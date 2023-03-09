Netflix laat gebruikers opmaak ondertitels aanpassen op tv

Netflix heeft zijn apps voor tv's de mogelijkheid gegeven om de opmaak van ondertiteling aan te passen. Dat moest tot nu toe vanaf de browser. Zo kunnen gebruikers de grootte aanpassen en een schaduw toevoegen.

Op de Nederlandse hulp-pagina staat het nog niet, maar bij de Engelstalige versie is wel de optie te zien. Het aanpassen van ondertiteling kan ook in het Nederlands, zo blijkt uit de informatie van Netflix. Bij sommige talen, zoals Arabisch en Chinees, kan het niet.

Gebruikers kunnen kiezen uit drie formaten en vier stijlen van ondertiteling. Daaronder zijn een optie voor zwarte tekst met witte achtergrond en gele tekst op een zwarte achtergrond. De optie is er sinds woensdag, meldt Techcrunch. De functie is beschikbaar in de Benelux.

Netflix ondertitels aanpassen op tv

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 09-03-2023 14:45 107

09-03-2023 • 14:45

107

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Griffin 9 maart 2023 14:56
Zou helemaal fijn zijn als de helderheid van de ondertiteling instelbaar is. Met sommige content is is het zo fel (denk dat het aan HDR en de OLED van LG ligt, maar instelbaarheid zou fijn zijn)
PdeBie @Griffin9 maart 2023 16:12
Daarom heb ik de ondertiteling in de kleur geel. Dat scheelt enorm!
andries98 @PdeBie9 maart 2023 18:21
Geel is alleen niet zo verstandig bij een oled ivm slijtage (van bepaalde kleuren). Semi-doorzichtig wit of grijs is veel beter tegen slijtage (of als je het graag burn-in noemt, burn-in). Eventueel met zwarte lijn eromheen.

[Reactie gewijzigd door andries98 op 23 juli 2024 19:09]

VySio @andries989 maart 2023 18:54
Ik herken dit probleem en heb mijn tv ingesteld op semi doorzichtig. Voor de tv beneden is dit perfect (anders te fel) voor de tv boven is dit soms slecht leesbaar. En als je het via het web aanpast dan wordt het niet direct verwerkt. Dus ik ben blij met de nieuwe oplossing.
Woodsnaps @andries989 maart 2023 19:40
Ik snap niet waarom je met een 0 wordt gemodereerd, maar naar mijn mening draag je bij aan de discussie.
Zelf herken ik jouw punt niet, maar ben ik wel benieuwd naar de technisch achtergrond waardoor het komt dat je dit ervaart. Het klinkt alleszins wel logisch.
SPee @PdeBie9 maart 2023 16:47
Of grijs ipv wit.
The Zep Man
@Griffin9 maart 2023 15:20
Zou helemaal fijn zijn als de helderheid van de ondertiteling instelbaar is. Met sommige content is is het zo fel (denk dat het aan HDR en de OLED van LG ligt, maar instelbaarheid zou fijn zijn)
Zoals ik ook elders noem, overweeg Kodi (onder Android TV). Daarmee kan je je ondertitels volledig instellen zoals je het wilt. Werkt met Netflix.
Voltured @The Zep Man9 maart 2023 15:37
Schijnbaar is alleen 4K support daarmee niet heel top als ik het zo zie.
The Zep Man
@Voltured9 maart 2023 15:44
Werkt prima onder Android TV op een apparaat dat met de reguliere Netflix-applicatie 4K kan tonen.

Met de GCwGTV hoeft dat de bank niet te breken voor televisies die geen Android TV draaien.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 19:09]

RavenLord @Griffin9 maart 2023 15:14
Hier hetzelfde op onze Sony, de HDR flipt zodra er ondertitels in beeld komen.. Die zijn dan zo fel en je kan er niets aan aanpassen. Hopelijk helpt dit iets..
cpt.skydiver @RavenLord9 maart 2023 16:17
Je kan de ondertitels op semi-transparant zetten om dit op te lossen. Netflix moet eigenlijk nog wel een losse instelling toevoegen voor HDR en SDR want transparantie maakt het bij SDR content wat lastiger om te lezen.
gepebril @cpt.skydiver9 maart 2023 18:03
Yup. Het zou mooier zijn als je #808080 kan selecteren voor HDR. Zo heb ik het op mijn Oppo clone opgelost.
Zwarte_os @RavenLord9 maart 2023 16:54
Ik heb de subtitles daarom op geel gezet, dan is dat probleem weg
RavenLord @Zwarte_os9 maart 2023 17:26
Thanks voor de tip!!! Ook eens proberen :)
andries98 @RavenLord9 maart 2023 18:23
Geel is alleen niet zo verstandig bij een oled ivm slijtage (van bepaalde kleuren). Semi-doorzichtig wit of grijs is veel beter tegen slijtage (of als je het graag burn-in noemt, burn-in). Eventueel met zwarte lijn eromheen.
Twazerty @Griffin9 maart 2023 16:02
Inderdaad. Eigenlijk zou je 1 van de volgende 2 functies willen hebben:
- aanpassen helderheid ondertiteling
- zelf een kleur kunnen kiezen van de ondertiteling ipv de zeer beperkte keus van Netflix

