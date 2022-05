Starlink krijgt betaalde 'Portability'-optie voor mobiel gebruik

SpaceX gaat Starlink-klanten een betaalde optie geven waarmee het satellietinternet ook beschikbaar wordt op andere plekken dan de woonplaats. De optie kost 25 euro per maand bovenop de gebruikelijke kosten. De dienst is niet bruikbaar als de gebruiker in beweging is.

Gebruikers van de dienst hebben een e-mail ontvangen waarin de optie wordt aangekondigd. De 'Portability'-functie kost 25 dollar of 25 euro per maand. Gebruikers kunnen daarmee hun Starlink-schotel ook onderweg gebruiken. Met een normaal abonnement is Starlink alleen beschikbaar op de vooraf aangegeven woonlocatie van de klant. De mobiele dienst kan overal gebruikt worden waar Starlink momenteel beschikbaar is. Daar valt Europa inmiddels ook onder.

Klanten kunnen de mobiele modus alleen gebruiken binnen hun eigen continent. Als Europese gebruikers de dienst in Amerika willen gebruiken, moeten ze zich daar aanmelden met een nieuwe locatie. Als klanten de dienst langer dan twee maanden in een ander land gebruiken, moeten ze hun locatie ook opnieuw registreren.

SpaceX schrijft op een ondersteuningspagina dat het een 'besteffortservice' biedt. Dat betekent dat het bedrijf geen garanties geeft over stabiliteit en beschikbaarheid van de dienst in andere landen. Ook waarschuwt SpaceX dat het niet mogelijk is om Starlink te gebruiken, terwijl een gebruiker onderweg is, bijvoorbeeld in een auto.

Tweakers haalde vorig jaar een Starlink-schotel in huis en maakte een preview over het praktisch gebruik ervan.