken van enerzijds KPN en anderzijds Primevest en T-Mobile zaten overigens in Den Haag enkele jaren geleden nog in elkaars vaarwater.

KPN's netwerk is ook bruikbaar voor derden, dus mogelijk duurt de regeling tussen Primevest en T-Mobile gewoon voort. KPN verwacht dat de transactie tegen het eind van deze maand afgerond wordt. Het bedrijf stelt verder dat er nu 'circa 4 miljoen adressen op ons kopernetwerk vervangen zijn door glasvezel'. Dat is ongeveer de helft van alle huishoudens in Nederland.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 19-06-2023 10:20
187 • submitter: Chocoball

19-06-2023 • 10:20

187

Submitter: Chocoball

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Reacties (187)

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Uberprutser 19 juni 2023 10:37
How about ... NO.
Nu prima concurentie in sommige gebieden (hier heb ik een Privevest vezel en een van KPN Netwerk).
Nu met T-Mobile 25 euro terwijl ik bij KPN het dubbele mag neerleggen voor een veel lagere snelheid.
n4m3l355 @Uberprutser19 juni 2023 11:23
Gezien hoe de diverse kabelaars elkaar zomaar mogen overnemen ondanks ze al miljoenen gebruikers mag het duidelijk zijn dat onze overheid ondanks dat internet heden ten dagen essentieel is, zich niet graag optstelt als markt reguleerder. Het is toch ergens raar dat onze overheid nergens vragen stelt dat miljarden bedrijven andere miljarden bedrijven mogen overnemen waardoor we in bepaalde gebieden effectief gewoon geen concurrentie meer hebben op soort gelijke techniek. Het is nog raarder dat dezelfde bedrijven gigantische winsten zelfs in moeilijke tijden weten te boeken en wederom, de overheid nergens vragen stelt. Dus... "how about no", verwacht van Den Haag 0,0 want dit interesseert ze gewoon helemaal niet. Sterker nog ik vraag me af of deze kabelaars niet gigantisch zwaar lobbyen dat ze gewoon geen aandacht krijgen van Den Haag.
handoff @n4m3l35521 juni 2023 10:57
Ik denk dat marktregulering niet past in het neoliberale denken dat ingeslopen is in de hoofden van de ambtenaren en politici. We, als Nederlanders, vinden nog steeds dat de markt alles efficiënt kan oplossen, terwijl dat helemaal niet zo is. Zeker bij infrastructuur niet. We hebben toch ook twee Prorails, drie stroomaansluitingen,vier wateraansluitingen en vijf rioolaansluitingen?

Helaas komt het ook nog voor in bijvoorbeeld de pakketbezorgers, waarom moeten er per dag een DHL-busje, PostNL-busje en DPD-busje langskomen? Zeker in tijden van personeelstekorten wil je toch dat elke wijk maar door één bedrijf wordt bediend?
Remzi1993 @EdwinH.21 juni 2023 05:29
Hij had het over de overheid in het algemeen, dus de gemeente, de provincie en de rijksoverheid. Allemaal een diepe teleurstelling qua marktregulatie.
EdwinH. @Remzi199326 juni 2023 13:57
Noem het dan bij zijn naampje en niet 'Den Haag'. (vrijwel niemand uit de regering komt uit Den Haag, maar van het 'boerenland' om het maar plat te zeggen).

Dat levert de gemeente al miljoenen schade per jaar (gemiddeld 7 demonstraties per dag met de nodige politiebegeleiding, omleiden van OV en verstopt raken van wegen) op, dat de inwoner van Den Haag via de gemeentebelasting weer betaald.
!GN!T!ON @Uberprutser19 juni 2023 11:16
Heb zelf helaas alleen een KPN fiber thuis. Buren één straat verderop zitten aangesloten via een stichting en heb vrije(re) keuze. Zit nu bij T-Mobile, maar omdat dat via KPN fiber loopt kost dit dubbel zoveel als de buren die ook bij T-mobile zitten maar dan zonder KPN Wholesale ertussen. Om over de extra keuze aan aanbieders nog maar niet te hebben, zij kunnen kiezen uit 5 providers, ik alleen tussen of KPN of T-Mobile waarbij de prijs altijd hetzelfde is omdat KPN zo'n enorm deel opslokt met hun wholesale vergoeding.
jongetje
@Uberprutser19 juni 2023 11:20
Dan zit je nog op de oude prijs. Ga nu maar eens opnieuw afsluiten, dan lukt die 25euro niet (los van de inflatie die je inmiddels hebt gehad).
Frame164 @Uberprutser19 juni 2023 14:48
Beter dat het in handen is van een telco dan van durfinvesteerders (zoals het was).
neeecht 19 juni 2023 10:28
Ik kwam er van de week achter dat ODF glasvezel netwerk alleen T-Mobile doet.
Ze zijn hier bezig bijvoorbeeld: https://opendutchfiber.nl/projects/zaanstad

Als je nu bij KPN DSL zit en dit later uit gaat, kun je dan geen KPN meer gebruiken?
Welke providers zijn beschikbaar op het netwerk van Open Dutcj Fiber?

Het nieuwe glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber is open. Dit betekent dat je zelf kunt kiezen bij welke provider je een abonnement afsluit. T-Mobile is de eerste aanbieder op ons glasvezelnetwerk. Kijk op https://www.t-mobile.nl/thuis/internet/glasvezel om te zien wat zij je aanbieden.
Dan kun je maar beter een KPN netwerk hebben als ik het zo lees?
"KPN's netwerk is ook bruikbaar voor derden"

Was dit Primevest netwerk ook alleen voor T-Mobile?
com2,1ghz @neeecht19 juni 2023 10:40
Dat vind ik ook vreemd. In Haarlem is T-mobile redelijk actief met het leggen van glasvezel in bestaande wijken. Echter bij mijn schoonouders is KPN ook een keer langsgeweest en heeft hij nu 2 glasvezelaansluitingen. Een van KPN en de ander van ODF.
nevyn67 @com2,1ghz19 juni 2023 12:53
Ook hier in Hoorn leggen zowel ODF als Reggefiber glasvezel aan. Dus wij hebben straks ook twee aansluitingen... Alleen maar beter, behoud je je keuzevrijheid in de toekomst.
mr_evil08 @nevyn6719 juni 2023 16:26
Vreemd, hier zijn beide netwerken in mijn wijk zonder een extra glasvezel kabel naar de huizen is gelegd.
zowel het echte KPN netwerk als Open Dutch Fiber.

Vroeger had ik T-mobile via KPN en nu rechtstreeks T-mobile via ODF dat scheelt in maandprijs en kan ook zo weer naar KPN overstappen, tijdens de overstap prikken ze de fysieke fiber over en krijg je een nieuwe mediaconverter(zit nu op GPON).

Van oorsprong was dit ook reggefiber gebied.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 16:02]

Pieter_621 @mr_evil0819 juni 2023 19:44
Dat kan volgens mij alleen als er naar elk huis een eigen kabel ligt vanuit de wijkcentrale. Dat gebeurt bij veel nieuwe netwerken niet meer. Die nieuwe versturen één signaal naar een groep huizen tegelijk, met passieve splitsers in de grond en GPON-kastjes om het signaal te scheiden tussen de verschillende aansluitingen. KPN doet dat bijvoorbeeld, zo kunnen ze meer geld vragen voor een aansluiting. Meer dan ze met een losse kabel per huis mogen doen van de ACM. Overprikken in de centrale kan dan niet meer. Dan kan het lonend zijn voor een tweede netwerk om ook aan te leggen.
jongetje
@Pieter_62119 juni 2023 22:17
ODF en primevest hebben point To point aansluitingen.
SubSpace @jongetje20 juni 2023 00:16
Open Dutch Fiber doet ook PON tegenwoordig hoor, volgens mij alle nieuwe aansluitingen zo'n beetje.
jongetje
@SubSpace20 juni 2023 06:58
ODF doet geen pon. Tmobile doet wel pon maar doet dat in de pop in niet in de straat zoals kpn met de nieuwe netwerken.

Bijzonder dat ik hier veel lage moderatie scores krijg van de "specialisten" hier dit nog nooit in een pop geweest zijn terwijl ik dagelijks in dit werk zit.

[Reactie gewijzigd door jongetje op 22 juli 2024 16:02]

donaldk @jongetje20 juni 2023 14:02
Glasdraad ook, maar Solcon opereert daarop wel een PON.
nevyn67 @mr_evil0819 juni 2023 21:15
ODF zegt dat je t-mobile moet nemen, anders leggen ze niet aan, maar dat is een agressieve move om aan klanten te komen zo te zien. Het zou me niet verrassen dat het toch nog wel doen. Kpn legt hoe dan ook aan, ook als je geen gebruik er van maakt, stond expliciet in hun brief.
jongetje
@nevyn6719 juni 2023 22:17
Dat zegt odf helemaal niet, dat zeggen de verkopers aan de deur in hun provisie te verdienen.
nevyn67 @jongetje20 juni 2023 09:18
We hebben ook een brief gehad van T-Mobile, daar stond het in.

De colporteurs komen niet een de deur, we hebben een bordje tegen colporteurs aan de deur hangen.
jongetje
@nevyn6720 juni 2023 20:14
Nu spreek je jezelf tegen. Je zegt eerst dat ODF het zegt en nu is het een brief van tmobile die je probeert te overtuigen met "nu geen aansluitkosten".
nevyn67 @jongetje21 juni 2023 08:01
Jongetje, ga even buitenspelen. Ik heb geen zin in je spelletjes...
jongetje
@nevyn6721 juni 2023 09:41
Duidelijkheid is belangrijk. ODF en T-Mobile zijn namelijk 2 verschillende bedrijven met verschillende belangen.

