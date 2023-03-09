Netflix laat gebruikers opmaak ondertitels aanpassen op tv

Helemaal leuk en aardig, echter is Netflix de enige die grandioos moeilijk doet qua ondertitels. Ja, de meesten hier zullen gewoon Nederlandse ondertitels kunnen selecteren, echter als je veel aan reizen doet, of account deelt met familie in het buitenland begint de ellende.
Ik woon in Noorwegen, mijn zus in Nederland gebruikt het ook (tot zolang dit nog kan natuurlijk, Netflix zijn CEO was destijds gewoon voor het accountdelen, ik denk echter dat ik het opzeg).
Vaak staan er 1 of 2 talen, Soms Noors, en dan weer bij enkele films/shows ineens Nederlands en Oekraïens, want nu 'ineens' vast mensen uit die regio op verschillende plekken in Europa, allemaal prima. Maar er zijn hier in Noorwegen zat Nederlanders, Duitsers, Spanjaarden, Italianen etc etc etc. Dat zal in Nederland niet anders zijn. Met regelmaat heb ik ook buitenlandse vrienden over de vloer, zelf kijk ik het liefst zonder subs (indien engelse audio), als ik dan hun taal als subs op zou willen zetten, forget it.
De ondertitels zijn gemaakt, echter doet Netflix heel selectief over wie welke subs kan selecteren, uitermate vervelend.
AppleTV+ laat gewoon alle talen zien, klaar, niet moeilijk doen, is het beschikbaar, kan je het bekijken, wellicht iemand die die taal spreekt of wil leren. Idemdito voor Amazon Prime.
Dus al met al, leuk die ondertitel opmaak, maar laat de mensen maar eens alle talen kiezen die aanwezig zijn, laat Netflix maar eens indimmen met dat dominante gedoe dat ze de grootste zijn. (Bitrates zijn ze ook al eeuwen mee aan het kloten).
/rant
edit: typo's & toevoeging
[Reactie gewijzigd door slijkie op 23 juli 2024 19:09]