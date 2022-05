TU Eindhoven en gemeente testen bewoning van 3d-geprint betonnen huis

De Technische Universiteit Eindhoven heeft samen met onder meer de gemeente de eerste van vijf 3d-geprinte betonnen woningen in de wijk Bosrijk in Eindhoven geplaatst. De eerste huurders gaan er vanaf augustus in wonen, na een half jaar komen er nieuwe huurders.

Het gaat voor zover bekend om het eerste 3d-geprinte huis in Nederland dat mensen kunnen huren. Het gaat om een gelijkvloerse, vrijstaande woning met een oppervlakte van 94 vierkante meter en twee slaapkamers. Het huis is laag voor laag met een 3d-betonprinter gemaakt. Met de woning wilde de universiteit bewust geen vierkant gebouw maken, maar wilden ze bewijzen dat met een 3d-printer ook personalisatie mogelijk is. Daarom heeft het gebouw de vorm van een 'kei', met van bovenaf gezien een knik en overhellende wanden.

Volgens de makers voldoet het huis aan alle Nederlandse bouwvereisten en is het aangesloten op het warmtenet. Het huis heeft een 'extra dik isolatiepakket', daardoor zou een energieprestatiecoëfficiënt van 0,25 mogelijk zijn. Sommige projecten, zoals een Belgisch project in de provincie Antwerpen, printen een 3d-betonhuis op locatie. Dat is in Eindhoven niet het geval; het huis is in 24 elementen geprint in een fabriek in de stad.

Het betonnen huis is onderdeel van Project Milestone, waarbij nog vier huizen gepland zijn. Die huizen worden nog ontworpen; het volgende huis moet meerdere verdiepingen krijgen. Professor Theo Salet is volgens de universiteit een van de drijvende krachten achter het project en zegt dat het lastig was om het juiste mengsel van temperatuur en betonsoort te vinden. Print je te snel dan kan de structuur te instabiel worden. Print je echter te traag, dan plakken de lagen niet meer aan elkaar. Daarnaast was het lastig om de juiste combinatie van beton en isolatiemateriaal te vinden.

Salet zegt dat het project belangrijk is als voorbereiding om de huidige en komende woningcrises over de wereld tegen te kunnen gaan. Daarbij wordt volgens Salet vaak gekeken naar massaal geproduceerde, gestandaardiseerde huizen waardoor vaak dezelfde huizen naast elkaar staan. Volgens Salet 'zit niemand daar op te wachten' en is dat ook niet nodig. Daarom werkt hij aan de 3d-geprinte huizen. Daarbij kunnen de betonhuizen uiteindelijk met vijftig procent minder ruwe materialen en 35 procent sneller gemaakt worden dan nu, stelt Salet.

Vesteda wordt nu eigenaar van het huis en gaat het huis aan particulieren verhuren. Volgens de NOS trekt de eerste huurder op 1 augustus het huis in en blijft er zes maanden wonen. Daarna wordt het huis aan een ander verhuurd. De verhuurder wil 'zoveel mogelijk mensen' laten proefwonen om ervaringen te kunnen verzamelen.