KPN en Glaspoort legden vorig kwartaal 137.000 nieuwe glasvezelaansluitingen aan

KPN en Glaspoort hebben vorig kwartaal 137.000 nieuwe glasvezelaansluitingen aangelegd. Daarmee dekt het netwerk van de twee partijen 62 procent van de huishoudens in Nederland, zo claimt KPN.

KPN deelt de cijfers tijdens de bespreking van zijn kwartaalcijfers. De provider heeft naar eigen zeggen 110.000 nieuwe fiber-to-the-homeglasvezelverbindingen aangelegd in het derde kwartaal van 2024. De overige 27.000 nieuwe aansluitingen zijn afkomstig van Glaspoort. In totaal is het netwerk van de twee bedrijven nu goed voor 5,186 miljoen aansluitingen. KPN levert overigens ook abonnementen via de glasvezelnetwerken van derde partijen. Met die aansluitingen meegerekend, kunnen 5,377 miljoen Nederlandse huishoudens een glasvezelabonnement afsluiten bij de provider.

Hoewel het bedrijf nu dus ruim vijf miljoen ftth-aansluitingen heeft, hebben niet alle huishoudens daadwerkelijk een glasvezelabonnement bij KPN. Vorig kwartaal zijn ongeveer 37.000 nieuwe glasvezelabonnementen afgesloten bij de telecomprovider. Daarmee heeft het bedrijf nu 1,787 miljoen klanten met een dergelijk abonnement.

Tegelijkertijd hebben 38.000 klanten hun abonnement op het kopernetwerk opgezegd. Netto heeft het bedrijf dus ongeveer 1000 internetklanten verloren. KPN heeft momenteel 1,031 miljoen klanten met een abonnement via een koperaansluiting. De nettowinst steeg afgelopen kwartaal met 3,0 procent ten opzichte van een jaar geleden, naar 231 miljoen euro.