Daarbij zal ODF je gewoon gratis aansluiten, ook na een jaar of twee jaar. Die heeft er namelijk belang bij om bij zoveel mogelijk huishoudens binnen te liggen.
jpsch @com2,1ghz19 juni 2023 20:28
Dat klinkt raar. Misschien net een hoekje dat in beide projecten viel op de tekening?
com2,1ghz @jpsch19 juni 2023 20:38
Nee gewoon de hele straat weer open en KPN die ook een lijn heeft aangelegd. Sommige buren waren niet eens thuis en steekt de glasvezel midden uit de stoep.
jpsch @com2,1ghz19 juni 2023 22:23
Hier zijn ze bezig met glasvezel en steken er ook kabeltjes uit de stoep. Aansluiten huizen schijnt later te gebeuren. Waarbij ik me afvraag hoeveel van die kabeltjes (in uitritten) het gaan overleven.
ucsdcom @jpsch20 juni 2023 08:52
Hier zijn ze bezig met glasvezel en steken er ook kabeltjes uit de stoep. Aansluiten huizen schijnt later te gebeuren. Waarbij ik me afvraag hoeveel van die kabeltjes (in uitritten) het gaan overleven.
Onder dat stukje wat uitsteekt zit een flink stuk opgerolde kabel zag ik. Dus dan zal het vermoedelijk toch minder belangrijk zijn dat dat pluimpje iedere dag plat gereden wordt.

KPN heeft het heel druk in de uitrolplanning. Reken op gerust 6 maanden tot meer dan een jaar voor ze iets gaan aansluiten in de huizen.(Helaas). KPN Levert glas binnen af, ook als je geen klant wordt, dus altijd doen! Dan kan je later alsnog overstappen als je een goede aanbieding ziet.

Tip: houd als je naar KPN of T-Mobile wilt vooral de weekends in de gaten. Dan hebben ze nog wel eens extra maanden korting als "snelpakker" of "weekend deal".
jpsch @ucsdcom20 juni 2023 09:33
Als t goed is krijg ik eind dit jaar of begin volgend jaar een aansluiting. Weet alleen niet uit welke providers ik kan kiezen. In ieder geval KPN.
ELD @com2,1ghz19 juni 2023 11:15
Wij hebben in 2022 glas gekregen van KPN, ben recent wel overgestapt naar T-mobile op dezelfde glas kabel.
devil-strike @com2,1ghz19 juni 2023 11:48
Hier zelfde in haarlem eerst odf en paar maanden later kpn netwerk, nu 2 aansluitingen, gebruik zelf nu tmobile en bebalt eigenlijk prima.
Kroesss @neeecht19 juni 2023 10:36
De opmerking dat het ook bruikbaar is voor anderen is ook een ruime.

Bij ons heeft Cogas het glasnetwerk in handen. Toen het aangelegd werd was ook de stelling dat het open zou zijn. Met als kanttekening dat het eerste jaar alleen Caiway toegang zou hebben omdat ze niet alles tegelijk open wilden gooien.

In de praktijk heeft iedereen die glas wil dus in dat eerste jaar Caiway afgenomen, en als dat naar behoren werkt dan heb je als nieuwe speler dus gewoon geen kans om er fatsoenlijk tussen te komen. En dus komen er ook geen nieuwe aanbieders.

In theorie is het dus open, maar in de praktijk is er maar 1 aanbieder.
t_o_c @Kroesss19 juni 2023 10:53
Mwah beetje een slechte vergelijking. Er zijn genoeg mensen die van bijvoorbeeld energieleverancier of zorgverzekeraar wissel ondanks dat de stroom nooit uitvalt. Als een nieuwe provider iets kan bieden wat Caiway niet wil/kan aanbieden dan zullen er zeker wel mensen bereid zijn om over te stappen.

Het argument dat er in de praktijk maar een provider is zou alleen opgaan als Caiway voordelen van de netwerk eigenaar krijgt die andere providers niet krijgen.
jaapzb @t_o_c19 juni 2023 10:56
Verschil is wel dat er voor zorgverzekeraar en energie er 1 grote markt is waar ze in kunnen vissen. Ze kunnen dus eenvoudig een landelijke reclamecampagne opzetten en een breed net werpen. Op een stukje netwerk wat bijvoorbeeld alleen mijn gemeente van 38.000 mensen omvat zit dat wel een beetje anders.
NatteKrant @jaapzb19 juni 2023 13:03
Dat is voor zorgverzekeraars natuurlijk ook niet helemaal waar. Die hebben immers ook een versnipperd landschap van ziekenhuizen en zorgaanbieders waarmee ze contracten sluiten.

In die zin maken ze ook allemaal afspraken over het mogen gebruiken van dezelfde zorg infrastructuur.
SPee @t_o_c19 juni 2023 11:28
Caiway heeft (hier iig) nog het coax netwerk liggen. Dus neem fiber af en je krijgt ook Coax.
Dat is toch een voordeeltje die je bij andere providers niet hebt. Je TV kun je dus rechtstreeks aansluiten ipv via een kastje.
Clubbtraxx @SPee19 juni 2023 23:59
Hier niet, sinds Januari 2017 geen coax meer, alleen nog glas van Caiway.
Niet erg, TV gaat zo'n beetje overal naar IPTV en of dat via koper of glas binnenkormt boeit niet.
metalmania_666 @Kroesss19 juni 2023 11:15
Wij hebben hier in Noord Limburg nu ook ODF met Tmobile het eerste jaar alleenrecht. Dat recht is nu afgelopen. Ik ken echter genoeg mensen die tussen providers switchen. De meesten hebben toendertijd de overstap gemaakt van Ziggo en ADSL en hebben toen meteen een onafhankelijke mailadres genomen van Google of Microsoft of een eigen domein.
Zelf ben ik teruggegaan naar Ziggo omdat vrouwlief het tv aanbod van Ziggo beter en gebruiksvriendelijker vond. (Zucht)
FONfanatic @metalmania_66619 juni 2023 11:48
Maar is ze ook tevreden over Ziggo Mail met de "zelflerende spamfilter"? Over de community van Ziggo gebruikers waar influencers op moeilijke vragen antwoorden alsof ze Chat GPT tot voorbeeld dienden? Idem voor hun "klantenservice"?

Overigens verglaast Ziggo zelf het eigen netwerk tot aan de wijknetwerkkastjes, en - denk ik - zal Ziggo het vervangen van coax tot aan de meterkasten pas vanaf 2027 gaan doen, als glasvezel direct opengesteld zal worden voor alle providers.
metalmania_666 @FONfanatic19 juni 2023 12:26
Ziggo mail gebruiken we niet.
Ik heb een eigen domein met mail van Strato
DaveFlash @metalmania_66619 juni 2023 17:58
tja, het waf-gehalte is natuurlijk ook belangrijk...
FreshMaker
@metalmania_66619 juni 2023 12:20
Zelf ben ik teruggegaan naar Ziggo omdat vrouwlief het tv aanbod van Ziggo beter en gebruiksvriendelijker vond. (Zucht)
Heel veel van die fiberaanbieders bieden de TV aan via Canal Digitaal.
Nou kan ik je zeggen, dat is gewoon niet prettig om mee te werken.
Er zullen vast ook mensen zijn die het wél goed vinden, of die het fantastisch vinden.
Maar op ons glasnetwerk ( E-Fiber ) was het werkelijk niet te kijken zo slecht.
Met regelmaat haperingen in de verbinding ( terwijl er niets, of amper iets verbruikt werd )

Voordeel van deze aansluiting ( Tweak / Cambium ) is dat TV optioneel is.
Dus nu wordt het weinige lineaire TV gekeken via de gegevens van mijn schoonmoeder, en haar CI-kaart in de woonkamer.
terradrone @FreshMaker19 juni 2023 17:16
Die observatie deel ik; wat ik op diverse plekken gezien heb van de canal digitaal iptv streams is dat het er simpelweg niet uit ziet. Ik heb zelfs gezien dat er een rode waas over het "beeld" heen zat (geen idee waar dat op dat moment aan lag).

Je kunt vanalles op ziggo aanmerken, maar de beeldkwaliteit van de tv streams is gewoon erg goed, zeker icm een goede decoder.
mr_evil08 @FreshMaker19 juni 2023 14:27
Canaal digitaal doet alleen schotel, fiber providers doen TV ook via glasvezel maar gaat via een kastje.

Gezien vrijwel alle tv,s DVB-C met CI+ hebben is kabel inderdaad gebruiksvriendelijker gezien je geen extra kastje bij nodig hebt.
mbovenka @mr_evil0819 juni 2023 15:58
Dat is allang niet meer zo. CD doet al jaren ook IPTV (met kastje/app), en heeft verschillende ISPs als klant (bijvoorbeeld Freedom en Tweak).
mr_evil08 @mbovenka19 juni 2023 16:16
Zover ik weet gingen de meeste streams nog via KPN.
mbovenka @mr_evil0819 juni 2023 16:19
Ik kan hier op COANET (eigen infra van Cambrium/Tweak) TV van Canal Digitaal krijgen. Ik denk niet dat KPN daar nog tussen zit.
Madshark @mr_evil0819 juni 2023 17:52
Zover ik weet gingen de meeste streams nog via KPN.
Dat is nooit zo geweest. Canal Digitaal distribueerde van oorsprong via satelliet (Astra19.2°O, later Astra23.5°O) via DVB-S, later zijn ze IPTV gaan aanbieden, waarbij ze dezelfde downlink gebruiken als voor hun satelliet platform.
mr_evil08 @Madshark19 juni 2023 19:07
Ik heb het niet over de schotel.
Madshark @mr_evil0819 juni 2023 19:44
Ik ook niet. Anders lees je nog eens je eigen reacties terug.
arjankoole @mr_evil0820 juni 2023 07:27
Zover ik weet gingen de meeste streams nog via KPN.
Nee. Je kan ook als kabel heb iptv van CD nemen. Het is volledig provider onafhankelijk. Als je een kastje wil moet je provider wel in zee zijn met CD. (Ik heb gebruik het via een app op de ATV)
mr_evil08 @Zemisch19 juni 2023 16:23
Glasvezel is juist zeer stabiel en heeft juist minder invloeden van externe factoren, een koper lijntje is altijd meer storingsgevoelig dan glasvezel, het bestaat ook al meer dan 50 jaar...
Zo beetje alles van het internet is glasvezel behalve "the last mile".

Het zijn de goedkope partijen die wel wat verkloten door verkeerde apparatuurconfiguratie.
Je kan het gerust buigen zolang je maar niet knikt maar daar moet je wel wat moeite voor doen.

