'Apple repareert voortaan ook iPhones die geen originele accu hebben'

Apple zou voortaan ook iPhones met een accu van een andere fabrikant ter reparatie aannemen. Het aangepaste beleid staat volgens MacRumors in een intern Apple-document dat via ‘drie betrouwbare bronnen’ in handen kwam van de techsite.

Tot nu toe gaf Apple het personeel van zijn Genius Bars en erkende Apple-serviceproviders de uitdrukkelijke opdracht om reparaties van iPhones te weigeren als de accu op een zeker moment vervangen is geweest door een accu van een third-partyfabrikant.

De Franse techsite iGeneration ontdekte als eerste dat dit beleid per 28 februari is aangepast; als de reparatie niets met de accu zelf te maken heeft, mag de iPhone in ieder geval worden gerepareerd. Situeert het probleem zich wél rond de accu, dan zal die door Apple worden vervangen door een origineel exemplaar, voor de gebruikelijke prijs. Er mag pas aan deze reparatie worden begonnen als de accu voor minder dan zestig procent is opgeladen. MacRumors bevestigt de bevindingen van iGeneration en baseert zich daarbij op een intern Apple-document dat het in handen kreeg.

In 2017 voerde Apple een gelijkaardige wijziging door in zijn beleid door voortaan ook iPhone-schermen van andere fabrikanten te repareren. Wanneer de telefoon andere componenten van exotische makelij aan boord heeft, zoals een moederbord, microfoon, hoofdtelefoonaansluiting, volumeknoppen of Lighting-connector, houdt Apple zich echter nog steeds het recht voor om de reparatie te weigeren.

Tweakers heeft Apple Nederland gevraagd of het reparatiebeleid inderdaad is aangepast, maar het bedrijf heeft daarop nog niet gereageerd.