Apple wijzigt lockscreen in iOS 16 en laat support voor iPhone 7 vallen

Apple heeft iOS 16 aangekondigd. Er komen nieuwe manieren om het lockscreen aan te passen en Apple past diverse apps en functies aan. De upgrades stoppen voor de iPhone 6S, SE van 2016 en de iPhone 7-telefoons uit 2016, zo zegt Apple.

De nieuwe release krijgt wijzigingen aan het lockscreen. Zo wordt het mogelijk om het lettertype en stijl van de foto aan te passen. Bovendien komt er een mogelijkheid om widgets op het lockscreen te zetten. Daarnaast komen er aparte lockscreens met bijvoorbeeld animaties voor verschillende weeromstandigheden.

Notificaties verschuiven naar de onderkant van het lockscreen en zijn standaard niet meer allemaal te zien. In plaats daarvan is het een scrollbare lijst, terwijl gebruikers ook alleen het aantal notificaties kunnen zien. Ontwikkelaars kunnen 'live activities' in hun app integreren, zodat gebruikers een sportwedstrijd kunnen tracken. Via Wallet kunnen gebruikers bestellingen traceren.

Ook krijgt profielenfunctie Focus een uitbreiding. Daarmee zijn het lockscreen en de inhoud van apps aan te passen op de Focus-modus. Zo is het mogelijk om voor werk en privé verschillende foto's in te stellen op het lockscreen.

In apps als Safari en Mail kunnen Focus-filters zitten. In Safari laat hij alleen tabbladen zien die de gebruiker in diezelfde modus heeft geopend en verbergt standaard de rest. Hetzelfde geldt voor bepaalde mailaccounts en gesprekken in de Berichten-app.

Carplay krijgt een functie om zich beter aan te passen aan de schermen in een auto. Zo kan Carplay meerdere schermen aansturen en onder meer de temperatuur aan te passen en de snelheid en andere statistieken van de auto te zien. Die update komt later uit, pas over anderhalf jaar. De ondersteuning zit al wel in iOS 16.

In de dictatiefunctie is het nu mogelijk om het toetsenbord in beeld te houden voor snelle correcties. Daarnaast komt er een manier om objecten in foto's automatisch te laten selecteren en te verslepen naar andere apps. Dat gebeurt met CoreML en de Neural Engine in Apples eigen socs.

Ook komt er een functie in de Camera-app om foto's naar een gedeelde fotobibliotheek te sturen. Dat moet werken op bijvoorbeeld een trip, waarbij iOS 16 de instellingen tussen gebruikers synchroniseert.

In Wallet komt de Tap To Pay-functie beschikbaar, waarbij onder meer het Nederlandse Adyen de functie ondersteunt om betalingen tussen iPhones te ondersteunen tussen verschillende iPhones. Gebruikers die Apple Pay gebruiken, kunnen er bovendien voor kiezen om de betaling te spreiden over vier betalingen in zes weken. De nieuwe kaarten in Apples eigen kaartenprogramma komt dit jaar beschikbaar in Nederland en België. In de Home-app komt ondersteuning voor Matter, een standaard voor smarthome-apparatuur.

Apple brengt iOS 16 dit najaar uit. De iPhone 6s, SE en 7 krijgen de upgrades niet langer. Voor iOS 16 is een iPhone 8, X of nieuwer vereist, zo laat Apple weten.