Je hebt weliswaar met demping/lichtsterkte te maken maar dat is eenmalig configureren.
RobertPeterson @mr_evil0819 juni 2023 21:32
Ik heb hier sinds de aanleg van delta juist veel storingen gehad (zuid west Friesland) zo erg dat ik en vele dorpsgenoten alweer zijn over gestapt naar het kpn netwerk of ziggo.

Onlangs 6 dagen geen internet waarbij de klantenservice niet kon helpen. Geen storing zichtbaar maar toch had heel het dorp maar soms traag internet en voor de rest geen.

Zal in alle gebieden anders zijn
arjankoole @RobertPeterson20 juni 2023 07:29
Delta staat bekend dat het niet de meest fantastische club is.

Ik heb hier extreem zelden storingen op glas. Glas als techniek is juist een van de meeste betrouwbare soorten verbindingen.
FreshMaker
@Zemisch19 juni 2023 16:19
Glasvezel is nooit beter omdat het jaren in de ijskast gelegen heeft. Niemand heeft belang bij Glasvezel gehad. Het is veel kwetsbater optie signaal hetzelfde als bij de reciever. Digitale via licht is veel gevoeliger dan gewoon kabel. In beginsel veel klachten bij kassa nu mooi praten. Dat is iedere zijn persoonlijke ervaringen en mening
Persoonlijk heb ik bij Ziggo in bijna 20 jaar 2 of 3 storingen gehad, die 'impact' hadden op het gebruik.
1x was mijn modem gewoon overleden, en de andere 2 keren een stroomstoring / brand in een verdeelstation.

Nu 2 jaar bij Tweak ( over E-fiber ) en nog geen storing gehad ( die bij hun lag, dat de regio een kwartier zonder prik zat, kan je de glas-boer niet verwijten )
Het prettige is de synchrone snelheid van het netwerk, iets waar ik bij Ziggo egelmatig tegenaan liep in de upload.
ep667 @Zemisch19 juni 2023 21:42
Ziggo enkele storingen gehad in de 3 jaar dat ik er zat, bleek een lekke kabel te zijn waar vocht in kwam. Zo was het signaal verstoord met regen. KPN 3 jaar VVDSL gehad, op zich prima stabiel maar toch wat storingen. Uitval met onweer bijvoorbeeld en een aansluiting die stopte met werken.

Inmiddels vijf jaar glasvezel en nooit downtime gehad, behalve bij geplande werkzaamheden.
Verwijderd @Kroesss19 juni 2023 12:10
Sinds 2012 zijn er al verschillende aanbieders op het glasvezelnetwerk van CAIW/CIF/Cogas.

Dus toen in Cogas-gebied in 2015 glasvezel kwam, had je keuze tussen verschillende providers, onder andere Solcon en FiberNL. Dus niet "1 aanbieder"

Solcon en FiberNL deden ook mee aan de buitengebied-vraagbundelingen, te beginnen in Tubbergen in 2015. Kon je gewoon gelijk bestellen
Bigs @neeecht19 juni 2023 10:38
Je kunt je KPN DSL gewoon blijven gebruiken, maar KPN levert inderdaad geen diensten op het glasvezelnetwerk van ODF. Dat is de keuze van KPN.
Gandalf68 @Bigs19 juni 2023 12:28
In capelle aan den ijssel is men ook druk bezig met glasvezel van odf en t-mobile. Men mocht dit van de gemeente alleen aanleggen (odf), als het opengesteld werd.

Juist om te voorkomen dat er 3x een straat open moet ivm glasvezel. T Mob zal wel 1enjaar er op gaan.

Doe ik postcodecheck van kpn ....staat er dat ze bezig zijn met glasvezel in capelle...

Dat zal dan echt via odf moeten gezien. Het belang van de gemeente ...
Economics @Gandalf6819 juni 2023 13:42
KPN levert niet op het netwerk van ODF. En ja, de grond kan 2x open worden gemaakt als beide partijen willen leveren. In dezelfde geul werken is nog niet zo makkelijk, ‘t kan wel.
jongetje
@Gandalf6819 juni 2023 22:19
De gemeente kan dat niet eisen. Volgens de telecom wet mag iedereen een netwerk bouwen. Alleen mag de gemeente een jaar graafrust eisen.
Miglow @Gandalf6821 juni 2023 07:55
Ik kreeg ook een mail van KPN dat ik glasvezel internet kon krijgen bij mij thuis! Niet dat KPN daarop levert want Efiber en KPN levert max 15Mbit over koper, maar ze hadden geen ongelijk over de glasvezel.
mr_evil08 @Bigs19 juni 2023 19:10
Vaak is het wel mogelijk als de pop groot genoeg is en aangelegd als ster netwerk dan plaatsen ze eigen apparatuur en wordt het fysiek opgeprikt.
Hier heb ik ook de keuze tussen ODF en KPN op dezelfde glasvezel.
avs175 @neeecht19 juni 2023 10:37
Waar lees jij dat odf alleen zaken doet met tmobile. Er staat enkel dat tmobile de eerste is.
"Ons netwerk is een 'open netwerk'. Dat betekent dat alle providers die dat willen hierover diensten kunnen leveren aan hun klanten. T-Mobile is in veel plaatsten de eerste provider die internet, televisie en telefonie levert over het glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber, maar ook providers als Fiber.nl, Trined en Freedom Internet leveren via delen van ons netwerk hun diensten."

Trined heeft een goede snelheid en je heb geen jaren 80 filmnet kastjes nodig, je kan gewoon met ci je tv kijken.
jongetje
@avs17519 juni 2023 11:40
Precies, en die providers leveren ook op dit moment al op Primevest.
Znorkus @avs17519 juni 2023 13:12
Er is niks opens aan open Dutch Fibre, het is de definitie van gesloten. Andere providers mogen er helemaal niet op, freedom heeft zijn ongenoegen daarover al aangegeven bij pdf. Dit is koppelverkoop en een best wel smeriger truc om mensen naar 't mobile te krijgen.

Geen glasvezel naar m'n huis als ik daardoor wegmoet bij freedom. Kom nou.
VincentM @Znorkus19 juni 2023 23:31
Waar haal je dat uit?

Ik kan je persoonlijk garanderen dat na het jaar exclusiviteit van T-Mobile er wel degelijk andere providers op gaan komen. Ook Freedom kan hier op gaan leveren. Meer kan ik je helaas niet vertellen :)
Znorkus @VincentM20 juni 2023 00:49
Ik ken iemand die zo zaken doet. Ja hoor, het mag gewoon. Leuk he? Oja, sorry, nu even niet.

ODF is ook heel open. Behalve nu. Later, straks, dan wel. Misschien.
Maar nu mag je eerst genieten van glasvezel via T-mobile. Zeg dus je abo maar even op, en kom maar gewoon naar T-mobile. Op het Open dutch fibre netwerk.

Bron?

Persoonlijke mail van ODF:
"Wij kunnen u dus niet verzekeren of u na een jaar over kan stappen naar Freedom.
Met vriendelijke groet/Kind regards,
Joyce van Team Open Dutch Fiber"

Mail van Freedom:

" Sinds enige tijd legt Open Dutch Fiber (ODF) in veel gebieden een glasvezelnetwerk aan. Ze hebben als doel binnen enkele jaren ruim 1 miljoen huishoudens te voorzien van een glasvezelaansluiting. Freedom krijgt daarom veel vragen of, en zo ja wanneer, we ook op dit netwerk een internetverbinding kunnen leveren. We geven je daarom graag een update.

Freedom is een onafhankelijke internetprovider en wil in principe op elk netwerk haar diensten kunnen leveren. Dus ook op het netwerk van ODF. We zijn daarom inmiddels al meer dan een jaar in gesprek met ODF. Helaas is er één probleem; ODF heeft met T-Mobile een overeenkomst waarin staat dat op elke locatie waar ODF een nieuw stuk netwerk realiseert, T-Mobile het eerste jaar exclusief - dus als enige provider - internetabonnementen mag leveren. Een groot aantal mensen denkt om deze reden dat het een T-Mobile netwerk is. Dat is het niet. Freedom heeft het netwerk in eerdere berichten ook wel Closed Dutch Fiber genoemd, omdat wij het een slechte zaak vinden dat de consument bij een open netwerk in eerste instantie geen keuzevrijheid heeft.

Inmiddels zijn de eerste delen van het ODF netwerk langer dan een jaar operationeel. Freedom zou daarom in die delen een internetverbinding kunnen gaan leveren. We zijn daarom bezig met de contractuele afhandeling voor deze gebieden. Ook zijn we bezig de technische en softwarematige koppelingen te realiseren. De verwachting is dat we binnenkort de prijzen en gebieden al kunnen publiceren en rond 1 juli 2023 in de eerste gebieden daadwerkelijk aan de gang kunnen. We houden jullie op de hoogte!

Ondertussen zetten we ook de onderhandelingen met ODF en T-Mobile voort, om de exclusiviteit van T-Mobile in het eerste jaar te laten vallen."

Closed Dutch Fibre dus, en ze mogen mijn huis dan ook overslaan.

[Reactie gewijzigd door Znorkus op 22 juli 2024 16:02]

VincentM @Znorkus13 juli 2023 21:33
https://opendutchfiber.nl...st-van-3-nieuwe-operators

Zoals gezegd. Er er komen nog meer mooie dingetjes. Niks closed Dutch fiber.

Het feit dat ze wel de grootste investeerder zijn betekend inderdaad dat T-Mobile excl. recht heeft het eerste jaar. Maar het hele netwerk is ptp gebouwd en heeft letterlijk kasten leeg om apparatuur te plaatsen.
Znorkus @VincentM14 juli 2023 00:10
Aha, dat is interessant, dankjewel.
Barre73
@neeecht19 juni 2023 10:42
KPN DSL wordt uitgeschakeld op adressen waar KPN WBA glasvezel kan leveren. Voorlopig is dat niet het geval op Open Dutch Fiber dus nee, jouw DSL aansluiting wordt niet uitgeschakeld.
Newbey @neeecht19 juni 2023 12:59
Als je nu bij KPN DSL zit en dit later uit gaat, kun je dan geen KPN meer gebruiken?
Voordat het koper wordt afgesloten, wordt er eerst door de KPN een glasvezel aangelegd en kan je ,dacht ik, kosteloos over.
neeecht @Newbey19 juni 2023 13:22
Ja, maar dan moet de straat dus weer open?
Een tweede glasvezel aansluiting in de meterkast?

