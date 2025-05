ACM: Ziggo hoeft concurrentie geen toegang te geven tot kabelnetwerk - update

VodafoneZiggo hoeft concurrenten in het geheel geen toegang te geven tot zijn Amsterdamse kabelnetwerk. Dat concludeert de Autoriteit Consument en Markt. Dergelijke open toegang hoeft volgens de ACM enkel in gebieden waar snel internet niet breed beschikbaar is. Dat zou in Amsterdam niet het geval zijn.

De ACM concludeert dat er meerdere telecomaanbieders bezig zijn om glasvezelverbindingen aan te leggen in Amsterdam, waar diverse internetaanbieders op toegelaten worden. Volgens de toezichthouder is het hierdoor niet nodig voor VodafoneZiggo om zijn kabelnetwerk open te stellen, aangezien er voor 'het merendeel van de Amsterdammers' binnen drie jaar, naast Ziggo, ook andere opties zullen zijn voor snel internet. Daardoor zou er voldoende concurrentie zijn.

Eerder liet de ACM al weten dat VodafoneZiggo in ieder geval geen toegang tot zijn kabelnetwerk hoeft te geven via straatkasten, aangezien dat praktisch niet uitvoerbaar zou zijn. Nu is dus besloten dat Ziggo in zijn geheel in Amsterdam zijn kabelnet niet open hoeft te stellen. De ACM zegt geen aanleiding te zien om dit besluit te herzien, en heeft het ontwerpbesluit ter notificatie aan de Europese Commissie voorgelegd.

YouCa probeert al sinds 2009 toegang te krijgen tot VodafoneZiggo's Amsterdamse kabelnetwerk om daar diensten op te kunnen aanbieden, waarvoor het bedrijf de ACM verzocht de toegang tot dat kabelnetwerk te reguleren. Het kabelnetwerk van Ziggo was van 2018 tot 2020 opengesteld onder verplichting van de ACM, maar drie jaar geleden haalde het College van Beroep voor het bedrijfsleven een streep door die verplichting. Sinds 2021 onderzocht de ACM of toegang tot Ziggo's netwerk niet alsnog opengesteld moet worden.

YouCa zegt in een reactie het niet eens te zijn met dit besluit. Volgens de telecomaanbieder heeft Ziggo in gebieden zoals het centrum van Amsterdam momenteel een monopolie op internetsnelheden van 100Mb/s en hoger. Er zou volgens YouCa tevens maar ruimte zijn voor twee vaste netwerken per regio, waardoor consolidatie 'onvermijdelijk' is. "In het overgrote deel van Nederland zal het ene netwerk eigendom zijn van KPN en het andere van VodafoneZiggo." De aanbieder verwacht dus dat er een duopolie zal ontstaan.

YouCa zegt dat de markt met één open netwerk niet concurrerend zal worden en beticht de ACM van 'een gebrek aan marktinzicht ofwel een gebrek aan moed het noodzakelijke gevecht namens de consument met de markt te voeren'. De telecomaanbieder schrijft dat het de politiek gaat oproepen tot een moreel appel en 'nieuwe juridische stappen' gaat ondernemen.

Update, 10.07 uur: reactie van YouCa toegevoegd.