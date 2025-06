Microsoft kondigt remaster Age of Mythology aan

Microsoft kondigt Age of Mythology: Retold aan. De game wordt een remaster van het origineel uit 2002. Het is nog niet duidelijk wanneer de remaster moet verschijnen. Op dit moment is alleen bekendgemaakt dat de game in productie is.

De remaster werd aangekondigd tijdens een stream ter ere van het 25-jarige bestaan van de franchise. De trailer laat weinig los over wat we van Age of Mythology: Retold kunnen verwachten. Het is zelfs niet helemaal duidelijk of het om een nieuwe game gaat.

In een blog bevestigt Xbox dat het om een remaster gaat: "We weten dat de Age of Mythology-community heeft zitten wachten op een Definitive Edition en die komt er aan. We zijn druk bezig om de glorie van de originele game terug te halen, met geüpgradede graphics, features en meer." Wat deze features zijn, is onbekend.

Eerder kregen Age of Empires II en Age of Empires III al een Definitive Edition. Age of Mythology was een populaire spin-off van de originele games, waarin de historische setting deels werd losgelaten en er ruimte was voor mythische figuren zoals het Griekse Pantheon en goden uit de Noorse, Egyptische en Chinese mythologie.

Tijdens de stream werden ook de consoleversies aangekondigd van Age of Empires II: Definitive Edition en Age of Empires IV. Het is niet bekend of ook Age of Empires: Definitive Editon of Age of Mythology: Retold een release op console krijgen.