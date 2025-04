Apple voegt accupercentage toe aan goedkoopste iPhones met notch

Apple voegt de optie om een accupercentage weer te geven in plaats van de accu-indicator in iOS 16.1 toe aan de goedkoopste iPhones met een notch van elk jaar. Het gaat om alle iPhones vanaf de XR tot de iPhone 13 mini.

De functie werkte al op duurdere modellen zoals de Xs, 11 Pro, 12 Pro en 13 Pro sinds de iOS 16-bèta van begin augustus, maar werkt nu ook op de XR, 11, 12 mini en 13 mini, meldt MacRumors. Dat waren per jaar de goedkoopste nieuwe iPhones in de line-up. Daarmee krijgen vrijwel alle iPhones met een inkeping in het scherm de mogelijkheid om weer een acccupercentage weer te geven. Gebruikers van die iPhones moeten tot iOS 16.1 de statusbalk omlaag trekken om het percentage te zien of een widget gebruiken die het accupercentage weergeeft.

De functie vervangt de indicator van de accu voor een statisch plaatje van een volle accu met een numeriek percentage erin. Dat betekent dat er geen visuele indicatie meer is hoe vol de accu is. Op iPhones met een Home-knop, zoals de SE 2022, staat het percentage naast de accu-indicator.

Apple heeft de functie in de bèta van iOS 16.1 gezet, die deze week uitkwam. De stabiele versie van iOS 16.0 verscheen maandag. Het is onbekend wanneer de stabiele versie van 16.1 verschijnt, naar verwachting is dat ergens in het najaar.