Op mijn ene blu-ray player heb ik de mogelijkheid om de helderheid van de ondertiteling van een blu-ray aan te passen. Erg handig bij 4K UltraHD Blu-ray's.

Op een andere blu-ray player heb ik de mogelijkheid om bij blu-rays in combinatie met een srt de kleur aan te passen. Als je die aanpast van wit naar grijs, dan is dat vergelijkbaar met het aanpassen van de helderheid. Ook hier erg handig bij 4K UltraHD Blu-ray's.

Jammer dat Netflix dat nog steeds niet heeft.
Verwijderd @Griffin9 maart 2023 15:22
Dat heeft niets met Netflix te maken, stel in het menu (in mijn geval Sony) van je TV je contrast optimalisatie of piekverlichting wat lager in, maar niet te laag anders zal je beeld wat flets lijken. Stoei ook eens met de beeldmodus (Sony) instellingen zoals bijvoorbeeld film/bioscoop.

Kijk je Dolby Vision helder of donker, kijk ook hier eens naar.

Fabrieksinstellingen zijn nooit correct… bijna nooit ;)
SunnieNL @Verwijderd9 maart 2023 16:04
Helderheid gaat bij alle TVs in HDR modus direct naar 100%.
Aanpassen kan wel, maar dan pas je het piekvermogen van HDR aan.

Blijkbaar geeft Netflix gewoon de verkeerde waarde van helderheid door bij de ondertitels, waardoor ze op maximum helderheid schieten. Overigens heb ik daar op mijn LG volgens mij geen last van, zowel niet in de interne app als niet in de googletv.
Verwijderd @SunnieNL9 maart 2023 17:23
Helderheid gaat bij alle TVs in HDR modus direct naar 100%.
Aanpassen kan wel, maar dan pas je het piekvermogen van HDR aan
Piekvermogen kun je bij een Sony OLED apart instellen, en wat ik je nog als tip mee kan geven is dat je de kleur van de ondertiteling veranderd in geel.
andries98 @Verwijderd9 maart 2023 18:25
Geel is alleen niet zo verstandig bij een oled ivm slijtage (van bepaalde kleuren). Semi-doorzichtig wit of grijs is veel beter tegen slijtage (of als je het graag burn-in noemt, burn-in). Eventueel met zwarte lijn eromheen.
Verwijderd @andries989 maart 2023 18:28
Serieus?
andries98 @Verwijderd9 maart 2023 18:44
Yup, als je semi transparant wit of licht grijs gebruikt zal je uiteraard ook slijtage krijgen, maar is minder heftig omdat het minder fel is. Bovendien is het gevolg ook minder heftig, lokaal minder helder is minder heftig dan kleurverandering door slijtage van bepaalde kleuren. Voor non-oled is het wel goed, voor qd-oled weet ik het niet.
gepebril @SunnieNL9 maart 2023 18:05
Zowel bij SDR als HDR maximaal wit. Niet fijn om te kijken, wel consequent
Raem @Griffin9 maart 2023 15:22
Je kunt (via de browser in ieder geval, maar die settings worden ook meegenomen naar de TV-app) subtitles op semitransparant zetten. Dit helpt voor HDR content. Vond het persoonlijk dan alleen weer niet fijn lezen bij SDR content.

[Reactie gewijzigd door Raem op 23 juli 2024 19:09]

sdziscool @Griffin9 maart 2023 16:35
ik had hetzelfde probleem, je kunt de subitels gewoon grijs of semi transparant maken, is leesbaar op HDR en non HDR content
darknessblade @Griffin9 maart 2023 18:37
IDD, waarbij deze helderheid ook lost staat van de helderheid van de video.

