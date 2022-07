Gerucht: Apple Watch 8 'Pro' krijgt vernieuwd design

De sportversie van de Apple Watch 8, die mogelijk de naam 'Pro' draagt, krijgt volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman een vernieuwd ontwerp. Het gaat naar verluidt om een verandering van de huidige rechthoekige vorm.

In zijn Power On-nieuwsbrief schrijft Gurman dat het Pro-model van de aankomende Apple Watch een 'fris design' krijgt. De smartwatch zou niet over dezelfde rechthoekige vorm als de huidige Apple Watch 7 beschikken, maar zou ook weer niet cirkelvormig zijn. Het is niet duidelijk hoe het apparaat er dan wel uitziet, al stelt Gurman dat geruchten over platte randen niet kloppen.

Eerder schreef Bloomberg dat de sportversie van de volgende Apple Watch een groter scherm en een grotere accu krijgt in vergelijking met de standaardversie van de wearable. Het scherm wordt naar verluidt ongeveer zeven procent groter, waardoor het apparaat in een oogopslag meer fitnessdata moet kunnen weergeven. Het gaat om een beeldscherm van bijna 2" met een resolutie van 410x502 pixels.

Omdat het om een sportvariant gaat, zou het display gemaakt zijn van verstevigd glas. De grotere accu moet bovendien langere work-outs mogelijk maken. De accucapaciteit van de smartwatch is echter niet bekend. Ook zou er mogelijk een koortsthermometer aanwezig zijn.

De nieuwe Apple Watch en zijn Pro-versie zijn nog niet officieel aangekondigd door Apple. Doorgaans doet de techgigant dit in de maand september, wanneer ook de nieuwe iPhones wereldkundig worden gemaakt.