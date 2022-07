Kuo: voortaan krijgen alleen Pro-iPhones nog nieuwste socs

Voortaan krijgen alleen de Pro-modellen van nieuwe iPhones nog de nieuwste socs, zegt TF Securities-analist Ming-Chi Kuo. De reguliere modellen en de SE-versies van de toestellen krijgen alleen nog oudere generaties van Apples processors.

Kuo noemt de keuze om alleen nog Pro-iPhones te voorzien van de nieuwste soc een 'structurele verandering', zegt hij op een eigen blog. Door de wijziging in de iPhone 14, waarover al maanden geruchten gaan, zou Apple relatief meer van de Pro-versies verkopen. In plaats van dat rond 40 procent van de verkochte iPhones een Pro-model is, zou het volgens Kuo dit jaar gaan om rond 60 procent.

Kuo zegt niet waarom Apple dat doet, maar het heeft vermoedelijk te maken met het verhogen van de omzet per verkochte telefoon. De Pro-modellen hebben een hogere verkoopprijs, waardoor de gemiddelde verkoopprijs van een iPhone omhoog gaat en als Apple dezelfde hoeveelheid iPhones verkoopt, haalt het bedrijf meer omzet uit zijn telefoons.

De veronderstelling was dat Apple door het chiptekort niet genoeg van zijn A16 kon laten produceren om ook de reguliere versies te voorzien van de nieuwste soc. Bij iPhones zou de splitsing nieuw zijn. Tot nu toe hebben iPhones van dezelfde generatie, van de goedkopere SE-modellen tot de duurste Pro Max, altijd dezelfde soc.

Bij andere productgroepen is dat al jaren niet zo. Zo hebben de goedkoopste iPads steevast oudere socs en krijgen de Pro-iPads als eerste of enige de nieuwste en snelste socs. De verwachting is dat Apple de vier iPhone 14-modellen in september aankondigt. In tegenstelling tot de afgelopen twee jaar, zou er geen mini-uitvoering meer verschijnen. De iPhone 14 Pro-modellen zouden geen notch meer hebben, maar een klein rond gat en een pilvormig gat in het scherm.

iPhone 14 line-up volgens geruchten