En als bij KPN wel alles over glasvezel kan, waarom bij anderen niet?
Newbey @neeecht19 juni 2023 13:40
Dat moet je aan die anderen vragen.
Aldy @neeecht19 juni 2023 16:17
ODF heeft inmiddels al een heleboel netwerken opengegooid voor nieuwe providers. Hoe de onderhandelingen verlopen, weet ik niet. Steeds meer netwerken gaan open voor andere providers.
De overheid wilde dat alle glasvezelnetwerken na een jaar voor alle providers open gesteld zouden worden, maar daar heeft de rechter een stokje voor gestoken. Wat er nu gebeurt ligt helemaal aan de glasvezeleigenaar of die dit wil of niet.
Keypunchie
@neeecht19 juni 2023 10:53
KPN zal zijn DSL pas uitzetten *als* ze zelf abonnementen kunnen aanbieden op een bepaalde plek.

Waar ze nog geen eigen of 3rd-party glasvezel hebben, waarom zouden ze dan hun dienstverlening stoppen?
blackhawk180 @neeecht19 juni 2023 11:38
Ik herken de werkzaamheden van ODF. Ze zijn net klaar bij mij in de straat.
Leuke is dat nog voordat de straat dicht was, er een brief van kpn op de mat kwam... zij gaan nu ook glasvezel aanleggen in mijn wijk....
Ofwel, de straat gaat weer open en een 2e glasvezel netwerk wordt neergelegd.....
Gandalf68 @blackhawk18019 juni 2023 15:26
Ligt er aan wat de gemeente bepaald heeft en voor afspraken gemaakt heeft stukje uit de lokale krant (en volgend mij ook ergens op de site van de gemeente gezien
gemeente zelf legt geen glasvezelnetwerk aan voor bewoners of bedrijven. Dit gebeurt door commerciële partijen binnen de telecommunicatiebranche. Deze partijen kunnen – conform de Telecommunicatiewet - allemaal een eigen glasvezelnetwerk aanleggen. Concreet betekent het dat er meerdere bedrijven (tegelijk) glasvezel kunnen aanleggen en aanbieden in dezelfde straat. De gemeente vindt dit geen wenselijke situatie. Daarom heeft zij zelf actief de markt benaderd en met ODF afspraken gemaakt om één dekkend glasvezelnetwerk aan te leggen.
Zo kan het dus in theorie ook ,niet 3x een straat open , nu maar eens kijken hoe snel andere partijen er op komen...
Ssparc @neeecht20 juni 2023 09:51
ODF doet alsof KPN ook over hun netwerk direct kan worden geleverd maar dat blijkt niet het geval.
In Hoogvliet Rotterdam hebben wij vooral van ODF en T-Mobile misleidende reclame gehad en wordt ook beweerd dat je over moet naar ODFD/T-Moblie anders zit je zonder internet.
Niet waar natuurlijk maar geeft veel vraagtekens hier in de buurt.
Gemeente Rotterdam heeft hierna zelf een brief rondgestuurd om het de bewoners uit te leggen.

KPN gaat binnenkort hier ook glasvezel aanleggen (zonder misleidende reclame) dus helaas 2x de straat open wat mileutechnisch echt zonde is maar volgens mij wil niemand ODF hebben want bij alle huizen steken nog blauwe draadjes uit de stoep.
Antenne Bayern 19 juni 2023 10:32
KPN wil glasvezelnetwerken van investeringsmaatschappij Primevest overnemen

Let maar op.. ze verschralen de dienstverlening met daarna een prijsverhoging.. want we verbeteren het netwerk voortdurend.. //
IamGrimm @Antenne Bayern19 juni 2023 10:59
Ook ik ben nog steeds zoutig dat KPN alle glas rollouts overnam en vervolgens het een aantal jaar stil heeft gelegd om vervolgens terug te komen als "redder in nood".
Verwijderd @IamGrimm19 juni 2023 11:17
Dat was toch met Reggefiber? Vind nog steeds dat er maatregelen moeten komen voor dit soort trucs. Tot een half jaar was mijn keuze in Maastricht, Ziggo of heel traag adsl. Kan me niet voorstellen dat dit gezonde concurrentie oplevert. Gelukkig kan ik nu glas nemen.
batjes @Verwijderd19 juni 2023 12:27
Gedoe van KPN en Reggefiber liep ook samen met een nogal onozele uitspraak van het ACM, dat KPN op het glasvezelnetwerk, dezelfde verplichtingen opgelegt kreeg als voor hun kopernetwerk.

Terwijl die verplichtingen er in eerste instantie waren op het kopernetwerk omdat KPN het kopernetwerk 'gekregen' heeft. Terwijl je aan de andere kant een Ziggo hebt zitten zonder openstelling.

Zo haal je de motivatie natuurlijk ook weg.
WhatsappHack
@IamGrimm19 juni 2023 11:37
Dat was toch echt de schuld van de ACM, niet van KPN. Sinds die situatie is opgelost is KPN enorm hard aan het uitrollen. (Het was sowieso al de grootste uitroller van Nederland. Er zijn partijen die helemaal niets aan glas doen behalve er zeer misleidend mee adverteren (eg: Ziggo)).
Antiloop @WhatsappHack19 juni 2023 19:58
ook ziggo heeft glasvezel, echter wel in een iets anders prijscategorie als de FTTH verbindingen of de Ziggo Coax verbindingen
Spekkie99 @IamGrimm19 juni 2023 12:28
Helemaal mee eens. In Castricum zou KPN het jaren geleden via glashart aan gaan leggen maar ging op het laatste moment niet door. Nou was bonding VVDSL ook prima te doen maar KPN en ZIGGO houden wel kunstmatig de prijzen hoog zonder echte concurrentie.

Nu komt E-fiber, Delta deed nog een last minute inhaalpoging maar is inmiddels ook weer afgehaakt, met hun providers en is het by by KPN. Over naar Tweak voor internet only.
S95Sedan @IamGrimm19 juni 2023 13:27
Sinds Reggefiber is het helaas overal hetzelfde verhaal, ze hadden dat destijds al moeten aanpakken om verbindingen onaangesloten te laten/over te nemen zonder werkzaamheden te verrichten.

Hier steekt het ook al 2 jaar uit de grond maar ze doen er niks mee.
Warri @IamGrimm19 juni 2023 13:39
Inderdaad die geintjes onder Maximo Ibarra, die eerst glasconcurenten gaat opkopen om vervolgens niks meer uit te rollen en vol in gaat zetten op koper.
iAR @Antenne Bayern19 juni 2023 13:58
En we corrigeren voor inflatie.
En we hebben nieuwe diensten voor je.
En eigenlijk krijg je meer voor minder.
8)7
MazDaMan1970 19 juni 2023 12:23
Onbegrijpelijk dat dit überhaupt mag, hiermee versterkt KPN zijn monopolie-positie nog meer :(
CH4OS @MazDaMan197019 juni 2023 13:14
Welke monopolie? Er zijn meerdere glasvezelnetwerken in het land?
amigob2 @CH4OS19 juni 2023 13:30
En KPN heeft al meer dan 50% van dat glasvezel in handen.
Bamboozled @amigob219 juni 2023 13:40
Dan stel ik voor dat de rest ook eens wat gas bij geeft zoals KPN doet.
MrMarcie @Bamboozled19 juni 2023 16:17
Je moet voldoende macht/geld hebben. Dat heeft KPN.
T_Spirit @CH4OS19 juni 2023 14:55
Dat klopt, maar niet per plaats.
Elke aanbieder op KPN glasvezel is in principe duurder dan KPN zelf.
Dus je heb geen echte concurrentie zoals voorheen. Glasvezel is in mijn optiek te duur voor wat je krijgt.
CH4OS @T_Spirit19 juni 2023 15:13
Sommige steden hebben meerdere glasvezelnetwerken zelfs. Maar ook al is dat er niet, dan is stellen dat KPN hierdoor een monopolie heeft gewoon niet waar.

Ikzelf zit bij een lokale glasvezelprovider, ik betaal 40 euro per maand voor 1000/1000 megabits/sec. Lijkt me niet echt duur. Dat zal vast per regio verschillen inderdaad, maar dat maakt ook niet dat glasvezel per se te duur is voor wat je krijgt. Bij Ziggo betaal je al gauw 50-60 euro per maand of meer en krijg je qua internet minder. TV kijken doe ik niet, dus daar bespaar ik mij al op de kosten. :)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 16:02]

MrMarcie @CH4OS19 juni 2023 16:15
Jij praat vanuit jouw luxe situatie. Helaas is het zo dat KPN voornamelijk de enige keuze is landelijk en daar betaal je een hoge prijs voor. Hier in Zeist bijvoorbeeld zou E-fiber komen en daarop veel providers. Dan had ik via Tweak voor nog geen 40 euro een 1g/1g verbinding gehad. Toen E-fiber de handtekeningen rond had kwam opeens KPN om de hoek kijken. Gemeentes laten dat toe, onbegrijpelijk. Dus nu, paar jaar later, ligt er glas en heb ik KPN abonnement. Via KPN omdat elke andere provider over een KPN lijn veel duurder is. Het voelt niet lekker.Helaas is het ook nog eens zo dat E-fiber elk adres in een gemeente aansluit en KPN alleen de kernen (krenten in de pap). Je zou maar niet in een kern wonen dan ben je nog heel lang de sigaar.
T_Spirit @CH4OS19 juni 2023 15:41
Bij een "KPN" aanbieder heb je voor +/- €43 100/100, 1000/1000 kost je minimaal €52,50.
Natuurlijk zijn de eerste x maanden goedkoper, maar dat is natuurlijk een sigaar uit eigen doos.
Ik zou zo overstappen als het €40 was voor 1000/1000, maar dat zal bij KPN niet gebeuren ;(

Het is wel een soort van monopolie, want de andere aanbieders op het glas van KPN kunnen niet onder de prijs van KPN. Vergelijk maar prijzen van alle aanbieders (vergeet de aanbiedingen) en je zal zien dat KPN het "laagste" maandbedrag heeft en alle andere aanbieders een paar euro hoger liggen met hun maandbedrag (ruikt naar concurrentie vervalsing als je het mij vraagt).

