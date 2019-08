Apple blokkeert statusinformatie accu iPhone XS bij vervanging door derden

Apple blokkeert statusinformatie over de conditie van een iPhone-accu als iemand anders dan een door Apple gecertificeerde reparateur de accu heeft vervangen. Dat gebeurt alleen bij de XS, XS Max en XR, claimt iFixit.

De melding in iOS. Bron: iFixit

Daardoor is de conditie van de accu niet langer te zien, maar geeft iOS een melding dat het niet kan verifiëren dat het om een originele accu van Apple gaat, meldt iFixit. De conditie van de accu is niet het resterende accupercentage, maar gaat over de slijtage van de accu. Daardoor is het makkelijk te bepalen of een iPhone-accu aan vervanging toe is. De melding dat iOS de accu niet kon verifiëren, kwam ook naar voren toen de reparatiesite twee accu's in iPhones verwisselde, waardoor het dus zeker ging om accu's van Apple. Oudere iPhones tonen de melding niet. YouTube-kanaal TheArtOfRepair meldde het probleem als eerste.

De oorzaak is een Texas Instruments bq27456-G1-microcontroller die op de accu zit. Dat is de microcontroller die de accuconditie in de gaten houdt. Die checkt of de accu dezelfde is als die er in de fabriek in is gezet. Als dat niet het geval is, geeft iOS die melding. Een gecertificeerde Apple-reparateur kan vermoedelijk de microcontroller herprogrammeren. Volgens iFixit is de melding te voorkomen door de originele microcontroller van de originele accu af te halen en op de nieuwe te zetten, al is dat een lastige procedure.

De telefoon werkt na de reparatie naar behoren, benadrukt iFixit. Ook beperkt iOS niet de prestaties, zoals wel gebeurt met accu's die niet meer de maximale capaciteit hebben. Daardoor is er geen functioneel probleem met het vervangen van accu's. Apple heeft nog niet gereageerd op de kwestie.

Apple heeft in de afgelopen jaren vaker reparaties door niet-gecertificeerde mensen bemoeilijkt. Zo hebben recente Macs een chip die reparaties moeilijker maakt en werkt Touch ID bij oudere iPhones alleen met het originele moederbord. Apple neemt die maatregelen om zijn apparaten te beveiligen, zo zegt het bedrijf.