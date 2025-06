Starlink introduceert schotel voor ontvangst onderweg met landvoertuig

Starlink heeft een Flat High Performance-schotel onthuld waarmee abonnees onderweg met bijvoorbeeld een camper ontvangst kunnen krijgen. Eerdere landschotels zijn alleen bedoeld voor stilstaand gebruik. SpaceX levert de schotel vanaf december voor 2500 dollar.

De Flat High Performance-schotel heeft een grotere field of view en 'verbeterde gps-mogelijkheden' en kan daardoor met meer satellieten tegelijk verbinden. Deze schotel biedt zo een consistentere verbinding onderweg. SpaceX heeft de schotel ontworpen zodat deze permanent op voertuigen kan worden bevestigd en tegen zware weersomstandigheden kan.

De schotel is onderdeel van het Starlink for RV-abonnement. Dit abonnement kost 105 euro per maand en de verbindingen hebben een lagere prioriteit dan andere Starlink-abonnementen. Dit betekent dat tijdens piekmomenten de internetsnelheden van het For RV-abonnement lager kunnen liggen dan de snelheden van andere abonnees.

SpaceX levert de nieuwe schotel vanaf december. Op dit moment is de schotel alleen in de VS te bestellen, waar deze omgerekend 2506 euro kost. Met btw zou dit 3033 euro zijn. De reguliere For RV-schotel, die dus alleen stilstaand te gebruiken is, kost daar 599 dollar. In Europa kost deze 480 euro.