[Reactie gewijzigd door T_Spirit op 22 juli 2024 16:02]

CH4OS @T_Spirit19 juni 2023 15:49
De ACm heeft echter geoordeeld dat het netwerk of het medium geen onderdeel is van de diensten. De diensten telefonie, internet en TV kunnen immers via andere mediums ook verspreid worden. Denk aan 4G, 5G en ook bijvoorbeeld de CA van Ziggo.

Daarnaast heeft de ACM de plicht gesteld dat een glasvezelnetwerk open moet zijn indien je zelf een (nieuw) netwerk aanlegt. KPN heeft het eigen koper netwerk verglaasd. Nu dat afgerond is, hoeft KPN dat netwerk dus niet open te stellen en kan dus de kosten vragen die men wilt.

Ik ben het verder met je eens, dat zou anders aangepakt moeten worden in het begin al. Achteraf is mooi wonen + de markt is geprivatiseerd nu, dus om daar weer 1 netwerk van te maken en (eventueel) onder beheer van overheid te zetten, is dan ook weer een dingetje, dat bovendien jaren en miljarden euro's extra kost.
iAR @CH4OS19 juni 2023 14:00
Ja, waarom is er niet gewoon één glasvezel netwerk waarop aanbieders mogen opereren. Dan heb je pas echt wat te kiezen. Nu is het allemaal ‘concurrentie’ die je gewoon moet slikken.
CH4OS @iAR19 juni 2023 14:15
Dat komt omdat in 1989 de PTT geprivatiseerd is en toen KPN (Koninklijke PTT Nederland) werd. ;) Vanaf dat moment zijn ook de (communicatie)netwerken geprivatiseerd.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 16:02]

robert_paats @MazDaMan197020 juni 2023 00:06
Ik meende dat de grootste aanbieder van vaste netwerk dienst Ziggo is op dit moment, dus je kan niet stellen dat KPN een Monopoly heeft.
Farabi 19 juni 2023 10:44
ah, volgend jaar weer dus een 'inflatiecorrectie'.
Asthaparhim @Farabi19 juni 2023 10:55
Laat ons vooral weten als je een aanbieder hebt die dat niet heeft
mbovenka @Asthaparhim19 juni 2023 11:08
Tweak. Die zitten al 3 jaar op €41 per maand/€410 per jaar (maar ondertussen overgenomen door T-Mobile, so who knows...).

[Reactie gewijzigd door mbovenka op 22 juli 2024 16:02]

beerse @Asthaparhim19 juni 2023 11:12
Freedom heeft een moor overzicht van de prijzen van operators: https://freedom.nl/diensten/netwerken
batjes @Asthaparhim20 juni 2023 01:12
Online.nl heeft zelden inflatiecorrectie. Volgens mij maar 2 prijsverhogingen gehad in de bijna 10 jaar dat ik bij ze zit.
jongetje
@Farabi19 juni 2023 13:13
Dat doet T-Mobile net zo hard...
Frame164 @Farabi19 juni 2023 14:49
Als we allemaal afzien van salarisverhoging kunnen we de inflatie stoppen en heeft KPN geen mogelijkheid meer om de inflatiecorrectie door te voeren.
bussie66 @Farabi19 juni 2023 23:33
Krijg jij allicht ook bij je loon?
Barre73
19 juni 2023 10:46
Voor iedereen die bang is voor verschraling.. Dit zijn netwerken waar T-Mobile al apparatuur heeft staan in de PoP's. KPN zal dus eigen apparatuur toevoegen aan die PoPs waardoor het aanbod uitgebreid wordt. Er is geen enkele aanleiding om te denken dat de apparatuur van T-Mobile dan zou moeten verdwijnen. Daar zijn die contracten veel te goed voor opgesteld.
Tripwire999 @Barre7319 juni 2023 10:49
Ja dat zeiden ze in Hillegom ook toen ze de locale glasvezelboer overnamen. Wat een prima dienstverlening was, werd voortgezet voor een jaar en daarna was het opeens niet meer compatible met het KPN glasvezelnetwerk. Met als gevolg dat alle glasvezelkabels en kastjes in de meterkast e.t.c. die aangelegd waren niet meer bruikbaar waren. Maar je kon wel naar KPN overstappen wat betekende, meer betalen, minder snelheid, minder goeie locale service. KPN heeft heel veel kwaad bloed gezet hiermee in Hillegom, zal me niks verbazen dat dat ook met de klanten van Primevest gaat gebeuren.

[Reactie gewijzigd door Tripwire999 op 22 juli 2024 16:02]

Barre73
@Tripwire99919 juni 2023 10:52
Absoluut niet. De netwerken van Primevest zijn standaard gebouwd volgens een FttH ontwerp. Precies zoals KPN/Reggefiber zelf jaren heeft gedaan. Hillegom was echt heel bijzonder en zoiets is nooit meer ergens op die manier aangelegd.
Tripwire999 @Barre7319 juni 2023 10:56
Zo bijzonder dat ze het vooraf niet wisten? Er is namelijk tijdens de overname aangegeven door KPN dat er niks zou veranderen aan de prijs, kosten en service. Uiteindelijk is alles down the drain gegaan zoals blijkbaar normaal bij KPN. Vandaar dus dat ik sceptisch ben :)
krakendmodem
@Tripwire99919 juni 2023 11:35
Die situatie in Hillegom was wel heel bijzonder. Er lag glas tot aan de wijkkasten en daarna vanaf de wijkkast een UTP-kabel en Coax naar de woningen (vermoedelijk in die periode CAT5 UTP, dus maximaal 100Mb/s, effectief dus 94Mbit/s). Er hing een switch in de wijkkast en daarop kwam het internet binnen. Zie het als 1 groot (bedrijfs)netwerk met honderden aansluitingen. Ik wil wel geloven waarom het zo goedkoop was. En zo toekomstvast was dit UTP netwerk achteraf dus niet.

De glaskabel die ook naar de woningen lag heeft Lijbrandt Telecom nooit in gebruik genomen, daar zal ongetwijfeld destijds ook een reden voor zijn geweest dat Lijbrandt daar niet voor had gekozen.

Vanuit beheerperspectief is dit slecht te onderhouden (zeker na een aantal jaar), en technisch kon CAT5 op dat moment niet sneller dan 100Mb download komen. KPN kon toen met VDSL ongeveer gelijkwaardige snelheden leveren, indien beschikbaar.

Technisch gezien begrijp ik dus de keuze van KPN.
Pecunia-18 @krakendmodem19 juni 2023 16:19
Was dat indertijd dat houtje-touwtje ruknetwerk van Lijbrandt Lisse?
krakendmodem
@Pecunia-1819 juni 2023 16:20
Blijkbaar.
i-chat @krakendmodem19 juni 2023 12:14
wacht, welke pipo verzint het om iedere 200m een straatkast neer te zetten met een 100m swicht, of ga je ons nu ook nog vertellen dat ze die 100m kabel regel ook gewoon aan hun laars lapte. wat een prutwerk moet DAT beheer geweest zijn. kolere zeg.
ApexAlpha @i-chat19 juni 2023 12:20
Die pipo's zijn dus al die kleine netwerkjes met een paar mensen en die ooit zijn opgericht als cooperatie voor een paar honderd klanten lokaal.

Na een paar jaar komen ze dan erachter dat het draaien van een netwerk toch lastiger is dan een gat graven en een kabel erin leggen en melden ze zich vaak zelf aan voor uitkoop bij een grotere partij.

Kan me niet voorstellen dat het veilig is om met al je buren aan één switch te hangen. Het zal niemand verbazen dat deze setup in Hillegom niet echt is hoe het hoort.

[Reactie gewijzigd door ApexAlpha op 22 juli 2024 16:02]

Barre73
@Tripwire99919 juni 2023 10:57
Ik snap je helemaal en ik geef ook aan dat Hillegom zeker niet is gegaan zoals je zou mogen verwachten als klant. Ik kan alleen aangeven dat dit Primevest een heel ander verhaal is.
mgizmo @Tripwire99919 juni 2023 11:57
Ja dat was ook met de glasvezel in Rotterdam. Ik had een 1Gb, moest terug omdat Vodafone de apparatuur van Wisper verwijderde. Vodafone bood vanaf dat moment alleen WBA van KPN aan.

---
In de e-mail van 12 januari 2015 hebben wij u geïnformeerd over het definitief stoppen van alle diensten van Wisper per 31 maart 2015 (einde dag). Volgens onze administratie heeft u nog geen actie ondernomen.
U heeft tot 28 februari de tijd om uw keuze kenbaar te maken.

Wat betekent dit voor u?
De diensten van Wisper stoppen 31 maart definitief. Onderneemt u geen actie voor eind februari, dan kunt u per 31 maart (einde dag) geen gebruik meer maken van uw Wisper diensten. Ook uw Wisper e-mailadres en Wisper telefoonnummer(s) komen te vervallen.