Als het ook nog mogelijk is om het lettertype te wijzigen, met keuze uit enkele presets, waaronder ARIEL
Dan is het helemaal perfect
EsEsDee 9 maart 2023 14:50
[dramatic music] nou mooi, maar liever zou ik closed captions kunnen uitschakelen bij de engelse ondertiteling. [sighs]
vanthome @EsEsDee9 maart 2023 14:56
Is dat niet gewoon een andere ondertiteling selecteren? (Gebruik zelf geen Netflix)
Voltured @vanthome9 maart 2023 14:58
Helaas niet. Als je de (originele) Engelse audio wil en daarbij ook Engelse ondertiteling, krijg je daar automatisch ook closed captioning bij. Is ook een enorme ergernis bij mij..
beerse @Voltured9 maart 2023 18:04
Misschien heb jij de term 'closed captions' met een heel andere betekenis dan ik. Voor mij is 'closed captions' een vorm of variant van teletext: text en titels die met het beeld mee worden gestuurd.

Wat jij mogelijk bedoelt is dat je bij Engelse ondertiteling soms kan kiezen tussen 'Engels voor niet Engels taligen' (met alleen het gesproken woord) en 'Engels voor gehoor gestoorden' (met ook een audio beschrijving). Daarvoor moet je gewoon op zoek naar een andere ondertitel taal.
Voltured @beerse9 maart 2023 19:00
Dat over de audio beschrijving in je tweede alinea is de letterlijke definitie van closed captioning :p.
beerse @Voltured10 maart 2023 08:34
https://en.wikipedia.org/wiki/Closed_captioning : Het is dus duidelijk een verschil tussen us-engels en brits/europees-engels.

[Reactie gewijzigd door beerse op 23 juli 2024 19:09]

mac1987 @beerse10 maart 2023 10:53
Off-topic: de link werkt niet door de dubbele punt :)
The Zep Man
@Voltured9 maart 2023 15:09
Dit terwijl het helemaal niet moeilijk is om closed captions te converteren naar ondertitels. Dat kan met een enkele regular expression.
Grotbewoner @Voltured9 maart 2023 15:09
Zeer herkenbaar. Men denkt dat je meteen doof bent als je Engelse ondertitels bij een Engelse serie wil.
Krulsprietje @Voltured9 maart 2023 15:10
Ow ik vind het wel grappig. :) Maar waarom zet je dan niet de Nederlandse ondertiteling aan?
Of erger je er gewoon niet aan maar kijk lekker naar de serie.
The Zep Man
@Krulsprietje9 maart 2023 15:16
Maar waarom zet je dan niet de Nederlandse ondertiteling aan?
Ik heb geen probleem met Engelse ondertiteling, en wil graag liever weten wat men exact zegt. Met accenten is dat soms lastig. Ook zijn veel stereomixen zo ontzettend slecht dat dialoog nauwelijks te horen is.

Ook zijn Nederlandse vertalingen soms tenenkrommend slecht. :X

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 19:09]

Marcel Br @The Zep Man9 maart 2023 16:16
Ook zijn Nederlandse vertalingen soms
bijna altijd tenenkrommend slecht.
Mijn favoriet is het vergeten van het woord "niet" :) vooral in crimeseries
bzzzt @The Zep Man9 maart 2023 15:32
Ik heb geen probleem met Engelse ondertiteling, en wil graag liever weten wat men exact zegt.
Dan is het je vast wel eens opgevallen dat de gesproken tekst en ondertiteling voor sommige programma's behoorlijk kan verschillen.
The Zep Man
@bzzzt9 maart 2023 15:44
Voor het meeste wat ik kijk is er geen enkel verschil. Dat is bijzonder zeldzaam, en de laatste keer dat dit gebeurde kan ik mij niet meer herinneren.
superbikkel @The Zep Man9 maart 2023 17:26
Mijn vrouw wil soms series kijken die geen originele Engelse audio hebben maar ze wil niet naar de originele audio luisteren. Dan kijk je dus nagesynchroniseerde Engelse audio met Engelse subs. Dan kan er echt veel verschil in zitten. Dat samen met de lipsync maakt het onprettig om te kijken. Dus mag ze dat lekker in d'r uppie kijken.
The Zep Man
@superbikkel10 maart 2023 07:45
Mijn vrouw wil soms series kijken die geen originele Engelse audio hebben maar ze wil niet naar de originele audio luisteren.
Daar heb ik geen last van. Vreemde talen geven juist meer charme (mits de serie goed is, uiteraard).
Dan kijk je dus nagesynchroniseerde Engelse audio met Engelse subs. Dan kan er echt veel verschil in zitten. Dat samen met de lipsync maakt het onprettig om te kijken. Dus mag ze dat lekker in d'r uppie kijken.
Dat komt omdat die twee los van elkaar vertaald zijn.
vrow @bzzzt10 maart 2023 02:12
Als je het toch niet hoort, merk je het ook niet als er wat anders staat :+
Grakist @bzzzt10 maart 2023 09:55
Bij netflix nog nooit meegemaakt. Maar op sommige andere platformen wel. Zoals primevideo. Als je dan naar topgear of the grand tour kijken (ben vergeten welke), dan hebben sommige afleveringen niet de letterlijke ondertiteling maar iets dat twee keer vertaald lijkt.

