Gerucht: Apple verving vorig jaar elf miljoen accu's in iPhones met korting

Apple zou vorig jaar rond elf miljoen accu's in iPhones hebben vervangen met de lagere prijs dan gebruikelijk. Normaal vervangt de fabrikant rond twee miljoen accu's per jaar. Apple noemde het grote aantal vervangingen als reden waarom nieuwe iPhones minder goed verkopen.

Daarmee zijn er rond negen tot tien miljoen extra oude iPhones voorzien van een nieuwe accu ten opzichte van normaal, is op te maken uit de informatie van Daring Fireball op basis van een bijeenkomst van alle Apple-medewerkers die onlangs plaatsvond. Apple-ceo Tim Cook noemde de accuvervangingen als een van de redenen waarom de verkoop van nieuwe iPhones tegenvalt. Mensen zouden met een nieuwe accu afzien van de aankoop van een nieuwe telefoon.

Apple besloot de accu's goedkoper te vervangen, nadat het veel kritiek kreeg op een software-update die iPhones trager maakte als de accu verouderde. Daar zei de fabrikant niets van tegen gebruikers. De update moest het uitvallen van iPhones bij piekbelasting voorkomen. Apple heeft zijn processor en accu's zo ontworpen, dat na veroudering de accu de piekbelasting van de processor niet meer aan kan, vooral bij kleinere iPhones met accu's die minder capaciteit hebben. Andere smartphones hebben daar geen of nauwelijks last van. De lagere prijs van 29 euro in plaats van 89 euro gold het hele jaar.

Het is onbekend of veel van de gebruikers die de accu hebben laten vervangen een nieuwe iPhone hadden gekocht. Wereldwijd is de trend onder alle smartphonegebruikers om langer met oudere telefoons te doen, omdat nieuwe high-end telefoons vaak duurder zijn en die prijs niet rechtvaardigen met functies die veel gebruikers aanspreken.

Apple heeft de cijfers van Daring Fireball niet bevestigd, maar de blogger staat al jaren op goede voet met de fabrikant en staat bekend om zijn vele contacten binnen het bedrijf. Vrijwel al zijn informatie uit het verleden bleek later correct.