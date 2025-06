Steam verhoogt aanbevelingen voor euro-adviesprijzen met 13 tot 25 procent

Steam heeft zijn adviesprijsaanbevelingen voor eurobedragen verhoogd met 13 tot 25 procent. Deze aanbevelingen zijn bedoeld voor ontwikkelaars die zelf kunnen kiezen of ze deze over willen nemen of niet. Valve zegt ook deze aanbevelingen vaker te willen aanpassen.

Ontwikkelaars die via Steam games verkopen, hebben de beschikking tot een tool die automatisch dollarprijzen omrekent naar andere munteenheden, zoals de euro. Deze omrekeningen zijn niet alleen gebaseerd op wisselkoersen en kunnen door ontwikkelaars genegeerd worden. Valve wil die aanbevelingen vaker aanpassen en heeft in dat kader nieuwe prijsaanbevelingen aangekondigd, waar SteamDB over schrijft.

Bij die nieuwe prijsaanbevelingen komt het eurobedrag dichterbij het bedrag in dollars. Tot een bedrag van 5,99 dollar wordt het eurobedrag zelfs gelijkgesteld aan het dollarbedrag. Over alle bedragen ligt de verhoging tussen de 13 tot de 25 procent, waarbij het percentage vooral bij de lagere bedragen het hoogst is.

Een game die in de Verenigde Staten bijvoorbeeld 0,99 dollar kost, krijgt van Valve in Europa een aanbevolen adviesprijs van 0,99 euro. Voorheen was dit 0,79 euro, wat neerkomt op een stijging van 25 procent. Een spel dat vroeger een aanbevolen adviesprijs van 8,19 euro had, krijgt nu een adviesprijs van 9,75 euro. Games die voorheen een aanbevolen prijs van 49,99 euro hadden, gaan omhoog naar 58,99 euro.

De euro is overigens bij lange na niet de hoogste stijger. Voor de Turkse lira en de Argentijnse peso stijgt de aanbevolen prijs tot 500 procent. Voor andere munteenheden, zoals de Israëlische sjekel of Singaporese dollar, verandert er niets. De Taiwanese dollar is de enige munteenheid waarbij een aanbevolen prijs daalt; games met een adviesprijs van 10,99 Amerikaanse dollar, krijgen daar een aanbevolen prijs die vijf procent lager ligt.

Valve zegt dat hoewel het 'aanlokkelijk is om prijsverschillen te zien als het simpele probleem van wisselkoersen', noemt het bedrijf dit een 'te eenvoudige voorstelling' van de situatie. Het bedrijf kijkt voor die aanbevolen prijzen dan ook naar andere factoren, zoals het verschil in koopkracht en internationale consumentenprijsindexen, met de specifieke focus op hoe consumenten geld uitgeven aan entertainment.

Deze aanbevelingsprijzen zijn voornamelijk bedoeld voor ontwikkelaars die zelf niet de tijd of middelen hebben om de adviesprijzen per munteenheid en regio te kunnen uitstippelen. Valve paste deze aanbevelingen voorheen niet regelmatig aan, maar wil dat vanaf dit jaar wel gaan doen. Het bedrijf is van plan om jaarlijks naar deze aanbevelingen te kijken en ze zo nodig aan te passen.