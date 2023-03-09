ACM: Ziggo hoeft concurrent geen kabeltoegang te geven via straatkasten

Ziggo hoeft concurrerende aanbieders geen toegang te geven tot zijn kabelnet via de straatkasten. Dat zegt de ACM na onderzoek. De toezichthouder gaat wel onderzoeken of Ziggo op een andere manier toegang moet bieden aan concurrenten.

Provider YouCa probeert sinds 2009 toegang te krijgen tot VodafoneZiggo's Amsterdamse kabelnetwerk om daar diensten op te kunnen aanbieden, waarvoor het bedrijf de ACM verzocht de toegang tot dat kabelnetwerk te reguleren. De Autoriteit Consument & Markt zegt dat deze toegang in ieder geval niet hoeft via de straatkasten. In Amsterdam zijn volgens de ACM duizenden straatkasten, 'waardoor de kosten te hoog zouden zijn om rendabel te kunnen concurreren'. Niet alleen YouCa zou daardoor hoge kosten hebben, maar ook VodafoneZiggo zelf, stelt de ACM. Daarnaast spreekt de toezichthouder over 'mogelijke overlast' in de gemeente.

De ACM onderzocht toegang via de straatkasten, omdat het volgens regelgeving verplicht is eerst die optie te overwegen, omdat deze het dichtst bij de consument zitten. De toezichthouder zegt dit besluit aan de markt voor te leggen, belanghebbenden kunnen hier tot 20 april op reageren. Daarnaast gaat de toezichthouder onderzoeken of een andere vorm van toegang nodig is voor effectieve concurrentie op snel internet in Amsterdam.

Het kabelnetwerk van Ziggo was van 2018 tot 2020 opengesteld onder verplichting van de ACM, maar drie jaar geleden haalde het College van Beroep voor het bedrijfsleven een streep door die verplichting. Sinds 2021 onderzoekt de ACM of toegang tot Ziggo's netwerk niet alsnog opengesteld moet worden.

Over dat onderzoek zegt de toezichthouder donderdag dat dergelijke open toegang vooral nodig is in gebieden waar snelle internetabonnementen, met downloadsnelheden van minimaal 200Mbit/s, niet beschikbaar zijn. "Dat geldt momenteel voor circa drie miljoen huishoudens, voornamelijk in grote steden die pas later aan de beurt zijn voor het aanleggen van glasvezel." Dit zijn dus huishoudens die alleen via Ziggo's coaxnetwerk relatief snelle downloadsnelheden kunnen behalen. Omdat dit netwerk niet open is, 'valt er niets te kiezen voor wie snel internet wil', aldus de ACM. "Daarom gaat de ACM nader onderzoeken of er in deze gebieden maatregelen nodig zijn om meer concurrentie te realiseren." De ACM 'streeft ernaar' in de zomer van 2023 hier een ontwerpbesluit over te kunnen publiceren. In gebieden waar wel glasvezel ligt, is volgens de ACM wel voldoende concurrentie.