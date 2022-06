Apple brengt tweede bèta iOS 16 uit met iCloud-back-up via 4G en 5G

Apple heeft de tweede bèta van iOS 16 en iPadOS 16 voor ontwikkelaars uitgebracht. In de nieuwe bèta zitten ook enkele nieuwe functies, waaronder de mogelijkheid om een back-up via iCloud te maken via 4G of 5G.

Daarmee wordt het mogelijk om een iCloud-back-up te maken zonder verbonden te zijn met wifi, meldt 9to5 Mac. Het is onbekend waarom Apple de functie nu beschikbaar maakt; de functie voor back-ups via iCloud zit al jaren in iOS en ook 4G-ondersteuning zit al sinds jaar en dag in het besturingssysteem. Traditioneel is Apple voorzichtig met acties die veel data vragen via 4G, om het verkeer via mobiele netwerken te beperken en zo niet te overbelasten. Bovendien hebben veel gebruikers datalimieten, wat veel dataverkeer onwenselijk maakt.

In de nieuwe bèta zitten nog wat andere functies. Bij lockscreens is het nu makkelijker om gemaakte lockscreens weg te gooien en tonen lockscreens met de Aarde erop de locatie van de gebruiker met een groene stip. Ook is er een wijziging bij het bewerken van iMessage-berichten. In de eerste bèta was het zinloos om berichten naar een apparaat met iOS 15 of ouder te bewerken, omdat die bewerkingen niet zichtbaar werden. In de tweede bèta stuurt het systeem een melding dat het bericht bewerkt is en de nieuwe tekst. Het bewerken van berichten geeft de mogelijkheid bijvoorbeeld typfouten snel te fiksen.

Apple bracht de eerste bèta twee weken geleden uit, tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC. Tweakers maakte daar een videopreview van. De publieke bèta komt volgende maand uit, de release volgt vermoedelijk in september. Het besturingssysteem zal draaien op de iPhone X, iPhone 8 en nieuwer. Voor iPads gaat het bij iPadOS om alle iPad Pro's sinds 2015 en alle andere iPads sinds 2017.