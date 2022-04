Amazon koopt 83 raketlanceringen in bij 3 bedrijven voor Project Kuiper-netwerk

Amazon heeft contracten afgesloten voor 83 raketlanceringen waarmee internetsatellieten de ruimte in moeten worden gebracht. De komende vijf jaar gaan drie bedrijven met die lanceringen satellieten voor Project Kuiper omhoog brengen, maar de raketten daarvoor bestaan nu nog niet.

Amazon heeft contracten afgesloten met Arianespace en United Launch Alliance. Ook heeft het bedrijf een contract met Blue Origin afgesloten. Blue Origin is opgericht en wordt nog steeds geleid door Amazon-baas Jeff Bezos. Amazon wil in de komende vijf jaar 3236 kleine internetsatellieten lanceren. Met die constellatie wil Amazon een werelddekkend internetnetwerk aanbieden, vergelijkbaar met SpaceX' Starlink en OneWeb. Amazon heeft het al jaren over zo'n netwerk. Tot nu toe zijn er nog geen satellieten gelanceerd, maar het bedrijf wil dat voor het eind van dit jaar doen.

Opvallend aan het plan is dat nog geen van de geboekte raketten op dit moment nog bestaat. Er zijn 38 lanceringen geboekt voor de Vulcan-raket van United Launch Alliance, de opvolger van de huidige Atlas V, ook wel het 'werkpaard van de industrie' genoemd. Daarnaast moeten er 18 lanceringen plaatsvinden met de Ariane 6 van Arianespace. Die raket wordt nog gebouwd als opvolger van de Ariane 5, maar het ontwerp loopt al jaren vertraging op. Blue Origin gaat twaalf lanceringen met een New Glenn verzorgen. Dat moet de eerste orbitale raket van het bedrijf worden, maar ook die bestaat op dit moment nog niet. Bij Blue Origin is ook een optie bijgeboekt voor vijftien extra lanceringen.

Wel sloot Amazon vorig jaar in april een contract af met United Launch Alliance voor negen lanceringen aan boord van een Atlas V. Die staat gepland voor later dit jaar. Ook werkt het bedrijf samen met ABL Space Systems voor twee lanceringen van KuiperSat-1 en KuiperSat-2, maar ook dat bedrijf heeft op dit moment nog geen operationele raket. De KuiperSats zijn prototypes van de satellieten. De nieuwe lanceringen zijn geen vervanging voor die bestaande contracten.

Met het nieuwe satellietnetwerk wil Amazon concurreren met SpaceX. Dat bouwt al hard aan Starlink en gebruikt daarvoor zijn eigen Falcon-raketten. Er zijn nog meer partijen die graag grote satellietconstellaties willen bouwen. Europa wil dat bijvoorbeeld ook. Er komt wel veel kritiek op de plannen vanuit overheden en de wetenschap. Zo kunnen satellietnetwerken astronomische waarnemingen verpesten.