U kunt nog gebruikmaken van het aanbod van Vodafone en overstappen naar Vodafone Thuis via de speciale link: www.vodafone.nl/thuis/wisperactie. Deze link geeft u recht op gratis activatie en installatie van uw gekozen abonnement bij Vodafone Thuis. Daarnaast ontvangt u het eerste jaar €10,- korting per maand op een alles-in-één pakket, wanneer u daarvoor kiest.
i-chat @mgizmo19 juni 2023 12:21
holy, dat moet wel heel erg frustrerend zijn geweest, als je nu in 2023 nog komt met een mail uit 2015 en dan ook nog eens die van een ander bedrijf, ja TM heeft de activiteiten van VF overgenomen en voor een deel vast ook wel personeel, maar de management besluiten kom nu nog gewoon vanuit DT en niet vanuit vodafone/ziggo

bovendien heb je het hier over wisper die er zelf mee stopte (als ik het me goed herinner) het was dus niet dat vodafone per sé de stekker eruit wilde trekken, het was dat ze geen diensten meer konden afnemen bij een partij die de handdoek in de ring gooide, je kunt moeilijk broodjes verkopen van de bakker die met pensioen ging :P dat de nieuwe bakker minder zoete broodjes bakt is natuurlijjk heel vervelend maar dan moet je niet bij je B&B gaan klagen dat ze tegen een bakker van 71 moeten zeggen NEE JIJ MAG NIET MET PENSIOEN JIJ HUFTER :+ je snapt zelf vast ook wel dat de wereld zo niet werkt. ;)
mgizmo @i-chat19 juni 2023 13:06
Nee hoor, overname: nieuws: Vodafone neemt lokale glasvezelaanbieder Wisper over (En hoewel het artikel het over Wisper heeft, ging het volgens mij Vodafone om Glasoperator, wat waarschijnlijk in de praktijk dezelfde mensen waren, maar de wholesale tak)

Ik vond het toen wel frustrerend ja, maar is niet blijven hangen hoor. Je verhaal over dat ander bedrijf e.d. dat je dacht daar ik de koppeling legde, dan heb je dat verkeerd gegokt. Ging mij erom dat overname kan betekenen dat de apparatuur weggehaald wordt, om in mijn geval WBA van KPN te worden, dat zou hier zomaar ook kunnen gebeuren.

[Reactie gewijzigd door mgizmo op 22 juli 2024 16:02]

Martinspire @Barre7319 juni 2023 11:26
Tja, wellicht waar, maar het is niet alsof T-Mobile zoveel beter is. Ze hadden een tijd een leuke aanbieding van 35 euro p/m voor 1gbit, maar die prijs is ook alweer hard aan het stijgen.
schrikbeeld 19 juni 2023 18:37
Slecht nieuws voor de gebruikers. KPN drukt iedere concurrent eruit en de consument blijft achter met hogere prijzen.
BMW-M @schrikbeeld19 juni 2023 20:22
Dat is dus het mooie: niemand dwingt je om een abbonement bij KPN te nemen, hun netwerk is publiek toegankelijk. Al die kleine partijtjes die overal lukraak wat aanleggen levert veel administratie op voor niks. Ik ben groot voorstander van 1 groot centraal aangestuurd fiber netwerk, inclusief buitengebied. zodat iedereen dezelfde kwaliteit mag verwachten. Of KPN of iemand anders dat moet doen maakt mij niet zoveel uit.
OruBLMsFrl @BMW-M19 juni 2023 21:49
KPN rekent alleen veel hogere prijzen aan iedereen. Zij zeggen eerlijk, maar waar de consument dan op diens factuur tientallen euro's meer aan kwijt is vergeleken met lokale glasvezel initiatieven blijft ongewis.

Andere providers moeten concurreren met een NUTS partij die aan lage marges en zonder super bonussen voor bestuurders werkt. Dat heeft NUTS niet nodig, die mogen saai zijn en op de achtergrond heel goed werken tegen een lage marge, met eerlijke beloning voor technisch specialisten ipv marketing en bobo managers.
batjes @OruBLMsFrl20 juni 2023 01:18
Infrastructuur mag prima in beheer van de overheid zijn.
OruBLMsFrl @batjes20 juni 2023 09:43
Helemaal eens, alle internet kabels en basis infra naar NUTS is de oplossing. Mag daar bovenop met verschil in zakelijk of particulier, grotere en kleinere servicepakketten geconcurreerd worden :Y)
Remzi1993 @BMW-M21 juni 2023 05:31
Ik ben groot voorstander van 1 groot centraal aangestuurd fiber netwerk, inclusief buitengebied. zodat iedereen dezelfde kwaliteit mag verwachten.
Inderdaad, maar dan in handen van de staat of stichting. Niet KPN.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 22 juli 2024 16:02]

schrikbeeld @BMW-M27 juni 2023 18:51
Als KPN de kleine aanbieders eruit gedrukt heeft of opgekocht wordt de consument wel gedwongen KPN te nemen.
BMW-M @schrikbeeld28 juni 2023 21:09
Daar hebben we de ACM toch voor? Ja ik weet het die zit er niet echt echt bovenop maar toch..
robert_paats @schrikbeeld19 juni 2023 20:49
Ach dit had je kunnen verwachten!
Primevest is een investerings bedrijf en geen Telecom operator dus zodra ze er met de gewenste winst marge er uit kunnen stappen dan zullen ze dat onmiddelijk doen.
En dan kan hun geld weer ergens anders renderen, zelfde geld voor de eigenaar van T-Mobile zodra die hun winst kunnen pakken dan zullen ze de tent onmiddelijk verkopen.

Alleen ik denk dat KPN of Ziggo hun niet kunnen kopen omdat dan de overheid er voor gaat liggen.
Persoonlijk denk ik dat er uiteindelijk twee fixed access providers over zullen blijven in de vorm van KPN en Ziggo en die investerings bedrijven maken de boel alleen maar duurder omdat die ook een flinke marge willen pakken op de korte termijn.
qlum 19 juni 2023 11:44
Ik hoop dat dit niet door mag gaan, KPN heeft in het verleden bewezen concurentiebelpemerend te zijn met dit soort overnames. Regifiber overname waarna de glasvezelaanleg stil kwam te liggen en waarbij daarna een infrastructuur is opzlgezet waarbij concurenten het lastiger hebben om over dezelfde kabep te concureren.

Denk dat het beter voor de markt is als kpn dit niet over mag nemen.
Barre73
@qlum19 juni 2023 12:01
Hier valt niks stil te leggen. Primevest doet al een paar jaar niks nieuws meer. En de infrastructuur ligt er ook al dus daar valt ook niks aan te veranderen.
Dus nee, dit zal de ACM geen probleem vinden.
field33P @qlum19 juni 2023 12:05
De ACM heeft ook wel een beetje liggen te slapen toen KPN besloot om GPON te gaan leggen. Het netwerk leek toen opeens heel erg op het Ziggo-net.
Madshark 19 juni 2023 10:30
Aan de ACM om hier heel scherp naar te kijken, en waar nodig te blokkeren.
Anders zal het vrees ik, wel snel afgelopen zijn met de <€50 gigabit abonnementen van oa Freedom en T-Mobile.
Barre73
@Madshark19 juni 2023 10:43
Nee hoor. Die abonnement biedt T-Mobile toch ook gewoon op andere aansluitingen van KPN Netwerk? Op al die adressen waar T-Mobile eigen apparatuur in de PoPs heeft heb je dat goedkope T-Mobile abonnement. Wie de netwerkeigenaar ook is.
beerse @Barre7319 juni 2023 11:11
Het gaat niet om het feit dat er een verbinding via een bepaalde operator loopt. Het gaat vooral om de prijs van die verbinding. Freedom.nl heeft verschillende prijzen afhankelijk van de 'eigenaar' van het netwerk: https://freedom.nl/diensten/netwerken. Ook heeft ze een uitgebreid verhaal over die prijsverschillen: https://freedom.nl/nieuws...ezelnetwerken-hoe-zit-dat.

Bij deze heb ik nu al medelijden met de gebruikers van die netwerken die over gaan naar KPN. Helaas is het netwerk hier in de wijk al KPN en dus aan de prijs...
WhatsappHack
@beerse19 juni 2023 11:34
Ben juist erg blij met KPN hier. Een van de goedkoopste aanbieders van 1000/1000 (ja ook vergeleken met non-KPN gebieden), bijna nooit gezeik (vandaag toevallig voor het eerst in een jaar of 3 a 4 een storing met glas; binnen 2 uur verholpen en kregen bij aanvang storing meteen gratis 100GB per mobiele aansluiting data zodat je door kan werken. Hoppa.) en goede service. Dus geen reden tot medelijden, eerder tot vreugde.

KPN aan de prijs noemen in vergelijk met Freedom is sowieso wat discutabel, maar dat terzijde. :P
!GN!T!ON @WhatsappHack19 juni 2023 11:53
In mijn ervaring is KPN juist een van de duurdere aanbieders, net nog vergeleken met T-mobile, tweak en freedom. Zodra je aangeeft alleen een KPN vezel te hebben gaan de prijzen ook direct flink omhoog, tot wel 30 euro per maand meer 8)7

Dus hoe je precies beredeneerd dat KPN (een van de) goedkoopste is snap ik niks van. Ook tot nu de meerdere keren dat ik persoonlijk service nodig had van KPN was dat ook om te janken, afspraken die niet nagekomen worden, datums die verkeerd doorgegeven worden, overstap verklooid waardoor ik 2 weken zonder internet zat, Wifi punten leveren die alleen werken op hun eigen netwerk vanwege een idiote reden, waardoor als je overstapt die dingen in de prullenbak kan gooien, maar wel pronken met 'groen' en eco friendly op de website natuurlijk....

Rot bedrijf KPN.

Wifi punten nog eens uit de kast getrokken na reactie van @gjtm. Deze werken nu wel, ik vermoed via een firmware update.

[Reactie gewijzigd door !GN!T!ON op 22 juli 2024 16:02]

WhatsappHack
@!GN!T!ON19 juni 2023 12:07
“Dus hoe je precies beredeneerd dat KPN (een van de) goedkoopste is snap ik niks van.”

Omdat dat simpelweg de feitelijke situatie is. Het scheelt iets van €2,50 per maand met de prijsvechters in andere gebieden, dat noem ik niet significant veel meer. Overigens met de toevoeging van gratis pakketten en korting op mobiele abo’s is KPN zelfs een stuk goedkoper, maar dat heb ik niet eens meegerekend in deze vergelijking. :X
amigob2 @WhatsappHack19 juni 2023 12:46
1gbit
In mijn buurt ( op Primevest netwerk )
T-mobile internet only 45 euro per maand
KPN internet only 52,50 , dat is al 17% verschil

Ander kant van Eindhoven op KPN netwerk
KPN internet only 65 euro ongeveer 45% meer
T-mobile internet only, 60 Euro, dus ik ga 15 euro meer betalen voor het zelfde.
Verwijderd @amigob219 juni 2023 14:00
In jou geval is het goedkoper, de fout die vaak gemaakt wordt is dat mensen er vaak stellig van overtuigt zijn dat anderen dezelfde specificaties en eisen hebben dan dat zei deze hebben terwijl er meer dingen kunnen meespelen die de kosten bepalen.

