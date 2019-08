Apple belooft meer reparatiebedrijven van iPhone-reserveonderdelen te voorzien

Apple kondigt een independent repair program aan waarmee het onafhankelijke reparatiebedrijven van reserveonderdelen en hersteltools voor de iPhone voorziet. Kapotte iPhones die niet meer onder garantie vallen zouden zo makkelijker gerepareerd kunnen worden.

Apple belooft dat kleine en grote reparatiebedrijven praktisch dezelfde status onder het programma krijgen als Apple Authorized Service Providers. Ze krijgen van de fabrikant dezelfde reserveonderdelen, gereedschappen, trainingsmaterialen en diagnostische tools om iPhones te kunnen repareren, tegen dezelfde prijzen.

Het onafhankelijke reparatieprogramma geldt vooralsnog alleen voor de smartphones en Apple start er alleen in de VS mee, maar het plan is om dit uit te breiden naar meer landen. De start volgt op een test met twintig onafhankelijke reparateurs wereldwijd, waaronder Europa.

Deelname aan het programma is gratis maar bedrijven die in aanmerking willen komen moeten aan een aantal vereisten voldoen. Zo mag het niet om thuisreparateurs, onderdelenleveranciers of distributeurs gaan en moeten ze een gecertificeerde Apple-technicus in dienst hebben. Die medewerkers moeten een examen volbrengen om zo'n certificaat te verkrijgen.

Het gaat alleen om de reparatie van iPhones waar geen garantie meer op rust. Toestellen die nog onder de garantie vallen dienen gebruikers bij een Genius Bar in de Apple Store of een Apple Authorized Service Provider of AASP te laten repareren. Zo'n AASP is een door Apple erkende dienstverlener die Apple-producten herstelt en daar ondersteuning van Apple voor krijgt. In totaal zijn er vijfduizend van dergelijke AASP's wereldwijd.

Apple heeft veel kritiek gekregen rond de obstakels die het bedrijf opwerpt voor derde partijen om zijn producten te kunnen repareren. Het bedrijf klaagde in het verleden bijvoorbeeld een Noorse reparateur aan omdat dat bedrijf refurbished schermen van een derde partij importeerde en gebruikte. Apple sprak van inbreuk op zijn merkenrecht omdat het Apple-logo op onderdelen stond en doorgekrast was. Apple verloor die zaak.