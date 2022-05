Google gaat nieuw bestandssysteem toch niet verplichten op Android 13

Google heeft ervoor gekozen om Enhanced Read-Only File System, erofs, toch niet de verplichten voor nieuwe telefoons met Android 13. Het gebruik van ext4 en f2fs blijft mogelijk, zo blijkt uit een nieuwe commit.

Google heeft de vereisten voor het gebruikte bestandssysteem versoepeld, zo zegt het zelf. Het is onduidelijk waarom Google dat gedaan heeft. Degene die de commit heeft gevonden, Mishaal Rahman van XDA-Developers, zegt ook niet te weten waarom het bedrijf na maanden van voorbereidingen de vereisten ineens heeft gewijzigd.

De vereiste kwam vorige week naar buiten. Door erofs te gebruiken kunnen fabrikanten ruimte besparen op read-only partities van de firmware van telefoons. Bij sommige toestellen scheelt dat tot 800MB. Het zou bovendien de software sneller laten werken. Het is onbekend welke nadelen er zijn aan gebruik van erofs. Er is een kans dat het gebruik van erofs de processor meer belast en daardoor ook iets meer zou vragen van de accu, maar daar zijn geen cijfers over.

Google heeft niet op de kwestie gereageerd. De vereisten voor Android 13 wijzigen nog, omdat het besturingssysteem in bèta is. De bedoeling was dat erofs verplicht zou zijn voor telefoons die uitkomen met Android 13. Huawei ontwikkelde erofs enkele jaren geleden. Ook OPPO en Xiaomi hebben het al gebruikt op telefoons.