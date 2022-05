Amazon wil eind 2022 prototypes van Project Kuiper-internetsatellieten lanceren

Amazon wil in het vierde kwartaal van 2022 twee prototypes van satellieten voor zijn Project Kuiper-internetdienst lanceren. Het bedrijf vraagt een vergunning van de FCC om KuiperSat-1 en KuiperSat-2 te lanceren naar een hoogte van 590km.

Amazon heeft hiervoor een verzoek ingediend bij de Amerikaanse telecomautoriteit FCC, schrijft het bedrijf in een blogpost. KuiperSat-1 en KuiperSat-2 moeten Amazon onder andere in staat stellen om de communicatie- en netwerktechnologieën te testen die gebruikt zullen worden in de uiteindelijke internetsatellieten voor Project Kuiper.

De twee prototypes bevatten daarvoor volgens het bedrijf 'veel van de technologieën en subsystemen die de productieversies zullen aandrijven'. De twee satellieten moeten verder gebruikmaken van de Ka-band, die bestaat uit frequenties tussen de 26,5 en 40GHz in het elektromagnetische spectrum.

Als Amazon een vergunning voor de lancering krijgt, dan worden de twee KuiperSat-satellieten eind 2022 vanuit Florida gelanceerd naar een lage aardbaan, op een uiteindelijke hoogte van 590km. De twee satellieten worden afzonderlijk vervoerd met RS1-raketten van ABL Space Systems.

De geplande Project Kuiper-testprocedure. Bron: Amazon

Eenmaal in de ruimte, zullen de twee satellieten verbinding maken met vier customer terminals, die het bedrijf uiteindelijk wil verlenen aan zijn klanten en gebruikt zullen worden om verbinding te maken met internet via de Kuiper-constellatie. Amazon zal deze terminals opereren vanuit een vooraf bepaald gebied in Texas. De terminals maken tijdens de missie gebruik van 17,8-18,6GHz-frequenties voor communicatie van de ruimte naar de aarde, en 28,6-29,1GHz voor aarde-naar-ruimtecommunicatie, zo blijkt uit informatie die Amazon in het FCC-verzoek verstrekt.

Het Amerikaanse bedrijf verwacht dat de twee satellieten ieder 'minder dan vijf keer per dag' overvliegen. De tests die Amazon voorstelt, bestaan onder andere uit breedbandtests op de up- en downlinks tussen de satellieten en de terminals. De volledige testprocedure neemt iets minder dan elf minuten in beslag, blijkt uit de documenten. Wanneer de tweejarige testmissie is afgerond, zal Amazon een de-orbit uitvoeren en zullen de satellieten opgaan in de dampkring. Dat moet binnen een jaar na afloop van de missie gebeuren.

Amazon werkt al langer aan het aanbieden van satellietinternet. Het bedrijf kreeg vorig jaar toestemming van de FCC om voor 2029 meer dan 3200 satellieten naar een lage aardbaan te lanceren. Hiermee wil het bedrijf de concurrentie aangaan met andere satellietprojecten, zoals Starlink van SpaceX, hoewel dat ruimtevaartbedrijf zijn internetdiensten inmiddels al commercieel aanbiedt. Amazon is van plan om tien miljard dollar in Project Kuiper investeren.