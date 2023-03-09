OPPO brengt A78-smartphone uit in Nederland

OPPO heeft zijn A78-smartphone uitgebracht in Nederland. Dat laat de fabrikant weten. De Chinese elektronicamaker had de telefoon in januari al aangekondigd, maar hij kwam tot nu toe hier niet uit.

OPPO A78
OPPO A78

De A78 heeft 5G dankzij de Dimensity 700-soc van MediaTek. Dat lijkt een downgrade ten opzichte van de Dimensity 810 van voorganger A77, die twee hoger geklokte Arm Cortex A76-kernen heeft en op een kleiner procedé is gemaakt.

Ten opzichte van de A77 is de camera gewijzigd van een 48-megapixelsensor naar een 50-megapixelsensor. Ook komt standaard de variant in Nederland uit met 128GB aan opslag, waar de A77 een 64GB-variant heeft. Overige kenmerken lijken grotendeels hetzelfde, waaronder de 5000mAh-accu die met 33W op te laden is. Ook de 6,56"-lcd met 1612x720 pixels en 90Hz-verversingssnelheid is hetzelfde. De A78 komt in Nederland uit voor 295 euro. Dat is iets meer dan de 279 euro waarvoor de A77 uitkwam.

OPPO A78 A77
Afmetingen 163,8x75,1x8,0mm, 188g 163,8x75,1x8,0mm, 190g
Scherm 6,56"-lcd, 1612x720px, 20:9, 90Hz 6,56"-lcd, 1612x720px, 20:9, 90Hz
Soc Dimensity 700
2x A76 @ 2,2GHz
6x A55 @ 2,0GHz
Mali g57MC2-gpu
7nm		 Dimensity 810
2x A76 @ 2,4GHz
6x A55 @ 2,0GHz
Mali g57MC2-gpu
6nm
Geheugen 4GB 4GB/6GB
Opslag 128GB 64GB/128GB
Camera's 1. primair 50 megapixel, f/1,8
2. diepte
Front: 8 megapixel		 1. Primair 48 megapixel, f/1.7
2. diepte
Front: 8 megapixel
Accu en laden 5000mAh, 33W 5000mAh, 33W
Release en prijs Maart 2023, 295 euro (4/128GB) Juni 2022, 279 euro (4/64GB)

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 09-03-2023 15:28 21

09-03-2023 • 15:28

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OPPO A77 5G

vanaf € 341,22

2 van 5 sterren

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Reacties (21)

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uiltje 11 maart 2023 04:19
Wacht, je kan de A77 met dezelfde specs en een snellere SoC krijgen voor onder de 200. OK, 64 GiB, maar come-on, dit is een achterlijk hoge prijs voor een downgrade.
Menkoro 9 maart 2023 15:38
720p op een bijna 6,6" beeldscherm is niet best. Ik snap dat niet iedereen 4K-video op zo'n beeldschermpje wil kijken, maar dit is bijna pixels tellen. Vooral tekst komt er toch een tikkie korrelig uit te zien.
k995 @Menkoro9 maart 2023 15:44
300ppi? vergelijkbaar met wat de iphone 5 en co hadden.
Best te doen hoor.
Menkoro @k9959 maart 2023 16:00
Natuurlijk is dat 'best te doen'. Maar je maakt nu een vergelijking met telefoonbeeldschermen van 10+ jaar geleden waar men nu dus nog bijna 300 euro voor vraagt. Ik vind dat een hoop geld voor techniek van een decennium geleden. ;(

[Reactie gewijzigd door Menkoro op 22 juli 2024 21:09]

youridv1 @Menkoro9 maart 2023 16:42
ik weet niet of die 10 jaar super relevant is. De uitvoering: Apple iPhone SE (2022), 64GB opslag Zwart heeft ook een scherm met 326 ppi en dat zie je er in dagelijks gebruik echt niet vanaf.

Op de desktop zijn we gewend aan pixeldichtheden van nog geen 100, dus ik snap niet waarom men algemeen vindt dat smartphones op 400+ moeten zitten. Je houdt een telefoon in de regel niet dichtbij genoeg om het verschil in displaygrootte te compenseren. Sterker nog, dat kan niet eens. Je desktop scherm zit als het goed is op ongeveer een armlengte van je ogen, wanneer je je smartphone zo dichtbij houdt dat hij dezelfde hoeveelheid blikveld inneemt, zit je zo dichtbij dat je ogen er niet meer op kunnen scherpstellen. Dus dan heb je ook niet diezelfde resolutie nodig.

