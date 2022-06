Google brengt bèta van Android uit met 'platform stability'

Google heeft de derde bèta van Android 13 uitgebracht. Het nieuwe besturingsysteem heeft nu 'platform stability' en de api's en gedragingen van apps zullen dus niet meer veranderen voor de uiteindelijke release, zo laat de zoekgigant weten.

Google ligt met de derde bèta naar eigen zeggen op schema voor een release later dit jaar. Dat schema liet al langer zien dat Google geen grote wijzigingen meer wilde doorvoeren na juni en zich met de komende bèta vooral wil richten op bugfixes. Er volgt volgens de roadmap nog een bètaversie volgende maand, waarna de uiteindelijke release plaatsvindt op een onbekend moment.

De tweede bèta kwam vorige maand uit, tijdens de eigen ontwikkelaarsconferentie I/O. De eerste preview voor ontwikkelaars is van februari. De nieuwe Android-versie brengt minder wijzigingen met zich mee dan vorig jaar, toen Google de hele interface op de schop nam.

In Android 13 komt onder meer een Photo Picker om apps alleen toegang te geven tot foto's die de gebruiker wil, in plaats van in een keer toegang te geven tot al het beeldmateriaal. Android 13 krijgt ook een nieuwe wifipermissie mee, NEARBY_WIFI_DEVICES. Met deze permissie zullen apps met andere wifi-apparaten kunnen verbinden zonder dat hiervoor de locatie van het apparaat moet worden gedeeld en toestemming moet worden gegeven via Android. De jaarlijkse Android-upgrade wordt volgens Google langzaamaan minder nodig, omdat het bedrijf apps van nieuwe functies voorziet via de Play Store en andere elementen kan upgraden via het Play Services-framework en de Play-systeemupdates.

De nieuwe bèta kan naast Googles eigen Pixel-telefoons geïnstalleerd worden op de Asus Zenfone 8, Lenovo P12 Pro, OnePlus 10 Pro, OPPO Find X5 Pro, Realme GT 2 Pro, AQUOS sense6, Camon 19 Pro, Vivo X80 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro en Xiaomi Pad 5.