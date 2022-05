FCC: ‘Starlink-satellieten mogen in lagere baan om aarde vliegen’

De Amerikaanse FCC geeft SpaceX toestemming om satellieten van de Starlink-internetsatellietdienst in een lagere baan om de aarde te doen vliegen. Deze aanpassing zou volgens SpaceX de snelheid en latency van zijn satellietinternetdienst verbeteren.

In 2019 kreeg SpaceX al toestemming van de FCC om 1584 van de ongeveer 4400 gelanceerde satellieten in een lagere baan om de aarde te laten vliegen. Met deze nieuwe toestemming mag SpaceX nog eens 2825 satellieten in een zelfde lagere baan laten vliegen die tussen de 540 en 570 km hoogte ligt. De FCC laat SpaceX bovendien toe om de hoek van haar satellietschotels op aarde en de schotelontvangers van de Starlink-gateways op aarde naar beneden bij te stellen. Dit zou volgens de commissie er ook toe bijdragen dat de snelheid en latency van het Starlink-internetverkeer verbeteren.

De FCC legt met deze beslissing de kritiek naast zich neer van andere satellietmaatschappijen die van mening waren dat deze aanpassing veel interferentie met andere satellietsystemen zou opleveren. Volgens de FCC zou deze nieuwe licentie voor SpaceX geen grote interferentieproblemen opleveren maar is SpaceX wel verantwoordelijk als dit wel het geval blijkt te zijn.

Eén van de andere satellietmaatschappijen is Amazon. Het bedrijf reageerde voorzichtig positief op de beslissing van de FCC. “Deze beslissing van de commissie omvat dat SpaceX verantwoordelijk wordt geacht wanneer deze nieuwe regeling alsnog voor interferentie zorgt. We zijn ook blij met de duidelijke hoogtelimieten die SpaceX opgelegd kreeg”, vertelde een Amazon-woordvoerder tegen Ars Technica.

Amazon stond erop dat de satellieten van SpaceX niet in een baan mochten vliegen op een hoogte boven de 580 kilometer. Amazons eigen Kuiper-satellieten zouden immers in een baan vanaf 590 kilometer hoogte vliegen.

Eind februari opende SpaceX de pre-orders voor zijn Starlink-internetsatellietdienst voor de Benelux. Via de website van Starlink kunnen geïnteresseerden de benodigde hardware kopen ter waarde van 499 euro en een bijbehorend abonnement aanschaffen voor 99 euro per maand. SpaceX schat dat veel adressen in België en Nederland ‘halverwege of vanaf eind 2021’ op Starlink-dekking kunnen rekenen. Voor sommige gebieden rekent het Amerikaanse bedrijf op een dekking vanaf 2022.