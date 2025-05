Steam houdt vanaf 2023 geen uitverkoop meer rond Chinees Nieuwjaar

Er vindt vanaf 2023 geen Steam Sale meer plaats rond het Chinees Nieuwjaar. Volgens Steam vonden gebruikers dat deze actie te snel volgt op de winteruitverkoop. In plaats daarvan wordt het evenement vervangen door de voorjaarsuitverkoop.

“We hebben vernomen dat de uitverkoop voor Chinees Nieuwjaar te snel volgde op de uitverkoopperiode voor de feestdagen in december", klinkt het in een mededeling van Steam. "We denken dat veel uitgevers er nog steeds voor zullen kiezen om rond Chinees Nieuwjaar korting te geven op spellen door zelf korting in te voeren. Maar we vermoeden dat klanten er meer bij gebaat zijn als er iets meer tijd zit tussen de grote Steam-seizoensuitverkopen”, meldt het platform.

De eerste Steam-uitverkoop voor Chinees Nieuwjaar werd georganiseerd in 2016. Daarmee wilde het platform ‘de toestroom van spelontwikkelaars en klanten uit gebieden als Hongkong, Taiwan, China en Zuid-Korea vieren’. Steam schrijft dat ‘uitgevers en spelers wereldwijd enthousiast hebben gereageerd op het evenement’, maar dat er ook kritiek was. De uitverkoop heeft in de voorgaande jaren namelijk plaatsgevonden van eind januari tot begin februari, terwijl tussen eind december en begin januari de wintereditie van de Steam Sale is.

Verder heeft Steam data gedeeld van de komende uitverkopen. De eerstvolgende Steam Sale vindt plaats tussen 22 en 29 november. De winteruitverkoop is tussen 22 december en 5 januari. Daarna is de voorjaarsuitverkoop; die begint op 16 maart en eindigt op 23 maart.