Ziggo maakt coaxloze Next Mini-mediabox beschikbaar voor alle tv-abonnementen

Ziggo maakt zijn Next Mini-mediabox beschikbaar voor al zijn tv-abonnementen. Deze mediabox is kleiner dan de huidige Next-mediabox en heeft geen coax-aansluiting. De Next Mini was eerder al beschikbaar bij de goedkoopste abonnementen van Ziggo.

Ziggo meldt dat de Next Mini vanaf maandag 5 september beschikbaar komt bij alle tv-abonnementen die de provider aanbiedt. De mediabox werd sinds 19 april al aangeboden bij Ziggo's TV Start-abonnementen. Dat zijn de goedkoopste abonnementen die de provider aanbiedt. Ziggo-klanten konden de Next Mini ook al aanschaffen als extra mediabox voor een tweede of derde televisie. Vanaf nu wordt de Next Mini ook standaard geleverd bij de duurdere Complete- en Max-abonnementen. Ziggo zei eerder dat bestaande klanten hun Next-mediabox kunnen inruilen voor een Mini. Dat kost eenmalig 19,95 euro aan activatiekosten.

De Next Mini ondersteunt net als de bestaande Next-mediabox 4k-resoluties, maar heeft geen coax-aansluiting. De Next Mini gebruikt in plaats daarvan een internetverbinding om televisie te kijken en moet daarom worden aangesloten met een ethernetkabel of een wifiverbinding. De mediabox is ook een stuk kleiner dan de huidige Next-decoder en is energiezuiniger. Volgens Ziggo verbruikt het kastje standaard 2,9W in stand-bymodus of 3,9W bij een HD-uitzending. In de ecomodus duurt het opstarten 20 seconden en is er sprake van een verbruik van 0,5W in stand-by en 3,9W bij het bekijken van een HD-uitzending. De Next Mini heeft een enkele HDMI 2.0a-aansluiting.