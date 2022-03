Senatoren VS willen 100 in plaats van 3Mbit/s als norm voor uploadsnelheid

Vier Amerikaanse senatoren doen een oproep aan de Amerikaanse telecomtoezichthouder om zijn definitie van breedbandinternet aan te passen. Die standaard is nog altijd 25Mbit/s down en 3Mbit/s up, maar dat moet 100/100Mbit/s worden als het aan de senatoren ligt.

In de brief gericht aan onder meer de Federal Communications Commission schrijven de senatoren dat het nieuwe doel een symmetrische snelheid van 100Mbit/s moet zijn, waarbij wel nog uitzonderingen worden toegelaten voor afgelegen, moeilijk bereikbare gebieden. De senatoren willen dat als er nieuwe netwerken worden aangelegd met federale financiering, het halen van deze standaard verplicht moet worden.

De standaard van 25Mbit/s down en 3Mbit/s up stamt uit 2015, toen de FCC-voorzitter van Democratische huize was. Daarna, tijdens de regeringsperiode van Trump, toen de Republikein Ajit Pai aan het hoofd stond en er een Republikeinse meerderheid in de commissie was, bleef deze standaard gehandhaafd. De brief is gestuurd aan de huidige voorzitter, de Democraat Jessica Rosenworcel. Zij gaf vorig jaar al aan dat de standaard omhoog moet naar 100Mbit/s.

De FCC ondersteunt al wel de komst van netwerken die verder gaan dan de 25/3Mbit/s-standaard. De toezichthouder kondigde vorig jaar een investering van 9,2 miljard dollar aan voor 'breedband met hoge snelheid' voor adressen waar dat voorheen niet beschikbaar was. Bijna 100 procent van die adressen zou minstens 100/20Mbit/s moeten krijgen, schreef Ars Technica.

In de brief stellen de senatoren, op basis van data van Speedtest.net, dat de gemiddelde snelheid in de VS op 179Mbit/s down en 65Mbit/s up ligt. Daarmee zou het land op de twaalfde plek in de wereld staan, gelet op de downloadsnelheid. Nederland staat in deze ranglijst op plek 27 met 137Mbit/s down en 76Mbit/s up. België komt op nummer 37, met 101/21Mbit/s.