OPPO brengt A78-smartphone uit in Nederland

OPPO heeft zijn A78-smartphone uitgebracht in Nederland. Dat laat de fabrikant weten. De Chinese elektronicamaker had de telefoon in januari al aangekondigd, maar hij kwam tot nu toe hier niet uit.

OPPO A78

De A78 heeft 5G dankzij de Dimensity 700-soc van MediaTek. Dat lijkt een downgrade ten opzichte van de Dimensity 810 van voorganger A77, die twee hoger geklokte Arm Cortex A76-kernen heeft en op een kleiner procedé is gemaakt.

Ten opzichte van de A77 is de camera gewijzigd van een 48-megapixelsensor naar een 50-megapixelsensor. Ook komt standaard de variant in Nederland uit met 128GB aan opslag, waar de A77 een 64GB-variant heeft. Overige kenmerken lijken grotendeels hetzelfde, waaronder de 5000mAh-accu die met 33W op te laden is. Ook de 6,56"-lcd met 1612x720 pixels en 90Hz-verversingssnelheid is hetzelfde. De A78 komt in Nederland uit voor 295 euro. Dat is iets meer dan de 279 euro waarvoor de A77 uitkwam.