Ik combineer al mijn diensten, kijk ik naar T-Mobile kost mij dit een jaar zonder welkomstkortingen en inflatiecorrecties € 136,00 per maand t.o.v. KPN waarbij ik €134,00 betaal.

Why?
4 mobiele abonnementen + 1Gbit glasvezel + TV.
T-Mobile bied geen mogelijkheid MB's te delen dus verspeel ik de besparing op glasvezel op duurdere mobiele abonnementen alwaar T-Mobile € 81,00 kost met mobiel maar KPN hooguit € 69,00.

Daarom zeg ik de afgelopen jaren steeds weer, het ligt helemaal aan je situatie, huishouden etc. Wat voor jou goedkoper is, kan voor mij duurder uitvallen.
WhatsappHack
@amigob220 juni 2023 11:19
Voor mij is KPN internet-only 1000/1000 €42,50 per maand en door combikortingen krijg ik HBO Max voor €1,99 (ipv €6,99 p/m) en daarbovenop €10 korting op mijn mobiel (waardoor ik effectief maar €20/maand betaal voor Unlimited data en bellen in de hele EU) en €5 korting op die van m'n partner wat daardoor slechts €7,50 (of na inflatiecorrecties intussen misschien €8,25 ofzo) kost met 50GB data/maand. Ik denk niet dat ik dit waar dan ook goedkoper kan krijgen...

In de basis is KPN dus al €2,50 goedkoper dan jouw T-Mobile voorbeeld en dan tel ik de rest van de kortingen nog niet eens mee.
!GN!T!ON @WhatsappHack19 juni 2023 12:51
Ik snap het nog steeds niet. Ik ga uit van internet only, heb geen behoefte aan een vaste telefoonlijn en TV kijk ik niet.

Tweak 1gb/s 41.00 euro per maand. Heb je alleen KPN Vezel dan dikke waarschuwing bij tweak op de website en: 63 euro per maand. Meer dan 20 euro per maand duurder dus.

T-mobile, zelfde geval, freedom, zelfde geval. Overigens is het met T-mobile ook mogelijk om combi korting met je mobiel te krijgen.

Tijdelijke kortingen van een paar maanden is leuk, maar zodra dat voorbij is betaal je gewoon de volle mep, hoppen tussen providers is ook lastiger want al de andere providers moeten KPN betalen dus prijs is altijd hoger.

In alle gevallen die ik kan vinden is het of bij KPN zelf afnemen voor een enigszins ok prijs, maar nog steeds duurder dan concurrenten op 'open' glas, of via wholesale van kpn bij een andere provider (heb maar 1 vezeltje) voor een fors hogere prijs, wat concurrentie bemoeilijkt.

Er had vanuit de overheid m.i. een netbeheerder opgezet moeten worden die eigenaar is van de lijnen, het is eigenlijk gewoon een NUTS voorziening. Heb ook kennissen en die hebben inmiddels al 3 vezels in huis van drie aanbieders, wat totale verspilling is, of je hebt de kpn's ertussen met als gevolg bovenstaand.

Maar goed, het is nu zo.
WhatsappHack
@!GN!T!ON20 juni 2023 11:28
Dat Tweak zoveel meer vraagt op KPN netwerk kan, maar dat zal ook aan Tweak liggen. Op het eigen netwerk hebben ze waarschijnlijk minder overhead, dat kan. Maarja, dan moeten ze maar op meer plekken hun eigen netwerk aanleggen. Die kosten sparen ze nu volledig uit, maar berekenen ze zo te zien niet door maar vragen de volle mep. Dat mag natuurlijk, maar moet je KPN niet boos op aankijken; die zit met de prijzen voor Wholesale nog onder wat de ACM redelijk vond en KPN is er ook niet om sinterklaas te spelen voor andere providers natuurlijk.

Tweak 1000/1000 kost €41 zeg je, ik ben bij KPN €42,50 kwijt. (Internet-only 1000/1000). Nou, een whopping €1,50 meer. :P Maar: daarnaast €5 korting op HBO Max en dikke kortingen op mobiel waardoor 2 abonnementen (1 met Unlimited data en 1 met 50GB/maand) bij elkaar slechts +/- €28 per maand kosten. Onder de streep ben ik dus veel goedkoper uit bij KPN dan bij Tweak; zelfs vergeleken met "Tweak-gebied" om het zo even te noemen. Zeker deze combinatie van vast + mobiel is gewoon door andere providers niet te evenaren, ook niet door T-Mobile in T-Mobile gebied; stuk voor stuk duurder dan KPN. (En dan heeft KPN nog veel betere mobiele dekking ook (althans, waar ik woon en veel kom.)).

Overigens, zo'n beetje elke provider biedt je gewoon weer een jaar nieuwe kortingen aan als je zegt dat je weg wil gaan. Ik zit nu geloof ik 7 jaar bij KPN met vast en er is nog geen jaar geweest waarin ik geen korting heb gekregen.

Ik vind het wel fijn dat ze concurreren op de vezels trouwens. Kan je makkelijker overstappen of redundantie bewerkstelligen (tenzij ze allemaal dezelfde wijkkasten delen). :) Ik zou geen nee zeggen tegen een back-up lijntje, maar als ik die nu wil ben ik veroordeeld tot Ziggo - en als we het over dure providers hebben, dan spant Ziggo wel de kroon. Zeker in verhouding tot wat ze bieden over dat graf coax... Moet geloof ik €95 betalen als ik 1000/50 wil daar, gewoon het dubbele van glas. :+ Afijn. Ik zie het in ieder geval geen probleem als er meerdere vezels binnenkomen, toppie. Het enige dat ik graag zou willen zien is dat ze maar één keer de straat openbreken voor alle vezels.
Verwijderd @!GN!T!ON19 juni 2023 14:08
Er had vanuit de overheid m.i. een netbeheerder opgezet moeten worden die eigenaar is van de lijnen, het is eigenlijk gewoon een NUTS voorziening. Heb ook kennissen en die hebben inmiddels al 3 vezels in huis van drie aanbieders, wat totale verspilling is, of je hebt de kpn's ertussen met als gevolg bovenstaand.
Helemaal mee eens, wat dat betreft heeft de overheid het verdomd goed voor elkaar met netbeheerders op het elektriciteitsnet. Er is tenslotte meer dan genoeg capaciteit en kabels etc., totaal geen te kort aan dat alles, bedrijven, scholen, woningen worden allemaal nog in "heel Nederland" massaal op elektriciteit aangesloten. Een toenemende kans op vaker uitvallende elektriciteit is er ook totaal niet.

Of te wel, heh ja! Waternet en waterzuiveringen waar de problemen toenemen, afvalverwerkingsbedrijven waar de problemen toenemen, elektriciteitsbedrijven (beheerders) waar de problemen toenemen. Achja, internet, televisiediensten mogen wat dat betreft ook aan het lijstje toenemende onzekerheden worden toegevoegd.

8)7 |:(
!GN!T!ON @Verwijderd19 juni 2023 14:18
Wat mij betreft, ja absoluut.

( :X 8)7 |:( }:O )
Pieter_621 @WhatsappHack19 juni 2023 19:55
KPN levert relatief goedkoop internet op hun eigen KPN Netwerk . Maar zodra je een andere provider wil op datzelfde netwerk, vraagt KPN netwerk die provider de hoofdprijs.

Als je op een ander netwerk zit, zijn partijen zoals tweak of t-mobile goedkoper dan KPN. Zit je op een KPN netwerk, dan worden deze partijen opeens duurder, door de hoge kosten die KPN doorberekent.

Dit is wel alleen zo op de nieuwere KPN netwerken, op de oude mag KPN dit niet van de ACM.

KPN is dus objectief gezien niet goedkoop, ze doen alleen trucjes zodat dat wel zo lijkt.
WhatsappHack
@Pieter_62120 juni 2023 11:33
Het lijkt me nogal logisch dat providers KPN moeten betalen voor het gebruik van de vezels. Het is niet bepaald goedkoop om dat aan te leggen. Dat er dan voor third-party vendors meer overhead ontstaat en dus de kosten wat hoger zijn dan in eigen beheer: ook dat lijkt me niet meer dan logisch. Het alternatief is dat KPN voor sinterklaas zou moeten gaan spelen en de rest er lekker op kan meeliften, dat lijkt me ook niet echt de bedoeling en we hebben gezien toen dat de situatie was wat er gebeurde: de uitrol stagneerde omdat KPN alle risico's en kosten moest dragen en anderen gewoon achterover konden leunen.

Maar ik snap je beredenering hier ook niet helemaal, je lijkt KPN anders te beoordelen dan de anderen. Je zegt dat iedereen goedkoper is in z'n eigen gebied, maar als KPN dat in haar eigen gebied doet zijn het "trucjes" en "niet objectief goedkoop", maar als een ander het doet is het dus wel "objectief goedkoop"? :+ That does not compute, of ze flikken allemaal een "trucje" of ze doen gewoon allemaal wat normaal is - KPN included. Puntje bij paaltje betaal ik dus minder of nét iets meer aan KPN (eigenlijk veel minder als ik alles op een rijtje zet, maar even internet-only bekeken.) als wat ik zou betalen bij een Tweak of T-Mobile in hun respectievelijke eigen gebieden. KPN is voor mij dus objectief gezien wel degelijk goedkoop of zelfs "goedkoper". Ik zie niet in waarom KPN niet goedkoop zou zijn terwijl ze *precies* hetzelfde doen als de andere providers in hun eigen gebieden. Ik vind het raar dat je dan van KPN vindt dat het nep is en trucjes zijn maar de rest die hetzelfde doet doen blijkbaar niets aan "trucjes". :X Dat klinkt als meten met twee maten. ;)
Pieter_621 @WhatsappHack20 juni 2023 15:13
KPN rekent verreweg de hoogste tarieven voor het gebruik van hun eigen netwerk door anderen in hun PON-netwerken, vergeleken met de hele markt. Als je echter bij KPN een 1Gbit abonnement afsluit, over hun eigen netwerk is dat opeens zo'n €25 per maand goedkoper dan andere aanbieders op hetzelfde netwerk

Op alle andere netwerken kan je van alle aanbieders goedkopere abonnementen krijgen, ook bij andere aanbieders dan de netwerkeigenaren.

