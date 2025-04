Uitgelekte Apple Watch Pro-hoesjes hinten op extra knop en zijkant die uitsteekt

Er zijn afbeeldingen van een mogelijk Apple Watch Pro-hoesje verschenen. Daaruit blijkt onder meer dat de smartwatch beschikt over een plat scherm en een extra knop aan de linkerkant. Een cad-tekening van 91mobiles lijkt dit te bevestigen.

Uit afbeeldingen van het Apple Watch Pro-hoesje, die zijn gepubliceerd door bekende leakers Sonny Dickson en DuanRui, blijkt onder meer dan de smartwatch een knop aan de linkerkant van de behuizing krijgt. Datzelfde is te zien in cad-renders die later werden gepubliceerd door 91mobiles. Om ruimte te maken voor de extra knop wordt de speakergrill, die in de huidige modellen de volledige linkerzijkant van de watch beslaat, in het nieuwe model een stuk compacter. Ook is te zien dat de digital crown, de microfoon en de knop aan de rechterkant verwerkt zitten in een soort uitsteeksel, mogelijk om de kroon te beschermen tijdens het sporten. Volgens eerdere berichten van Bloomberg-journalist Mark Gurman wordt de Apple Watch Pro gericht op sporters.

Gurman zei afgelopen weekend in zijn nieuwsbrief dat de Pro-smartwatch onder meer een plat scherm krijgt dat 'groter is dan de meeste polsen'. 'Bronnen uit de sector' vertellen aan 91mobiles dat het horloge een behuizing van 49mm krijgt. Het horloge krijgt volgens Gurman ook een lowpowermode, een grotere accu en een behuizing van titanium. De Apple Watch Pro komt daarmee bovenaan de smartwatchline-up van het bedrijf te staan. De adviesprijs is nog niet bekend.

Naar verwachting introduceert Apple zijn nieuwe smartwatches aanstaande woensdag. Het bedrijf houdt 7 september een persconferentie. Het bedrijf toont daar naar verwachting ook zijn iPhone 14-toestellen, nieuwe AirPods Pro, 'gewone' Apple Watch-modellen en een nieuwe Apple Watch SE. De Apple-presentatie wordt uitgezonden om 19.00 uur Nederlandse tijd.