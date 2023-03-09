Netflix laat gebruikers opmaak ondertitels aanpassen op tv

Netflix heeft zijn apps voor tv's de mogelijkheid gegeven om de opmaak van ondertiteling aan te passen. Dat moest tot nu toe vanaf de browser. Zo kunnen gebruikers de grootte aanpassen en een schaduw toevoegen.

Op de Nederlandse hulp-pagina staat het nog niet, maar bij de Engelstalige versie is wel de optie te zien. Het aanpassen van ondertiteling kan ook in het Nederlands, zo blijkt uit de informatie van Netflix. Bij sommige talen, zoals Arabisch en Chinees, kan het niet.

Gebruikers kunnen kiezen uit drie formaten en vier stijlen van ondertiteling. Daaronder zijn een optie voor zwarte tekst met witte achtergrond en gele tekst op een zwarte achtergrond. De optie is er sinds woensdag, meldt Techcrunch. De functie is beschikbaar in de Benelux.