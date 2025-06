Vijfde bèta van iOS 16 bevat accupercentage-indicator in statusbalk

Apples vijfde bèta van iOS 16 bevat een optionele accupercentage-indicator voor iPhones met een notch. Oudere iPhones zonder notch laten het accupercentage naast een batterij zien. In de optionele iOS 16-indicator wordt het accupercentage in die batterij getoond.

Met de nieuwste iOS 16-bèta kunnen gebruikers er in de instellingen voor kiezen om het accupercentage in de statusbalk te kunnen zien, schrijft onder meer 9To5Mac. De batterij in de statusbalk wordt dan helemaal zwart of wit gevuld, afhankelijk van het kleurenschema, en laat hierin het accupercentage zien.

Wanneer het accupercentage onder de 20 procent komt, verandert de batterij om te laten zien dat deze bijna leeg is, meldt Apple Software Updates op Twitter. De batterij is dan nog maar voor ongeveer een vijfde gevuld en is rood. Tussen 20 en 100 procent lijkt de batterij dus op een volle accu en is de status van de accu met het percentage af te lezen. Als de batterijbesparingsmodus aan staat, is de batterij geel. Wordt de telefoon opgeladen, dan wordt deze groen.

De accupercentage-indicator was een veelgevraagde functie binnen iOS. Aanvankelijk liet iOS met een batterij zien voor hoeveel de accu ongeveer gevuld was en stond daarnaast een percentage dat precies aangaf hoeveel energie de accu nog bevat. Sinds de iPhone X in 2017 verscheen, hebben iPhones met een notch niet langer dat accupercentage, maar alleen nog de batterijweergave. Om alsnog een percentage te kunnen zien, moeten gebruikers naar het Control Center.