Persoonlijk vind ik dat er te hoge eisen gesteld worden aan display resolutie bij telefoons. De schermen zijn zo klein dat je er toch weinig van ziet, kijk maar naar iedere iphone ever, behalve de nieuwe fullscreen modellen vanaf de X.
Contrast, kleur en helderheid zijn veel belangrijker vind ik

Ik had vroeger een HTC One SV met een ppi van 217 en ik had op dat toestel ook nooit last van de resolutie. Dat ding was 480p....

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 21:09]

k995 @Menkoro9 maart 2023 16:52
Dan vind je de prijs te hoog, maar dit soort van schermen zijn zo lang gebruikt door iedereen ook voor tekst dat het niet echt een issue is. Als de prijs natuurlijk niet te hoog is, en idd als ik eens vergelijk voor 300 heb je een nord 2 ce 5g die op zowat alles beter is.
Vlizzjeffrey @k9959 maart 2023 18:52
Best te doen, maar echt heel slecht voor een toestel dat 300 euro kost, daar moet minimaal een full-hd scherm in, zeker op een 6,6 inch beeldscherm.
D-Three @k99510 maart 2023 05:14
Hoe kom je aan 300ppi? Het is 269.
k995 @D-Three10 maart 2023 09:17
grof geschat, redelijk dicht erbij :-)
Aldy @Menkoro10 maart 2023 17:05
4K via je telefoon. Snap niet dat mensen dat willen, want op een bepaald moment heeft het aantal pixels geen toegevoegde waarde meer.
Roel1966 9 maart 2023 18:01
Als ik de specs zo zie dan lijkt het meer op een low-budget smartphone terwijl de prijs naar mijn mening toch echt wel veel meer mid-end is. Vooral dan ook wel vreemd dat dan de opvolger qua prijs ongeveer gelijk ligt maar met mindere specs. Te bedenken dat je voor rond de 300 euro best goede 2de handse meer mid-end smartphones kan krijgen.
Vlizzjeffrey @Roel19669 maart 2023 18:57
Zelfs een Pixel 6A is regelmatig verkrijgbaar voor 300 euro nieuw, bizar hoeveel ze voor dit toestel durven te vragen.
Roel1966 @Vlizzjeffrey9 maart 2023 19:01
Ik denk dat 199 euro echt de max zou zijn...
Xfade @Roel19669 maart 2023 20:30
In India verkoopt hij voor 219,- en dat vind ik al veel idd.
WillemJanJansen 9 maart 2023 15:39
Een hoger typenummer, een hogere prijs en lagere specs. Dit zal wel een topper worden.

Eigenlijk hadden ze dit ding de 76 moeten noemen.

[Reactie gewijzigd door WillemJanJansen op 22 juli 2024 21:09]

dutchnltweaker 9 maart 2023 16:01
In de low end markt is het een trend van oppo, de nieuwere modellen zijn continue minder qua specs. Zet je een telefoon in de markt, is de volgende geen verbetering maar een vermindering voor een duurder prijs of ongeveer even duur.. :+ Ik snap het gewoon niet.

Edit: Hier een vergelijking https://www.gsmarena.com/...one2=11599&idPhone3=11367 de specs zijn in 2 jaar tijd eigenlijk weinig verandert, behalve de vormgeving en de camera.. https://www.gsmarena.com/...one2=11599&idPhone3=10829 Kijk je naar een vergelijking met de A74 dan is het veschil zo groot in downgrade..

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 22 juli 2024 21:09]

Emiel1986 9 maart 2023 15:49
Wat verwacht je voor 180euro.
Tweaker36 @Emiel19869 maart 2023 17:02
€180? Er staat €295. Dat is toch echt een serieus verschil.
opaben @Emiel19869 maart 2023 21:31
je hebt zeker naar de prijs van de 77 gekeken Emiel, 181 euris
Emiel1986 @opaben9 maart 2023 22:07
Excuses lees net opnieuw. Was de A77.
Nickyindo 21 maart 2023 11:29
Wel leuk aan dit toestel is de batterijduurzaamheid die flink is verbeterd en ver boven andere concurrerende toestellen uitsteekt.

Zowel bij dit toestel als de recentelijk gereleasde OPPO Reno8T 4G is het aantal oplaadcycli verdubbeld voordat er significante accuvermindering/slijtage plaatsvindt. Normaliter na 800 cycli (grofweg) 2 jaar slijtage tot 80% van de capaciteit; en bij deze toestellen 1600 cycli (4 jaar).

Enkel high end toestellen van OPPO (Reno8 Pro, Find X5 (Pro) en Oneplus (OP 10 Pro, OP 11) die deze techniek ook hebben, dus wel een mooie trickle down ontwikkeling gaande in het midden segment.

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