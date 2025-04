Satellietinternet van Starlink nu ook beschikbaar op Antarctica

Moederbedrijf SpaceX maakt bekend dat het satellietinternet van Starlink nu ook beschikbaar is op Antarctica. Daarmee claimt het bedrijf dat het nu internetdekking heeft op alle continenten. De verbinding op Antarctica gaat gebruikt worden door onderzoekers.

Starlink op McMurdo station Antarctica. Bron: NSF

De Amerikaanse National Science Foundation test de verbinding bij het McMurdo-station. De onderzoeksorganisatie meldt dat door de Starlink- verbinding er een grotere bandbreedte mogelijk is dan tot nu toe. Die bandbreedte moet de onderzoekers op het station helpen bij hun werk.

Voor de internetverbinding op Antarctica maakt Starlink gebruik van zogeheten ruimtelasers. Hierdoor kan een gerichte verbinding gemaakt worden met satellieten. Starlink heeft een select aantal van zijn satellieten met deze lasers uitgerust om specifiek de polen te voorzien van internet. Tweakers ging in zijn preview van Starlink dieper in hoe deze ruimtelasers precies werken. Sinds mei 2021 is satellietinternet van Starlink ook beschikbaar in Nederland en België.