En dat is werkelijk tenenkrommend. Dan kun je nog beter de nederlandse ondertiteling aanzetten, daar verwacht je dat tenminste. Engelse ondertiteling moet gewoon letterlijk zijn (bij orgineel engels gesproken programma's).

Bij Netflix is soms de engelse ondertiteling alleen in HOOFDLETTERS. Komt een beetje schreeuwerig over, maar zal wel helpen voor de slechthorenden ;-). Dat went heel snel overigens, die hoofdletters.
koppie @Grakist10 maart 2023 13:19
De hoofdletters zijn de oorspronkelijk voor (Amerikaanse) TV standaard doven en slechthorende ondertiteling. Die standaard is in essentie al heel oud (eind jaren 70) en had met grote en kleine letters compatibiliteitsproblemen met hele oude TV's. Daarom is ooit voor alleen hoofdletters gekozen.
Verwijderd @The Zep Man9 maart 2023 15:42
[...]


Ook zijn veel stereomixen zo ontzettend slecht dat dialoog nauwelijks te horen is.
Hier ook, zowel PlayStation als via de App van de TV, vreemd genoeg als wij streamen via de Xbox One X of Series X dan is het wel perfect verstaanbaar :?
Krulsprietje @The Zep Man10 maart 2023 06:50
Ow apart want van een vriendin van me die vertaald voor oa Netflix weet ik dat er echt heel veel moeite wordt in gestoken om een vertaling (en daarmee ondertiteling) goed te maken. Natuurlijk is er ook een verschil tussen woord voor woord vertalen en zorgen dat het contextueel hetzelfde is. Ik vermoed dat je waarschijnlijk liever het eerste hebt terwijl de ander de voorkeur geniet omdat sommige zaken gewoon niet te vertalen zijn.
dragonhaertt @Krulsprietje10 maart 2023 08:08
Dat ergens veel moeite in gestoken wordt betekent niet automatisch dat het ook goed is.
Tevens heb ik ook veel niet-nederlandstalige vrienden die ook graag een serie met Engelse ondertiteling kijken.
Verwijderd @Krulsprietje9 maart 2023 15:18
Maar waarom zet je dan niet de Nederlandse ondertiteling aan?
Omdat vertalingen naar het Nederlands soms niet werken.