Ik reageerde op de stelling 'kpn is goedkoop' - dat zijn ze duidelijk niet, vergeleken bij de rest van de markt. Of het terecht is wat ze doen, of goed voor de consumenten, dat is een hele andere vraag. Maar concurrentie bevorderend is het gedrag van KPN netwerk niet.
gjtm @!GN!T!ON19 juni 2023 13:29
Dat je een bedrijf niet mag kan ik wel in komen, ieder z'n ding. Maar in het KPN forum topic had je het erover dat je 1 dag te vroeg was afgesloten door KPN (das maar de vraag trouwens, op het t-mobile forum is al duidelijk geworden dat guidion installatie afspraken maakt die afwijken van de plandatum die t-mobile bij kpn wholesale opgeeft) en vervolgens Guidion hun afspraak annuleerde en ca 2 weken later pas kwam om de boel aan te sluiten. Nu zeg je dat je door toedoen van KPN 2 weken offline bent, komt allemaal nogal onbenullig over als je zo je verhaaltjes bijstelt afhankelijk van het topic waarop je reageert.

De wifi versterkers zijn verder gewoon bij elke provider te gebruiken. 5 min werk om dat in te stellen. Lekker eco friendly dus.
!GN!T!ON @gjtm19 juni 2023 14:11
verhaal
Niet mijn eerste rodeo met overstappen en helaas niet de eerste keer dat dit fout is gegaan en daardoor weken zonder verbinding heb gezeten. Verhaal in dat topic die jij aanhaalt was inderdaad de schuld van Guidion, maar niet waar ik in mijn bovenstaande comment op doelde. Wel tof overigens dat je de moeite neemt om mijn post historie door te spitten, hart voor de zaak ;)
De wifi versterkers zijn verder gewoon bij elke provider te gebruiken. 5 min werk om dat in te stellen. Lekker eco friendly dus.
De punten werkten bij mij niet meer omdat KPN een NTP server adres had ingesteld die alleen bereikbaar is als je op hun netwerk zit (dus echt een KPN abo hebt). De AP start dan op geeft foutmeldingen dat ie dat adres niet kan bereiken en slaat terug op datum 1980 ofzo. Waardoor 3 kwart van de wifi-clients connecten en dan direct weer disconnecten, ad infium.

Dit NTP serveradres was niet door de gebruiker in te stellen, invoerveld was greyed out. (teminste, op mijn devices). Heb hierover ook gebeld met de klantenservice van KPN en die gaven ook aan dat de devices niet zullen werken op andere netwerken dan die van KPN zelf, en dat dit bij design is. Daarbij ook de melding dat dit aangegeven was op de bestelpagina en dat ik dat had kunnen / moeten weten.

Daar nog een discussie overgehad, aangezien ik ze 'besteld' had via KPN medewerker aan de deur vanwege de vele schademeldingen in de wijk bij de installatie van de glasvezel, ik had nooit een bestelpagina gezien van die punten en dit was aan de deur niet gemeld.

N.a.v. je verhaal heb ze net nog eens uit de kast getrokken en het lijkt erop dat er een firmware update is geweest, want de NTP verbind nu wel, en de NTP invoerveld bij advanced settings is ineens verdwenen.

Erg fijn dat dat nu wel werkt, voor mij wel te laat want ik heb al nieuwe AP's inmiddels. Maar dan kan ik deze weggeven aan vrienden i.p.v. dat ze lopen te verpieteren in kast. Ik heb mijn bovenstaande post aangepast en aangegeven dat de punten inmiddels wel werken.

[Reactie gewijzigd door !GN!T!ON op 22 juli 2024 16:02]

Euronitwit @beerse19 juni 2023 11:36
Ik zit al jaren bij KPN en heb FttH met gemiddeld 185 Mbps down en 189 Mbps up voor €44,=
amigob2 @Euronitwit19 juni 2023 12:50
Voor het zelfde geld op het T-mobile Primevest netwerk doe ik gewoon ~1000/~900. Downloaden WareZone 106.5 MB/s
Ik haal nog hogere snelheden als jou, als het door een NordVPN gaat.
Barre73
@beerse19 juni 2023 11:55
En daar sla je de plank mis. De prijzen van Freedom hangen af van de operator (belichter). Niet van de netwerkeigenaar.
Als Freedom op een Primevest aansluiting kan leveren via Glasoperator (de T-Mobile operator), dan verandert er niks aan de prijs. Ook niet als KPN de eigenaar wordt van de aansluiting.
beerse @Barre7319 juni 2023 14:46
Formeel heb je gelijk, de eigenaren zijn weer anderen dan de belichters. Het gaat mij er om dat de organisaties waar wij als particulieren klant bij zijn verschillende prijzen moeten betalen bij de partijen waar zij op aansluiten. Dat daar achter nog een oerwoud aan andere organisaties ligt is minder relevant.

Nu ik er aan denk, verbaast het mij dat wij hier in Den Haag niet nog meer betalen dan elders: De gemeente Den Haag vraag immers voor elke huis aansluiting op elk nutsbedrijf precario rechten.... Hopelijk maak ik hier geen slapende honden wakker...
!GN!T!ON @Barre7319 juni 2023 11:47
Bij mij niet. Vezel van KPN maar zit nu bij T-Mobile, en die is een stuk duurder dan het abbonement van t-mobile als KPN er niet tussen zou zitten. Ook bij Tweak bijvoorbeeld, hun eigen 1gbit pakket 45 euro, als je een vezel van KPN hebt? 64 euro...
Frame164 @Barre7319 juni 2023 14:52
Op de aansluitingen waar T-Mobile nu gebruik moeten van KPN leiden ze verlies. Onder aan de streep komt het nog wel goed omdat ze wel wat kunnen verdienen met de andere aansluitingen en door de combinatiepakketten vast-mobiel. Maar als er meer via KPN moet is het maar de vraag of het nog rendabel is voor KPN.

Aan de andere kant: T-Mobile had het natuurlijk ook gewoon kunnen kopen.
Barre73
@Frame16419 juni 2023 16:30
Gebruik moeten maken van KPN is een breed begrip en daar ontstaat ook steeds die verwarring.
Er zijn twee mogelijkheden:
Waar T-Mobile gebruik moet maken van de apparatuur van KPN en dus volledig WBA moet inkopen, berekenen zij de klant 15 euro extra per maand. Of ze daar verlies mee lijden weet niemand maar dta roepen ze wel steeds :-)

Waar T-Mobile alleen de vezels en ruimte in de PoP huurt van KPN, berekenen zij de klant geen extra geld en kost een abonnement ook 45 euro, net als op Open Dutch Fber en Primevest aansluitingen.
Daar lijdt T-Mobile geen verlies op omdat ze alleen de lijnhuur betalen en de ruimte in de PoP.

Die laatste optie komt echt veel voor maar dat wordt steeds genegeerd in deze discussies. En ook het netwerk dat wordt overgenomen werkt dus zo. De PoPs en de vezels zijn straks van KPN en T-Mobile heeft eigen apparatuur in die PoPs. Naast de nog te plaatsen KPN Dslams.
kodak 19 juni 2023 13:30
Dit gaat dus voor ongeveer 7600 aansluitingen (Regentessekwartier, Den Haag) betekenen dat KPN daar 3 aansluitnetwerken heeft. Hun koperen netwerk, hun glasvezelnetwerk en het nu opgekochte glasvezelnetwerk van deze investeerder. Op een totaal van 127000 aansluitingen lijkt die 6% weinig. Maar dat is vele malen meer aan kilometers kunststof, gel, kevlar, glas en metaal dat straks voor niets in de grond ligt. En dat niet om als netwerk te gebruiken, maar zodat KPN een concurrent minder heeft en deze investeerder daaraan verdient. Dat er concurrentie is lijkt me redelijk, niet zoveel materiaal nodeloos opkopen en in de grond stoppen zonder dat dan te hergebruiken of op te ruimen. Dan hoort er ook een vervuilingsclausule te zijn dat dit soort bedrijven niet op deze manier grondstoffen vernietigen en vervuilen. We zouden dit ook niet accepteren als deze bedrijven al dat materiaal zichtbaar in de openbare ruime laten slingeren, dan ook niet onder de grond.
Barre73
@kodak19 juni 2023 14:36
Maar je denkt toch niet dat KPN al wist dat ze dit zouden gaan kopen, op het moment dat ze een paar jaar geleden besloten ernaast/bij te gaan leggen? Ik denk dat niemand er blij mee is, inclusief KPN, dat er nu woningen zijn met twee aansluitingen, waarvan er eentje nooit gebruikt gaat worden. Maar ik denk dat er nog veel minder animo zal zijn om de grond weer open te graven en de magenta kabels er uit te halen. Daar zit de gemeente en de buurt helemaal niet op te wachten.

Overigens zullen de koperaansluitingen uitgeschakeld gaan worden als er via glas KPN WBA leverbaar is op dat adres (met een aankondigingstermijn van drie jaar).
kodak @Barre7319 juni 2023 17:09
Het maakt niet uit wat ze tijdens de rechtzaak of aanleg wisten. Het gaat er juist om dat zowel KPN als de investeerders bij deze verkoop weten wat ze doen: dit materiaal verspillen en openbare ruimte vervuilen om er zelf aan te verdienen. De grond hoeft daarbij niet open. Of ze (ver)kopen dat stuk netwerk niet, zodat er geen derving is. Of ze halen het netwerk weg. Dat bewoners de grond niet 1 halve dag open willen is vergeleken met deze verspilling een non-argument. Vervuilig ruimen we namelijk op, ook al kost dat wat ergenis. Dat is wat je krijgt als je kiest voor marktwerking dat heeft niet alleen voordelen. En wat mij betreft is het de vervuiler zorgt voor vergoeding: bewoners schadeloos stellen.

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