Eindhoven krijgt de eerste 3d-betonprintfaciliteit van Europa

In Eindhoven is dinsdag Europa’s eerste commerciële 3d-betonprintfaciliteit geopend. Op de productielocatie kunnen betonnen bouwelementen worden geprint voor bruggen, huizen en andere constructies.

De 3d-betonprintfaciliteit is een initiatief van Saint-Gobain Weber Beamix en BAM Infra, hun kennispartners Bekaert en Witteveen+Bos, en de Technische Universiteit Eindhoven. De betrokken partijen hebben naar eigen zeggen zicht op een goed gevulde orderportefeuille. In de printrij staan verschillende fietsbruggen, waaronder vier voor de provincie Noord-Holland.

Later dit jaar rolt ook de eerste volledige woning voor het zogeheten Project Milestone uit de printer, een wereldprimeur. Het gaat in totaal om vijf woningen in 3d-geprint beton, die in de Eindhovense nieuwbouwwijk Meerhoven komen te staan. De gelijkvloerse eerste woning wordt nog off-site geprint, de latere panden met verdiepingen zullen geheel on-site worden vervaardigd. In oktober 2017 werd in het Brabantse Gemert al een eerste 3d- in beton geprinte fietsbrug in gebruik genomen. Ook dat was destijds een wereldprimeur.

Volgens Weber Beamix en BAM Infra biedt de nieuwe technologie tal van voordelen. Zo verloopt het bouwproces sneller en heeft de architect meer keuze in de vorm van de bouwelementen. Bovendien is minder beton nodig voor hetzelfde resultaat. De printrobot brengt alleen beton aan waar dat constructief nodig is. Minder beton betekent een lagere CO 2 -uitstoot. Ook is bij 3d-betonprinten geen bekisting meer nodig, waardoor minder afval overblijft.