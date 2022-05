Pc-spelers omzeilen timer van gelimiteerde Resident Evil Village-demo

De derde en laatste Resident Evil Village-demo is slechts een uurtje spelen, maar pc-gamers hebben een manier gevonden om dit te verlengen. Daarmee is het mogelijk om de demo zo lang te spelen als spelers maar willen, tot Capcom de demo op zondag offline haalt.

Om de Resident Evil Village-demo langer dan zestig minuten te kunnen spelen, moeten gamers volgens Steam-gebruiker Leaves eerst Steam Cloud uitschakelen voor de demo en de Steam Achievement Manager-tool downloaden. Daarna moeten ze de lokale savedata verwijderen en de SAM-tool starten. Met die SAM-tool kunnen gebruikers de Achievements en Stats verwijderen van de demo. Schijnbaar gebruikt de demo onder meer die gegevens om te bepalen of de gamer de demo al langer dan zestig minuten heeft gespeeld.

Daarna kunnen spelers de demo weer starten en is de timer gereset op een uur, zegt Leaves. Dit hele proces is te doen in minder dan een minuut; Leaves zegt dat hij er een tool voor heeft gemaakt. Met deze stappen worden ook de instellingen van de demo verwijderd. Leaves schrijft dat deze instellingen in een data00-1lbin-bestand worden opgeslagen bij de savegame-folder. Wanneer gebruikers dit bestand niet verwijderen of het apart houden en later in de folder plakken, zou de game opstarten met de juiste instellingen.

In tegenstelling tot de eerdere demo's is deze derde Resident Evil Village-demo niet acht uur, maar acht dagen beschikbaar. Spelers krijgen twee omgevingen voorgeschoteld die ze kunnen verkennen, namelijk een dorp en een kasteel.

Resident Evil Village is een first-person-horrorgame die zich afspeelt na Resident Evil 7: Biohazard. Het spel verschijnt op 7 mei op Steam, Google Stadia, Xbox One, Xbox Series-consoles, PlayStation 4 en PlayStation 5.