Omdat, hoewel men vrij goed basis Engels kan verstaan, met soms moeite heeft met Engelse dialecten of accenten.
Verwijderd @Krulsprietje9 maart 2023 15:32
Naast de reeds vermelde redenen, moet je enkel maar in het Engels denken, anders ben je met 2 talen bezig.
Voltured @Krulsprietje9 maart 2023 15:35
Is een optie natuurlijk, maar veel grapjes en/of gezegden en uitspraken gaan gewoon verloren in vertaling. Ik hecht er waarde aan om het script te lezen zoals het bedoeld is haha.
PinusRigida @Voltured9 maart 2023 15:27
Hier ook een grote ergernis, zoals @EsEsDee stelt zou ik ook liever de optie hebben, heck, als het van mij afhangt kijk ik zonder ondertitels, maar ik kijk helaas zelden alleen... Ik vind het vooral ergerlijk in scenes waarin niks wordt gezegd.[suspensful music] = gedààn spanning, wég sfeer! :D
Verwijderd @PinusRigida9 maart 2023 15:33
gedààn spanning, wég sfeer! :D
[sad trombone]
vanthome @Voltured9 maart 2023 15:10
Duidelijk, vind ze zelf wel fijn, maar raar dat ze geen optie geven voor zonder. Tis bijna hetzelfde bestand.
Accretion @Voltured9 maart 2023 15:11
Lijkt me ook niet echt een heel spannend stukje code, om alle regels die beginnen met [ en misschien zelfs eindigen met ] te filteren, afhankelijk van of je CC aan hebt staan of niet?
Macshack @EsEsDee9 maart 2023 14:58
[melancholic pre Mao eastern Chinese music] ja geeft soms de verassing weg idd. Vind het zo zo raar dat je bij veel Engelsgesproken films geen Engelse ondertiteling kan kiezen.
Marebito @EsEsDee9 maart 2023 15:20
Dit is ook een van mijn grootste ergernissen bij de meeste streamingdiensten. Het zou haast geen enkele moeite kosten om de kijker gewoon de keuzen te bieden maar ze vertikken het om zoiets simpels te implementeren. Dat en het totaal versnipperde aanbod zorgen ervoor dat ik niet zelden iets op alternatieve wijze bekijk ondanks dat ik op de desbetreffende dienst geabonneerd ben 8)7
Wallus 9 maart 2023 14:48
och jammer ik had de hoop op de optie Comic Sans toen ik de titel las :+
The Zep Man
@Wallus9 maart 2023 14:51
Gebruik Netflix in Kodi en make it happen!
UniMatrix @The Zep Man10 maart 2023 09:53
Kun je dan alle aanpassingen doen die in Kodi zelf ook kunnen, zoals de horizontale positie aanpassen?
Krulsprietje @Wallus9 maart 2023 15:11
Nee Papyrus!
steveman @Krulsprietje9 maart 2023 15:34
Wingdings of niets! ;)
Krulsprietje @steveman10 maart 2023 06:46
Wordart till i die!
ashwin911 @Wallus9 maart 2023 16:09
Ik zweer bij monospaced Comic Sans. Geen grappen. Bij kleine font grote is het juist heel prettig om te lezen. Ik gebruik het bij het programmeren.
ikweethetbeter 9 maart 2023 14:49
Het lijkt erop alsof de Netflix app voor de Apple TV nu kijkt wat je in je ondertitelvoorkeuren hebt ingesteld!
JEROENrgfgf @ikweethetbeter9 maart 2023 15:38
Dit kon je ook forceren door video voorrang boven OBS-stijl uit te zetten. Wel mooi dat dit nu standaard is. Ik vind het echt relaxt om bij elke streamingsdienst exact dezelfde ondertitelstijl te hebben.
ikweethetbeter @JEROENrgfgf9 maart 2023 16:26
Precies, dat vind ik ook erg prettig!
Dark Angel 58 @ikweethetbeter9 maart 2023 16:32
Het lijkt erop alsof de Netflix app voor de Apple TV nu kijkt wat je in je ondertitelvoorkeuren hebt ingesteld!
Je zei niet welke ondertitel voorkeuren... die van Netflix of Apple TV.
Ondertiteling settings van Apple TV is globaal, dus niet per apps. Het is mogelijk dat je het kunt overriden zodat Apple TV wordt gedwongen om ondertiteling settings van apps te overnemen.
ikweethetbeter @Dark Angel 589 maart 2023 16:34
Dat zei ik inderdaad niet, maar ik klikte op de (Engelstalige) link in het artikel, en daar word je voor de Apple TV doorverwezen naar de Apple TV ondertitel-instellingen.
Jerie 9 maart 2023 15:15
Een fijne feature die Amazon Prime al jaren heeft. Dat ze er zo lang over hebben gedaan om het af te kijken? Beter laat dan nooit.
slijkie 9 maart 2023 16:46
Helemaal leuk en aardig, echter is Netflix de enige die grandioos moeilijk doet qua ondertitels. Ja, de meesten hier zullen gewoon Nederlandse ondertitels kunnen selecteren, echter als je veel aan reizen doet, of account deelt met familie in het buitenland begint de ellende.

Ik woon in Noorwegen, mijn zus in Nederland gebruikt het ook (tot zolang dit nog kan natuurlijk, Netflix zijn CEO was destijds gewoon voor het accountdelen, ik denk echter dat ik het opzeg).

