Apple watchOS 9 krijgt medicatieherinneringen en verbeterde slaaptracking

Apple heeft watchOS 9 aangekondigd. Dit Apple Watch-besturingssysteem krijgt onder meer nieuwe gezondheidsfuncties, zoals verbeterde slaaptracking en de mogelijkheid om medicatiegebruik te volgen. WatchOS 9 komt later dit jaar beschikbaar voor de Apple Watch.

Apple voorziet watchOS 9 van verschillende vernieuwde watchfaces. Zo wordt de bestaande Astronomy-watchface verbeterd voor het grotere scherm van de Series 7. Apple introduceert ook een Lunar-face die de stand van de maan toont en een Metropolitan-wijzerplaat met een font dat aangepast kan worden met de digital crown. Daarbij krijgt het smartwatchbesturingssysteem nieuwe complicaties, kunnen actieve apps vastgepind worden en komt er een nieuwe interface voor Siri.

De Workouts-app krijgt ook verschillende nieuwe functies. Apple voegt nieuwe statistieken toe voor tijdens het rennen, bijvoorbeeld voor het meten van het postuur van de gebruiker via de accelerometer en gyroscoop, naast de paslengte en 'grondcontacttijd'. De app krijgt ook 'hartslagzones', waarmee gebruikers de intensiteit van hun training beter kunnen volgen. Er komt ook een nieuwe triathlon-workout, die automatisch wisselt tussen zwemmen, rennen en fietsen.

WatchOS en de Health-app op iOS krijgen ook een medicatiefunctie, waarmee gebruikers hun medicijngebruik kunnen volgen. Daarbij krijgen gebruikers notificaties wanneer ze hun medicijnen moeten innemen. Volgens Apple kunnen gebruikers de labels van hun medicatie scannen via een iPhone om deze toe te voegen aan de Health-app. Diezelfde app gaat gebruikers ook waarschuwen voor gevaarlijke interacties tussen medicijnen. Het wordt daarbij mogelijk om die medicatiegegevens te delen met andere Apple-gebruikers. Het bedrijf gaat gebruikers daarbij af en toe herinneren welke gezondheidsgegevens ze delen met anderen.

Verder wordt de slaaptrackingfunctie van watchOS verbeterd. De feature maakt vanaf watchOS 9 onderscheid tussen verschillende slaapstadia, zoals diepe slaap en REM-slaap. Het bedrijf zegt ook dat het meer functies voor 'hartgezondheid' krijgt. De Apple Watch van het bedrijf kan al scannen op atriale fibrillatie, een hartkwaal. De smartwatch krijgt met watchOS 9 ook functies om die aandoening beter te volgen voor mensen met een diagnose.

De Health-app toont daarvoor een overzicht met wanneer de aandoening zich het vaakst voordoet, samen met levensstijlfactoren die de aandoening kunnen beïnvloeden, zoals lichaamsbeweging, slaap en alcoholgebruik. Apple verwacht 'binnenkort' goedkeuring van de Amerikaanse FDA te krijgen voor die feature. Het is niet bekend of en wanneer de functie naar andere regio's komt.

Verder brengt Apple de Fitness-app uit voor alle iPhones. Die functie is momenteel alleen beschikbaar voor iOS-gebruikers met een Apple Watch. In de toekomst kunnen gebruikers via de sensoren van hun iPhone in deze app 'een schatting' van hun beweging krijgen.

WatchOS 9 wordt deze herfst verwacht, samen met de introductie van het volgende Apple Watch-model.