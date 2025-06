Onderzoekers gebruiken Starlink-satellieten om aan locatiebepaling te doen

Onderzoekers van de Universiteit van Texas hebben een manier gevonden om aan locatiebepaling op aarde te doen met behulp van Starlink-satellieten. Ze kregen dit voor elkaar door de signalen tussen de Starlink-satellieten en de grondstations te analyseren.

Professor Todd Humphrey en zijn team deelden de resultaten van hun onderzoek in een paper. Daarin leggen ze uit hoe ze verbinding tussen de Starlink-satellieten en de -grondstations hebben geanalyseerd en op zoek gingen naar de terugkerende synchronisatiesignalen die door de satellieten worden verzonden naar de Starlink-basisstations op aarde. Deze signalen zijn voor de satellieten en grondstations nodig om in verbinding met elkaar te blijven en worden in het geval van Starlink volgens Humphrey vier keer per milliseconde verzonden.

Via deze signalen konden de onderzoekers zowel de locatie als de snelheid van de Starlink-satellieten in hun baan om de aarde bepalen. Humphrey en zijn team menen dat ze aan de hand van de locatiegegevens van de satellieten en de synchronisatiesignalen in staat zijn om de locatie van het Starlink-grondstation te bepalen tot op ongeveer dertig meter. Tenminste, als ze hiervoor data van meerdere Starlink-satellieten gebruiken.

Als SpaceX in de toekomst zou beslissen om locatiedata toe te voegen aan de synchronisatiesignalen, zou de locatiebepaling volgens de onderzoekers nog nauwkeuriger kunnen gebeuren. In 2020 leek er een samenwerking tussen de onderzoekers en SpaceX te kunnen ontstaan, maar die werd toen verboden door ceo Elon Musk omdat het bedrijf zich volgens hem geen afleidingen kon permitteren.

Dat Humphrey en zijn team onderzoek doen naar locatiebepaling op aarde via het Starlink-systeem is volgens MIT Technology Review niet toevallig. Het onderzoek werd immers gesponsord door het Amerikaanse leger dat naar verluidt op zoek is naar een back-upsysteem voor de door haar ontwikkelde gps-technologie.

Het is overigens niet de eerste keer dat onderzoekers erin slagen om via Starlink-satellieten aan locatiebepaling op aarde te doen. In september 2021 ontwikkelden onderzoekers van de universiteit van Californië een soortgelijke manier om de locatie van het Starlink-grondstation te achterhalen. Toen was het mogelijk om de locatie tot ongeveer acht meter te berekenen.