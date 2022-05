Gerucht: iOS 16 krijgt wallpapers met widgetfuncties op lockscreen

Apple geeft iOS 16 wallpapers met functies als die van widgets op het lockscreen, zo zegt Bloomberg-auteur Mark Gurman. Hij zegt er niet bij hoe die nieuwe manier van werken met het lockscreen eruit gaat zien.

De wijzigingen aan het lockscreen horen bij de meest significante in iOS 16, meldt Gurman. In het verleden hebben telefoons ook lockscreens of homescreens gehad met functies in de wallpaper, zoals het aanpassen van de afbeelding op het weer, zodat gebruikers bij het openen van het lockscreen een beeld krijgen van hoe het er buiten uitziet.e

Daarnaast komt er ondersteuning voor een lockscreen dat altijd aan kan blijven door de verversingssnelheid van het scherm terug te schroeven. Apple had die functie vorig jaar willen uitbrengen, maar dat is niet gelukt. Het zou bedoeld zijn als exclusieve functie in de iPhone 14 Pro en Pro Max.

Ook komen er wat andere wijzigingen, zegt Gurman. Zo wordt het mogelijk om vanaf tvOS voor Apple TV smarthome-apparaten te bedienen. Andere wijzigingen zitten onder meer in de Instellingen-app voor macOS en de Berichten-app.

Apple houdt volgende week maandag zijn keynote aan het begin van ontwikkelaarsconferentie WWDC. Het bedrijf grijpt die gelegenheid al jaren aan om nieuwe versies van zijn besturingssystemen te laten zien.