Vaak staan er 1 of 2 talen, Soms Noors, en dan weer bij enkele films/shows ineens Nederlands en Oekraïens, want nu 'ineens' vast mensen uit die regio op verschillende plekken in Europa, allemaal prima. Maar er zijn hier in Noorwegen zat Nederlanders, Duitsers, Spanjaarden, Italianen etc etc etc. Dat zal in Nederland niet anders zijn. Met regelmaat heb ik ook buitenlandse vrienden over de vloer, zelf kijk ik het liefst zonder subs (indien engelse audio), als ik dan hun taal als subs op zou willen zetten, forget it.

De ondertitels zijn gemaakt, echter doet Netflix heel selectief over wie welke subs kan selecteren, uitermate vervelend.

AppleTV+ laat gewoon alle talen zien, klaar, niet moeilijk doen, is het beschikbaar, kan je het bekijken, wellicht iemand die die taal spreekt of wil leren. Idemdito voor Amazon Prime.

Dus al met al, leuk die ondertitel opmaak, maar laat de mensen maar eens alle talen kiezen die aanwezig zijn, laat Netflix maar eens indimmen met dat dominante gedoe dat ze de grootste zijn. (Bitrates zijn ze ook al eeuwen mee aan het kloten).

/rant

edit: typo's & toevoeging

[Reactie gewijzigd door slijkie op 23 juli 2024 19:09]

Groningerkoek @slijkie9 maart 2023 17:33
Helemaal met je eens, mijn gehoor is dusdanig slecht dat ik subs nodig heb en ik woon in het buitenland en het gebeurt veel te vaak dat ik een film op netflix maar oversla omdat subs alleen in de lokale taal worden aangeboden.
Neus @Groningerkoek9 maart 2023 18:28
Wat ooit werkte (wellicht nog steeds) is een VPN naar het land van herkomst en de TV of film daar kijken. Dan krijg je wel de lokale ondertiteling, mits het product beschikbaar is.

Ik woon in Italië en werk en slaap vaak in Monte-Carlo; via de Wi-Fi in de hotel kamer krijg ik dus het aanbod in het Frans. Dus via een VPN naar Italië of Nederland kan ik wèl een taal kiezen die ik snap.
Groningerkoek @Neus9 maart 2023 19:55
Dat werkt nog steeds, maar eigenlijk hebben we daar niet zoveel zin in, ik ben de ene nationaliteit, mijn vrouw een ander we wonen in weer een ander land en de voertaal thuis is een 4e taal :P films die lastig zijn met Netflix laat ik downloaden op de Plex-server :)
Neus @Groningerkoek10 maart 2023 10:09
Hahaha! Ik ook! Lang leve Plex! En Sonarr... En Radarr...
Kpomp33 10 maart 2023 09:39
Ik vind het wel erg fijn dat allemaal kan! Ik gebruik bij alle films en series van Nederlandse ondertiteling , dit omdat ik zelf doof ben. Meer opties kunnen invullen lijkt mij erg prettig, ik zou ook willen snel kunnen omschakelen tussen NL en Engels ondertiteling omdat sommige serie vloeiend in engels wordt ondertiteld, en in Nederlands vertaling soms wat vertaling ontbreekt.
Netflix gebruik ik best veel omdat daar prettig is ondertiteling zonder veel onderbrekingen, zoals ik weleens bij het Journaal heb die is helemaal erg slecht vind ik. En Gebarentaal tolk zou ik niet kunnen volgen, dat gaat te veel snel en leidt mij te veel af, ik heb liever Nederlands ondertiteling, dus ik ben al blij dat bij Netflix gewoon prima werkt en geniet van de series en films.
Bij kinderfilms zou ik juist wel gebarentaal tolk willen inschakelen voor kinderen, dat past veel beter bij hun belevenis. Natuurlijk maak ik zelf ook gebruik van tolk, maar niet via de tv die kan ik niet volgen omdat sommige gebaren die ik ook niet herken. Dus al blij met ondertiteling mogelijkheid die Netflix biedt.
The Zep Man
9 maart 2023 14:47
Nu hoor ik de stem van Wednesday omschrijven dat mijn ondertitels er zo uitzien. Goed gekozen screenshot. :+
s.vanrossem 9 maart 2023 14:55
Het zou vooral een toevoeging zijn als dit door het OS van je TV/box geregeld kan worden. Al die streaming apps doen wat anders waardoor het er vreselijk uit ziet :(.
Smobbo 9 maart 2023 14:58
Leuk dat dit er in zit, maar bijzonder irritant dat met deze update je hele 'continu watching' lijst leeg geveegd is...
Googelend zie ik meer meldingen hiervan, helaas geen oplossingen.

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